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Брат Джеки Чана больше 18 дней находится в Донбассе

13 марта 2022, 16:55  •  589 • Политика
Военкор китайского телеканала "Феникс TV" Лю Юй Гуан находится в Донбассе и освещает актуальные события. Лю Юй Гуан является братом известного актёра Джеки Чана.
Лю Юй Гуан проводит трансляции из русской колонны. Известно, что он находится в Донбассе больше 18 дней - об этом, в частности, сообщали РИА Новости.
Брат Джеки Чана работает корреспондентом и освещает ход спецоперации в Донбассе. Журналист, пообщавшись с русскими коллегами, рассказал, что критически осуждает действия неонацистских группировок. По словам военкора, борьбу с украинскими боевиками поддерживает "не только Китай, но и весь мир", пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что группа украинских националистов бежала из Мариуполя в Запорожскую область. Боевики перед побегом разграбили все продуктовые магазины.

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