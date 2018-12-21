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БПЦ признала раскольнической новую церковь на Украине
21 декабря 2018, 14:24 • 74 • Украина
Белорусская православная церковь (БПЦ) на общем собрании Минской епархии постановила признать раскольнической новую церковь на Украине во главе с митрополитом Епифанием.
РИА Новости
Об этом говорится в заявлении на сайте БПЦ.
«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», — отмечается в заявлении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что российские депутаты намерены обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.
15 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).
При этом в УПЦ МП отказались признать созданную церковь.
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