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БПЦ признала раскольнической новую церковь на Украине

21 декабря 2018, 14:24  •  74 • Украина
Белорусская православная церковь (БПЦ) на общем собрании Минской епархии постановила признать раскольнической новую церковь на Украине во главе с митрополитом Епифанием.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в заявлении на сайте БПЦ.

«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», — отмечается в заявлении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что российские депутаты намерены обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.

15 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко). 

При этом в УПЦ МП отказались признать созданную церковь.




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