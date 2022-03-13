|
Брат Джеки Чана больше 18 дней находится в Донбассе
13 марта 2022, 16:55 • 589 • Политика
Военкор китайского телеканала "Феникс TV" Лю Юй Гуан находится в Донбассе и освещает актуальные события. Лю Юй Гуан является братом известного актёра Джеки Чана.
Лю Юй Гуан проводит трансляции из русской колонны. Известно, что он находится в Донбассе больше 18 дней - об этом, в частности, сообщали РИА Новости.
Брат Джеки Чана работает корреспондентом и освещает ход спецоперации в Донбассе. Журналист, пообщавшись с русскими коллегами, рассказал, что критически осуждает действия неонацистских группировок. По словам военкора, борьбу с украинскими боевиками поддерживает "не только Китай, но и весь мир", пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что группа украинских националистов бежала из Мариуполя в Запорожскую область. Боевики перед побегом разграбили все продуктовые магазины.
Подпишитесь на нас
589
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2022, 15:15
|
11 марта 2022, 00:05
|
08 марта 2022, 03:10
|
10 марта 2022, 12:20
|
10 марта 2022, 03:00
|
06 марта 2022, 22:00
|
10 марта 2022, 14:40