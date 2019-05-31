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Брат на брата: почему силовики стали сажать силовиков
31 мая 2019, 19:54 • 81 • Политика
Продолжается череда задержаний и арестов силовиков самого разного уровня, от инспекторов ГИБДД до полковников ФСБ. Их «брали» и раньше, но теперь расследованиям добавили публичности. Царьград объясняет, чем это хорошо
Автор:
Мельников Михаил
13 сотрудников полиции Кабардино-Балкарии арестованы за взяточничество в составе организованной группы – замначальника республиканского УГИБДД координировал деятельность своих подчинённых, которые брали взятки за провоз спирта по автодорогам. Законный и не очень оборот спиртосодержащей продукции является важной частью экономики региона, и понятно, что нет отбоя от желающих получить с него свою долю малую. Считается, что группировка успела «заработать» 42 миллиона рублей – в среднем чуть больше 3 миллионов на брата. Очень скромно по меркам полковников ФСБ, но неплохо для одного из беднейших регионов России.
Кабардинское задержание хорошо укладывается в длинную череду разоблачений и арестов касты неподсудных – наших прекрасных российских силовиков.
Время выносить сор
У нашего МВД, равно как и прочих силовых структур, есть институциональная проблема – заведомое правовое преимущество перед прочими гражданами. Самый простой и честный парень, работающий в полиции, знает, что «корочка» способна решить многие его совершенно личные проблемы, что у него всегда есть опция «звонок другу или начальнику», что обычные, не облечённые этой минимальной властью сограждане по возможности просто не станут вступать с ним в конфликт. В этих условиях сложно долго оставаться простым и честным парнем, ведь иллюзия безнаказанности развращает; горькое прозрение наступает лишь тогда, когда иллюзия рассеивается, а вчерашние коллеги застёгивают на тебе наручники.
Фото: www.globallookpress.com
Между тем подобные разочарования случаются всё чаще.
Генеральный прокурор Юрий Чайка констатировал, что число сотрудников Федеральной службы безопасности, пойманных на фактах коррупции, в 2018 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим, а ущерб от преступных деяний – на 66% до 65,7 миллиарда рублей.
Ю. Чайка. Фото: www.globallookpress.com
Растут цифры и в структуре Следственного комитета РФ: там в 2018 году выявлено 29 коррумпированных сотрудников, на 8 больше, чем годом ранее.
Не факт, что всё это свидетельствует именно о росте коррупции – число вскрытых и ещё неизвестных преступлений очень слабо коррелирует между собой, тем более в столь закрытых ведомствах. Мы даже не можем быть уверены, что выросло число задержанных – ведь до последнего времени ФСБ предпочитала не предавать публичности подобные инциденты, не выносить сор как из своей избы, так и из ведомств более низкого полёта, в первую очередь МВД. Есть сведения, что при решении таких вопросов обходились и без помощи Генпрокуратуры. Сейчас обстановка изменилась – наступила определённая гласность, которую можно только приветствовать. Развенчание мифа о неприкосновенности силовиков должно оздоровить обстановку во всём нашем обществе.
Как это делается
Взятки с организаций, занимающихся нелегальной деятельностью (например, спиртовым бизнесом в Кабардино-Балкарии), называются крышеванием и являются уделом офицеров средней руки. Настоящие профессионалы доят тех, кто балансирует на грани соблюдения закона и его преступления.
Самая популярная схема незаконного зарабатывания денег силовиками проста и эффективна. Выбираем бизнесмена, находим незначительное нарушение (а нормативная система в России запутана до крайности), сажаем человека в СИЗО и объясняем, что либо срок, либо выкуп. Обе стороны прекрасно знают, что дело, скорее всего, развалится в суде, но за это время неизбежно развалится и бизнес (руководителю не дают возможности связаться с подчинёнными, иногда арестовывают и счета фирмы). Уж сколько раз и президент, и премьер-министр требовали «не кошмарить бизнес», декриминализовать большинство экономических правонарушений – толку от этого пока что мало. Да, удалось реально уменьшить количество проверок, но при этом никто не отменял и не может отменить внеплановые проверки «по сигналу граждан», а именно они остаются основным инструментом коррупционеров в погонах.
Громкие дела последнего времени вполне укладываются в эту схему.
Бывший следователь ФСБ капитал Алексей Колбов и его действовавший на момент ареста коллега майор Сергей Белоусов, по версии следствия, вымогали 65 млн руб. у сына арестованного Эраста Галумова (экс-гендиректор издательства «Известия») за закрытие дела.
Шеф отдела управления по борьбе с коррупцией Службы экономической безопасности полковник Кирилл Черкалин с двумя другими полковниками, возможно, организовывали или грозили организовать уголовные дела против крупных бизнесменов – считается, что только с одного владельца московской строительной фирмы они получили полмиллиарда рублей; также их ассоциируют с делом Алексея Хотина (банк «Югра» – единственный, кто активно сопротивлялся действиям Центробанка). У этих товарищей впоследствии нашли 12 миллиардов рублей наличными в разных валютах и огромное количество ценностей.
Фото: www.globallookpress.com
Есть, конечно, и другие способы внезапного обогащения. Скажем, арестованный в 2016 году генерал ФСО Геннадий Лопырев получал откаты с госзакупок на общую доказанную сумму 6,3 млн рублей. Правда, при обыске у него нашли миллиард рублей. Итог – 10 лет лишения свободы и штраф 150 млн руб. (примерно в размере подоходного налога с упомянутой выше суммы неизвестного происхождения).
А трое сотрудников Следственного комитета – Михаил Максименко, Денис Никандров и Александр Ламонов – получили взятку за освобождение троих криминальных авторитетов, по глупости влезших в разборку с перестрелкой в Москве. Предполагаемая сумма взятки – пять миллионов рублей, сроки заключения – 13, 5,5 и 5 лет соответственно.
Наконец, легендарного полковника Дмитрия Захарченко, пойманного три года назад на банальной взятке, считают хранителем воровского общака в размере примерно 9 миллиардов рублей; еще 22 миллиарда контролировал его отец на офшорных счетах. Приговор предположительно будет вынесен 10 июня; прокуратура оценивает деятельность обвиняемого в 15,5 лет лишения свободы.
* * *
Русский народ умеет делать правильные выводы. По интернету гуляет анонимная мрачная мудрость:
Так что основные разоблачения ещё впереди.
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