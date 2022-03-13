Военкор китайского телеканала "Феникс TV" Лю Юй Гуан находится в Донбассе и освещает актуальные события. Лю Юй Гуан является братом известного актёра Джеки Чана.

Лю Юй Гуан проводит трансляции из русской колонны. Известно, что он находится в Донбассе больше 18 дней - об этом, в частности, сообщали РИА Новости.

Брат Джеки Чана работает корреспондентом и освещает ход спецоперации в Донбассе. Журналист, пообщавшись с русскими коллегами, рассказал, что критически осуждает действия неонацистских группировок. По словам военкора, борьбу с украинскими боевиками поддерживает "не только Китай, но и весь мир", пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что группа украинских националистов бежала из Мариуполя в Запорожскую область. Боевики перед побегом разграбили все продуктовые магазины.