Брат на брата: почему силовики стали сажать силовиков

Автор:

Мельников Михаил

13 сотрудников полиции Кабардино-Балкарии арестованы за взяточничество в составе организованной группы – замначальника республиканского УГИБДД координировал деятельность своих подчинённых, которые брали взятки за провоз спирта по автодорогам. Законный и не очень оборот спиртосодержащей продукции является важной частью экономики региона, и понятно, что нет отбоя от желающих получить с него свою долю малую. Считается, что группировка успела «заработать» 42 миллиона рублей – в среднем чуть больше 3 миллионов на брата. Очень скромно по меркам полковников ФСБ, но неплохо для одного из беднейших регионов России.

Кабардинское задержание хорошо укладывается в длинную череду разоблачений и арестов касты неподсудных – наших прекрасных российских силовиков.

Время выносить сор

У нашего МВД, равно как и прочих силовых структур, есть институциональная проблема – заведомое правовое преимущество перед прочими гражданами. Самый простой и честный парень, работающий в полиции, знает, что «корочка» способна решить многие его совершенно личные проблемы, что у него всегда есть опция «звонок другу или начальнику», что обычные, не облечённые этой минимальной властью сограждане по возможности просто не станут вступать с ним в конфликт. В этих условиях сложно долго оставаться простым и честным парнем, ведь иллюзия безнаказанности развращает; горькое прозрение наступает лишь тогда, когда иллюзия рассеивается, а вчерашние коллеги застёгивают на тебе наручники.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем подобные разочарования случаются всё чаще.

Генеральный прокурор Юрий Чайка констатировал, что число сотрудников Федеральной службы безопасности, пойманных на фактах коррупции, в 2018 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим, а ущерб от преступных деяний – на 66% до 65,7 миллиарда рублей.

Ю. Чайка. Фото: www.globallookpress.com

Растут цифры и в структуре Следственного комитета РФ: там в 2018 году выявлено 29 коррумпированных сотрудников, на 8 больше, чем годом ранее.

Не факт, что всё это свидетельствует именно о росте коррупции – число вскрытых и ещё неизвестных преступлений очень слабо коррелирует между собой, тем более в столь закрытых ведомствах. Мы даже не можем быть уверены, что выросло число задержанных – ведь до последнего времени ФСБ предпочитала не предавать публичности подобные инциденты, не выносить сор как из своей избы, так и из ведомств более низкого полёта, в первую очередь МВД. Есть сведения, что при решении таких вопросов обходились и без помощи Генпрокуратуры. Сейчас обстановка изменилась – наступила определённая гласность, которую можно только приветствовать. Развенчание мифа о неприкосновенности силовиков должно оздоровить обстановку во всём нашем обществе.

Как это делается

Взятки с организаций, занимающихся нелегальной деятельностью (например, спиртовым бизнесом в Кабардино-Балкарии), называются крышеванием и являются уделом офицеров средней руки. Настоящие профессионалы доят тех, кто балансирует на грани соблюдения закона и его преступления.

Самая популярная схема незаконного зарабатывания денег силовиками проста и эффективна. Выбираем бизнесмена, находим незначительное нарушение (а нормативная система в России запутана до крайности), сажаем человека в СИЗО и объясняем, что либо срок, либо выкуп. Обе стороны прекрасно знают, что дело, скорее всего, развалится в суде, но за это время неизбежно развалится и бизнес (руководителю не дают возможности связаться с подчинёнными, иногда арестовывают и счета фирмы). Уж сколько раз и президент, и премьер-министр требовали «не кошмарить бизнес», декриминализовать большинство экономических правонарушений – толку от этого пока что мало. Да, удалось реально уменьшить количество проверок, но при этом никто не отменял и не может отменить внеплановые проверки «по сигналу граждан», а именно они остаются основным инструментом коррупционеров в погонах.

Громкие дела последнего времени вполне укладываются в эту схему.

Бывший следователь ФСБ капитал Алексей Колбов и его действовавший на момент ареста коллега майор Сергей Белоусов, по версии следствия, вымогали 65 млн руб. у сына арестованного Эраста Галумова (экс-гендиректор издательства «Известия») за закрытие дела.

Шеф отдела управления по борьбе с коррупцией Службы экономической безопасности полковник Кирилл Черкалин с двумя другими полковниками, возможно, организовывали или грозили организовать уголовные дела против крупных бизнесменов – считается, что только с одного владельца московской строительной фирмы они получили полмиллиарда рублей; также их ассоциируют с делом Алексея Хотина (банк «Югра» – единственный, кто активно сопротивлялся действиям Центробанка). У этих товарищей впоследствии нашли 12 миллиардов рублей наличными в разных валютах и огромное количество ценностей.

Фото: www.globallookpress.com

Есть, конечно, и другие способы внезапного обогащения. Скажем, арестованный в 2016 году генерал ФСО Геннадий Лопырев получал откаты с госзакупок на общую доказанную сумму 6,3 млн рублей. Правда, при обыске у него нашли миллиард рублей. Итог – 10 лет лишения свободы и штраф 150 млн руб. (примерно в размере подоходного налога с упомянутой выше суммы неизвестного происхождения).

А трое сотрудников Следственного комитета – Михаил Максименко, Денис Никандров и Александр Ламонов – получили взятку за освобождение троих криминальных авторитетов, по глупости влезших в разборку с перестрелкой в Москве. Предполагаемая сумма взятки – пять миллионов рублей, сроки заключения – 13, 5,5 и 5 лет соответственно.

Наконец, легендарного полковника Дмитрия Захарченко, пойманного три года назад на банальной взятке, считают хранителем воровского общака в размере примерно 9 миллиардов рублей; еще 22 миллиарда контролировал его отец на офшорных счетах. Приговор предположительно будет вынесен 10 июня; прокуратура оценивает деятельность обвиняемого в 15,5 лет лишения свободы.

* * *

Русский народ умеет делать правильные выводы. По интернету гуляет анонимная мрачная мудрость:

Факт наличия 12 миллиардов у полковника ФСБ пугать не должен. Пугать должно то, что ему не хватило этих денег, чтоб откупиться от того, кого он огорчил. Понимаете? Для того человека это не деньги.

Так что основные разоблачения ещё впереди.