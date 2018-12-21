БПЦ признала раскольнической новую церковь на Украине

Белорусская православная церковь (БПЦ) на общем собрании Минской епархии постановила признать раскольнической новую церковь на Украине во главе с митрополитом Епифанием.

Об этом говорится в заявлении на сайте БПЦ.

«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», — отмечается в заявлении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что российские депутаты намерены обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.

15 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).

При этом в УПЦ МП отказались признать созданную церковь.







