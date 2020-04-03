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«БПЛА уже показали свою эффективность»: как Россия усиливает беспилотную авиацию

03 апреля 2020, 00:30  •  14 • В России
Военные железнодорожники Центрального военного округа впервые получат малые беспилотные летательные аппараты «Тахион». Об этом сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что комплексы БПЛА «будут применяться на плановых учениях и в ходе выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в качестве средств воздушной разведки». По мнению экспертов, беспилотник повысит мобильность армии, а также позволит командованию адекватно оценивать обстановку и должным образом использовать штатные силы и средства. Россия активно развивает строительство военных БПЛА, которые могут составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам, считают аналитики.
 
Беспилотный летательный аппарат «Тахион» РИА Новости © Виталий Тимкив
 

Железнодорожная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Хакасии, впервые получит на вооружение малые беспилотные летательные аппараты «Тахион». Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Комплексы БПЛА будут применяться военными железнодорожниками ЦВО на плановых учениях и в ходе выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в качестве средств воздушной разведки», — отмечается на сайте ведомства.

Предполагается, что в чрезвычайных ситуациях беспилотники в режиме реального времени смогут следить за обстановкой в районах очагов лесных и полевых пожаров, защитой мостов и гидротехнических сооружений при паводках и аварийно-спасательных работах.

«Беспилотный летательный аппарат разработан по аэродинамической схеме «летающее крыло» и состоит из планера с системой автоматического управления», — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, комплекс с БПЛА малой дальности «Тахион» используется в армии для воздушной фоторазведки объектов противника «в интересах подразделений» сухопутных войск, воздушно-десантных войск, береговых войск военно-морского флота. Эта информация, в свою очередь, впоследствии используется в том числе «для целеуказания ударным (огневым) средствам, ретрансляции радиосигнала».

«Полезная нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта — с ручной катапульты», — ранее сообщало военное ведомство.

Стоит отметить, что аппараты «Тахион» могут использоваться в любое время суток на дальности до 40 км даже в неблагоприятных погодных условиях, например при порывах ветра, достигающих 15 м/с. Рабочий диапазон температур аппарата — -30...+40 °С, скорость — до 120 км/ч, максимальная высота полёта — 4 тыс. м.

  • Минобороны России
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Тахион» — детище ижевского ООО «Ижмаш — Беспилотные системы». Беспилотник был представлен в 2012 году, а в конце 2014-го они начали поступать на вооружение частям БПЛА Восточного военного округа. В настоящее время «Тахион» используется сухопутными войсками, а также подразделениями ВМФ России.

«Будет помогать командованию»

Как заявил в беседе с RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян, «Тахион» даёт армии прежде всего такое важное преимущество, как оперативность.

«Ведь он разворачивается в течение 20 минут и практически сразу же готов к активному применению», — отметил аналитик.

С его точки зрения, для железнодорожных войск такой аппарат может быть крайне полезен.

«Ему под силу очень быстро промониторить путевую обстановку, проконтролировать состояние железнодорожного полотна», — пояснил Багдасарян.

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, заметил в интервью RT, что благодаря «Тахиону» железнодорожные военные могут также отслеживать, что происходит в районе движения поезда с военной техникой или боеприпасами.

«В случае если речь идёт о таких составах спецназначения, разведка просто необходима. К тому же у Железнодорожных войск России есть важная функция — восстановление путей сообщения в результате, например, природного катаклизма или другой ЧС. При этом нужно определить масштабы происшествия, а бинокль тут не сильно поможет, но беспилотник «Тахион» выручит. Такой БПЛА будет помогать оператору и командованию оценивать обстановку, чтобы правильно и грамотно применить штатные силы и средства», — говорит Леонков.

Он также подчеркнул, что «Тахион» может быть трансформирован из разведывательного аппарата в боевой посредством «смены блоков целевой нагрузки».

  • Беспилотный летательный аппарат «Тахион»
  • © Виталий Тимкив

«На нём можно установить аппаратуру, ведь вес полезной нагрузки составляет 5 кг. То есть из этого БПЛА можно сделать боевой аппарат, однако основная его функция — это всё-таки разведка», — пояснил эксперт.

Качество наблюдения

Помимо «Тахиона», на вооружении российской армии стоят также такие БПЛА, как «Элерон-3», «Орлан-10», «Леер», «Гранат» и «Груша».

Все эти беспилотные летательные аппараты военные задействуют в том числе во время учений.

Так, в августе 2019 года более 70 этих комплексов беспилотной авиации Западного военного округа приняли участие в тактико-специальных манёврах, которые проходили одновременно на полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской и Смоленской областях.

«Поднятые по тревоге расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10», «Леер», «Гранат», «Элерон-3», «Тахион» и «Груша» совершили многокилометровые марши в назначенные районы, где с применением БЛА выполнили разведку местности на высоте от 500 м до 2500 м и передачу командным пунктам мотострелковых, артиллерийских, авиационных и ракетных подразделений данных о скоплениях бронетехники, инженерных укреплениях, расположении войск и объектов условного противника», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, беспилотная авиация России осуществляет и мониторинг местности, преследуя разные цели, например облёт военных городков для уточнения обстановки в них. В июне 2018 года комплексы «Тахион», «Элерон-3» и «Орлан-10» Восточного военного округа провели мониторинг более 90 таких объектов, чтобы отследить состояние их инфраструктуры, передвижение военной техники, пожароопасную обстановку.

С помощью беспилотной авиации ведётся и мониторинг зон возможных кризисных ситуаций. В марте прошлого года российское военное ведомство сообщило, что БЛА воинских частей и соединений Южного военного округа следят за паводковой и пожарной обстановкой в зонах своей ответственности. Указывается, что получаемые данные позволяют командованию «оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и минимизировать последствия стихии». Только за полгода эти расчёты подразделений БЛА отработали в воздухе более 250 часов.

Напомним, в прошлом году модификации беспилотных летательных аппаратов «Элерон», «Тахион» и «Орлан» поступили на вооружение Амурского объединения Восточного военного округа.

А в ноябре стало известно, что батальон беспилотной авиации российской военной базы в Таджикистане получит БЛА «Элерон-3» и «Тахион» в 2020-м. Об этом сообщил журналистам командир базы полковник Сергей Горячев.

  • Военнослужащие запускают беспилотный летательный аппарат во время тактических учений
  • РИА Новости
  • © Георгий Зимарев
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«С помощью данных БЛА улучшается качество наблюдения за приграничными территориями», — сказал Горячев.

По его словам, новая техника увеличит мобильность подразделения, а также позволит «получать информацию и выполнять задачи быстро, качественно и в срок».

Достойный конкурент

Россия также ведёт разработки и других военных БПЛА. В декабре прошлого года Минобороны РФ и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписали контракт на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ». Об этом во время визита на предприятие сообщил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко.

По его словам, этот аппарат будет оснащён комплексом средств спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, «способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами».

Кроме того, УЗГА поставит в Вооружённые силы РФ десять разведывательных комплексов с обновлёнными беспилотными летательными аппаратами «Форпост-Р». А в текущем году Минобороны планирует заключить контракт на поставку ещё 18 таких комплексов.

«Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств», — отмечают в министерстве.

По мнению Алексея Леонкова, новые российские БПЛА по своим характеристикам способны конкурировать с западными аналогами.

«Россия обладает научно-техническим заделом, который сейчас продолжает развивать и реализовывать. Поэтому РФ сейчас — достойный конкурент на мировом рынке строительства БПЛА. Разработки новых аппаратов идут полным ходом. Ряд БПЛА уже показали свою эффективность. Кроме того, РФ скорректировала соответствующие программы, и уже в ближайшем будущем мир увидит новые беспилотники, которые также будут крайне востребованны», — резюмировал Леонков.

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