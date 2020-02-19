БПК-3, или Португальский кораблик • 34 • Аналитика

Тема статьи родилась сама собой, без помощи муз и пегасов, когда ваш покорный слуга изволил нежиться под ласковым крымским солнцем на пляже южного берега российского Крыма. Причинно-следственная связь хода ленивых мыслей привела к радужному выводу, что даже главное политическое событие лета (выход администрации Соединённых Штатов Америки из Договора по ракетам малой и средней дальности) никоим образом не может повлиять на ход курортного сезона, ведь через две недели о нём уже перестали говорить даже в специализированных средствах массовой информации. И вот, как говорится, серебряные ложки нашлись, а неприятное впечатление всё же осталось, осталось и желание предоставить асимметричную ответочку мировому гегемону.



Большая и самая современная часть ракетно-ядерного потенциала США размещена на атомных подводных лодках «Огайо» с баллистическими ракетами «Трайдент-2» и крылатыми ракетами «Томагавк». Планы их замены на ПЛАРБ нового поколения «Колумбия» тоже долгосрочны и реальны. Добавим к ним ПЛАРБ потенциальных «партнёров» — Великобритании и Франции. Нельзя забывать и о менее смертоносных, но более опасных для наших РПКСН атомных подводных лодках-охотниках с ракетно-торпедным вооружением этой троицы. Поэтому и надо попытаться найти противодействие этой серьёзной и долгосрочной угрозе, но с учетом разности экономических возможностей и географического положения наших стран.







Какие только мысли не навеет утренний бриз лежащему на пляже пенсионеру! Почему доисторические мегалодоны и современные косатки и кашалоты не сожрали таких беззащитных беспозвоночных, как португальский кораблик (физалия)? Да потому, что он токсичен! Так и в нашем мире: где на море промышляют авианосные ударные группы и атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами на борту, надо создать много примитивных и дешёвых, но достаточно «токсичных» кораблей. А что может быть примитивнее парусника, на котором в качестве токсина есть в наличии ядерный реактор и ракетное оружие со спецзарядами?



Предыдущий абзац пояснил смысл второй половины названия статьи. В профессиональной среде аббревиатура БПК не может интерпретироваться иначе как большой противолодочный корабль. А цифра 3 подразумевает под собой три варианта использования корабля: как противолодочный, как патрульный и как пиратский (да да, не удивляйтесь – в смысле «благородного пирата»!), все три варианта на букву «П», и их можно комбинировать.



Если отмотать морскую историю на пять сотен лет в прошлое, в эпоху великих географических открытий и вспомнить шедевры парусного кораблестроения человечества, мы легко найдём примеры походов кораблей продолжительностью в 2-3 года, когда переплывали все океаны вдоль и поперёк и, конечно же, совершали кругосветные одиссеи. На парусниках была открыта Антарктида и все значимые острова архипелагов Северного Ледовитого океана. А чего стоили знаменитые гонки «Чайных клиперов» и «Континентальная блокада» наполеоновской Европы! А примеры из истории парусного флота нашей континентальной страны: Екатерининская эскадра у берегов самопровозглашённых Соединённых Штатов Америки и регулярные походы парусных судов из европейской части страны на Дальний Восток и даже на западное побережье той же Америки… Ни один корабль современного российского флота, кроме обладателей ядерных реакторов на борту, не способен достичь берегов США, выполнить там задачу боевого патрулирования и вернуться на базу. Зато парусное военное судно без особых проблем совершит подобный переход туда и обратно и с изяществом выполнит патрулирование указанной в приказе акватории и гордо продемонстрирует российский флаг. Образцом и примером для проекта нового российского большого противолодочного корабля в моём представлении может послужить знаменитый парусник «Мальтийский сокол», описание и вид которого не оставит равнодушным ни одного истинного романтика моря. Подумайте: миллионы долларов, затраченные на гламурную роскошь и немыслимые удобства для элитной публики, потратить на оснащение корабля лучшими образцами вооружения отечественного производства!



Так как мы озадачились созданием серьёзного универсального, но всё же большого противолодочного корабля, то в основу его архитектуры и вооружения должны быть положены возможности и требования к размещению на борту лучшего в настоящее время гидроакустического комплекса, на создание которого только способен отечественный ВПК. Это «Амфора» с АПЛ проекта 885 «Ясень». Хочется верить, что он действительно способен услышать, как пускает газы креветка в Калифорнийском заливе. Если судить по общедоступным схемам и материалам о проекте «Ясень», то габариты сферической антенны ГАК вписались в передний отсек АПЛ, вытеснив оттуда даже торпедные аппараты, что нарушает сложившуюся морскую традицию, но обеспечивает кораблю максимально возможную информативность. Диаметр переднего отсека подводного корабля проекта «Ясень» составляет 10 метров, его габариты и прочность обеспечивают комфортную работу гидроакустического комплекса и на максимальной глубине погружения, и при выполнении функции форштевня при движении полным ходом. Вполне решаемая инженерная задача — разместить эту же или подобную сферическую антенну в обтекателе под килем парусника-противолодочника, выполнив её на жёстком креплении, с помощью которого можно было бы всю конструкцию убирать в основной корпус корабля. Подобное инженерное решение позволяет сразу расширить зону обзора гидролокатора на всю нижнюю (читай: подводную) полусферу корабля. Если любая подводная лодка, да и противолодочный корабль с наличием пары, а то и тройки гребных винтов в кормовой оконечности, работающими двигателями внутреннего сгорания и редукторами, фактически слепы в задней полусфере, а при увеличении хода гарантированно глохнут и в передней полусфере, то на парусном противолодочнике таких проблем возникнуть просто не может. В то же время наличие приличного балласта в виде огромного обтекателя под килем корабля положительно скажется на остойчивости судна и его мореходных качествах. Бесспорно, пострадают скоростные характеристики парусника, но ими можно и нужно пожертвовать во благо эффективности акустического ведения подводной разведки. Зато на дальних переходах в районы боевого применения с убранным обтекателем и при полных парусах БПК-3 вполне поспорит с классическими военными кораблями на экономичном ходу. В дополнение возможностей по обнаружению подводных лодок предусмотреть размещение на корабле и буксируемой пассивной протяжённой антенны. И чтобы всерьёз заставить себя уважать всех подводников мира, на корабле будут размещены два противолодочных вертолёта с соответствующим этому классу машин вооружением и средствами обнаружения.



В качестве основного вооружения можно рассмотреть следующую комбинацию: две установки УКСК вертикального пуска 3С14, комплекс противоторпедной защиты и две установки зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь М». Для борьбы с ПЛ вполне достаточно иметь в боекомплекте ракето-торпеду семейства «Калибр» 91рт2 в количестве восьми штук и по четыре ракеты для нанесения удара по базе подводных лодок или другим объектам военной инфраструктуры и в противокорабельном варианте. Это же вооружение способно отразить как торпедную, так и ракетную атаку самой подлодки. Появление такой боевой единицы в нейтральных водах у базы подводных лодок вероятного противника и около защищенного района боевого дежурства наших РПКСН нельзя будет проигнорировать. Из мухи слона



Использование для движения корабля энергии ветра делает доступным для него любой уголок планеты и обеспечивает феноменальную автономность, которая, в свою очередь, сильно зависит от условий обитаемости экипажа. К сожалению, стихия ветров переменчива, капризна, а порой и опасна. Два водомётных движителя с приводом от электромоторов помогут избежать команде многих проблем как в полный штиль, так и в бурю с непопутным ветром. Источником электроэнергии станет второй «токсин» на корабле – компактный ядерный реактор! Его мощность должна с запасом обеспечить и движение корабля малошумным ходом в 4-6 узлов, и бесперебойную надёжную работу всего комплекта вооружения и автоматики управления парусами, и, конечно же, всю мыслимую инфраструктуру жизнеобеспечения экипажа (опреснители воды, холодильники, кондиционеры, камбуз, сауну, прачечную и т.д. и т.п.). Даже комплект батареи аккумуляторов, как на дизельных подводных лодках, не будет лишним в качестве резервного источника энергии и балласта.



Предугадывая скепсис по реализации подобной энергоустановки, почитал информацию про АПЛ «Лошарик». Весь энергодвижительный комплекс корабля в 2000 тонн водоизмещения занимает не более половины от 70-метровой его длины и укладывается в габарит по ширине всего в 7 метров. А мощности хватает на развитие полного хода в 25 узлов! Если чисто гипотетически откинуть балластные цистерны, запредельную толщину титанового корпуса в виде сферических сегментов для глубоководных погружений и прочие навороты для подводного корабля, то подобную ядерную энергодвижительную установку для надводного корабля вполне реально вписать в габариты трюма парусного судна, даже такого, как «Мальтийский сокол». Для справки и дальнейшего рассуждения: водоизмещение «Сокола» 1240 т; длина корпуса 88 м; ширина на миделе 12,6 м; осадка 6 м; высота мачт 58 м; площадь парусов 2400 м2; скорость под парусом до 15 уз.



А теперь включаем фантазию и представим себе в виде похожего парусника наш БПК-3 с водоизмещением корпуса в 5000 т! Сравнимо с отечественным четырёхмачтовым барком «Крузенштерн». Реально существующий корабль с почти вековой историей эксплуатации. Если оставить парусное вооружение в передней части корабля практически без изменений как на трёхмачтовом «Мальтийском соколе», а увеличить длину корпуса до 130 метров, то на корме вполне себе можно позволить разместить и ангар для пары противолодочных вертолётов с посадочной площадкой. При указанном водоизмещении и длине естественно изменятся и остальные размеры корабля: ширина на миделе 15 м; осадка 7 м; высота мачт 60 м; площадь парусов 2500 м2; скорость под парусом до 12 уз. Конечно же, все эти цифры высосаны из пальца, но предложите свои варианты!



Разработка проекта и строительство серии подобных кораблей на отечественных верфях и с российскими комплектующими выйдет не дороже патрульного атомного ледокола или фрегата. Неукраинская ядерная энергоустановка, современное российское вооружение и электроника, надеюсь, и с корпусом проблем у ОСК возникнуть не должно. А вот как быть с мачтами и парусами а ля «Мальтийский сокол», смогём ли? Обсудим в комментариях.



И вот нечто подобное начнёт патрулировать маршруты развёртывания и районы несения дежурства подводных лодок сначала у наших берегов, а затем появится у Гуама, Пёрл-Харбора, Бангора и Норфолка… Какова будет реакция «партнёров»? Думаю мы услышим и узнаем много интересного из жизни подводного флота вероятного противника. И это только противолодочный вариант использования корабля. Если в УКСК загрузить 16 «Калибров» в дальнобойном исполнении и выйти на патрулирование в Средиземное море или Мексиканский залив на пару месяцев, напрягутся уже и генералы ВВС, отвечающие за ПВО прибрежных стран и штатов. Конечно же, пиратский вариант использования — это экзотика, но подобные действия вполне могут быть предусмотрены отдельными приказами в пакетах на корабле, которые вскрывают по отдельному распоряжению или в указанной точке Мирового океана. Тема статьи родилась сама собой, без помощи муз и пегасов, когда ваш покорный слуга изволил нежиться под ласковым крымским солнцем на пляже южного берега российского Крыма. Причинно-следственная связь хода ленивых мыслей привела к радужному выводу, что даже главное политическое событие лета (выход администрации Соединённых Штатов Америки из Договора по ракетам малой и средней дальности) никоим образом не может повлиять на ход курортного сезона, ведь через две недели о нём уже перестали говорить даже в специализированных средствах массовой информации. И вот, как говорится, серебряные ложки нашлись, а неприятное впечатление всё же осталось, осталось и желание предоставить асимметричную ответочку мировому гегемону.Большая и самая современная часть ракетно-ядерного потенциала США размещена на атомных подводных лодках «Огайо» с баллистическими ракетами «Трайдент-2» и крылатыми ракетами «Томагавк». Планы их замены на ПЛАРБ нового поколения «Колумбия» тоже долгосрочны и реальны. Добавим к ним ПЛАРБ потенциальных «партнёров» — Великобритании и Франции. Нельзя забывать и о менее смертоносных, но более опасных для наших РПКСН атомных подводных лодках-охотниках с ракетно-торпедным вооружением этой троицы. Поэтому и надо попытаться найти противодействие этой серьёзной и долгосрочной угрозе, но с учетом разности экономических возможностей и географического положения наших стран.Какие только мысли не навеет утренний бриз лежащему на пляже пенсионеру! Почему доисторические мегалодоны и современные косатки и кашалоты не сожрали таких беззащитных беспозвоночных, как португальский кораблик (физалия)? Да потому, что он токсичен! Так и в нашем мире: где на море промышляют авианосные ударные группы и атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами на борту, надо создать много примитивных и дешёвых, но достаточно «токсичных» кораблей. А что может быть примитивнее парусника, на котором в качестве токсина есть в наличии ядерный реактор и ракетное оружие со спецзарядами?Предыдущий абзац пояснил смысл второй половины названия статьи. В профессиональной среде аббревиатура БПК не может интерпретироваться иначе как большой противолодочный корабль. А цифра 3 подразумевает под собой три варианта использования корабля: как противолодочный, как патрульный и как пиратский (да да, не удивляйтесь – в смысле «благородного пирата»!), все три варианта на букву «П», и их можно комбинировать.Если отмотать морскую историю на пять сотен лет в прошлое, в эпоху великих географических открытий и вспомнить шедевры парусного кораблестроения человечества, мы легко найдём примеры походов кораблей продолжительностью в 2-3 года, когда переплывали все океаны вдоль и поперёк и, конечно же, совершали кругосветные одиссеи. На парусниках была открыта Антарктида и все значимые острова архипелагов Северного Ледовитого океана. А чего стоили знаменитые гонки «Чайных клиперов» и «Континентальная блокада» наполеоновской Европы! А примеры из истории парусного флота нашей континентальной страны: Екатерининская эскадра у берегов самопровозглашённых Соединённых Штатов Америки и регулярные походы парусных судов из европейской части страны на Дальний Восток и даже на западное побережье той же Америки… Ни один корабль современного российского флота, кроме обладателей ядерных реакторов на борту, не способен достичь берегов США, выполнить там задачу боевого патрулирования и вернуться на базу. Зато парусное военное судно без особых проблем совершит подобный переход туда и обратно и с изяществом выполнит патрулирование указанной в приказе акватории и гордо продемонстрирует российский флаг. Образцом и примером для проекта нового российского большого противолодочного корабля в моём представлении может послужить знаменитый парусник «Мальтийский сокол», описание и вид которого не оставит равнодушным ни одного истинного романтика моря. Подумайте: миллионы долларов, затраченные на гламурную роскошь и немыслимые удобства для элитной публики, потратить на оснащение корабля лучшими образцами вооружения отечественного производства!Так как мы озадачились созданием серьёзного универсального, но всё же большого противолодочного корабля, то в основу его архитектуры и вооружения должны быть положены возможности и требования к размещению на борту лучшего в настоящее время гидроакустического комплекса, на создание которого только способен отечественный ВПК. Это «Амфора» с АПЛ проекта 885 «Ясень». Хочется верить, что он действительно способен услышать, как пускает газы креветка в Калифорнийском заливе. Если судить по общедоступным схемам и материалам о проекте «Ясень», то габариты сферической антенны ГАК вписались в передний отсек АПЛ, вытеснив оттуда даже торпедные аппараты, что нарушает сложившуюся морскую традицию, но обеспечивает кораблю максимально возможную информативность. Диаметр переднего отсека подводного корабля проекта «Ясень» составляет 10 метров, его габариты и прочность обеспечивают комфортную работу гидроакустического комплекса и на максимальной глубине погружения, и при выполнении функции форштевня при движении полным ходом. Вполне решаемая инженерная задача — разместить эту же или подобную сферическую антенну в обтекателе под килем парусника-противолодочника, выполнив её на жёстком креплении, с помощью которого можно было бы всю конструкцию убирать в основной корпус корабля. Подобное инженерное решение позволяет сразу расширить зону обзора гидролокатора на всю нижнюю (читай: подводную) полусферу корабля. Если любая подводная лодка, да и противолодочный корабль с наличием пары, а то и тройки гребных винтов в кормовой оконечности, работающими двигателями внутреннего сгорания и редукторами, фактически слепы в задней полусфере, а при увеличении хода гарантированно глохнут и в передней полусфере, то на парусном противолодочнике таких проблем возникнуть просто не может. В то же время наличие приличного балласта в виде огромного обтекателя под килем корабля положительно скажется на остойчивости судна и его мореходных качествах. Бесспорно, пострадают скоростные характеристики парусника, но ими можно и нужно пожертвовать во благо эффективности акустического ведения подводной разведки. Зато на дальних переходах в районы боевого применения с убранным обтекателем и при полных парусах БПК-3 вполне поспорит с классическими военными кораблями на экономичном ходу. В дополнение возможностей по обнаружению подводных лодок предусмотреть размещение на корабле и буксируемой пассивной протяжённой антенны. И чтобы всерьёз заставить себя уважать всех подводников мира, на корабле будут размещены два противолодочных вертолёта с соответствующим этому классу машин вооружением и средствами обнаружения.В качестве основного вооружения можно рассмотреть следующую комбинацию: две установки УКСК вертикального пуска 3С14, комплекс противоторпедной защиты и две установки зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь М». Для борьбы с ПЛ вполне достаточно иметь в боекомплекте ракето-торпеду семейства «Калибр» 91рт2 в количестве восьми штук и по четыре ракеты для нанесения удара по базе подводных лодок или другим объектам военной инфраструктуры и в противокорабельном варианте. Это же вооружение способно отразить как торпедную, так и ракетную атаку самой подлодки. Появление такой боевой единицы в нейтральных водах у базы подводных лодок вероятного противника и около защищенного района боевого дежурства наших РПКСН нельзя будет проигнорировать.Использование для движения корабля энергии ветра делает доступным для него любой уголок планеты и обеспечивает феноменальную автономность, которая, в свою очередь, сильно зависит от условий обитаемости экипажа. К сожалению, стихия ветров переменчива, капризна, а порой и опасна. Два водомётных движителя с приводом от электромоторов помогут избежать команде многих проблем как в полный штиль, так и в бурю с непопутным ветром. Источником электроэнергии станет второй «токсин» на корабле – компактный ядерный реактор! Его мощность должна с запасом обеспечить и движение корабля малошумным ходом в 4-6 узлов, и бесперебойную надёжную работу всего комплекта вооружения и автоматики управления парусами, и, конечно же, всю мыслимую инфраструктуру жизнеобеспечения экипажа (опреснители воды, холодильники, кондиционеры, камбуз, сауну, прачечную и т.д. и т.п.). Даже комплект батареи аккумуляторов, как на дизельных подводных лодках, не будет лишним в качестве резервного источника энергии и балласта.Предугадывая скепсис по реализации подобной энергоустановки, почитал информацию про АПЛ «Лошарик». Весь энергодвижительный комплекс корабля в 2000 тонн водоизмещения занимает не более половины от 70-метровой его длины и укладывается в габарит по ширине всего в 7 метров. А мощности хватает на развитие полного хода в 25 узлов! Если чисто гипотетически откинуть балластные цистерны, запредельную толщину титанового корпуса в виде сферических сегментов для глубоководных погружений и прочие навороты для подводного корабля, то подобную ядерную энергодвижительную установку для надводного корабля вполне реально вписать в габариты трюма парусного судна, даже такого, как «Мальтийский сокол». Для справки и дальнейшего рассуждения: водоизмещение «Сокола» 1240 т; длина корпуса 88 м; ширина на миделе 12,6 м; осадка 6 м; высота мачт 58 м; площадь парусов 2400 м2; скорость под парусом до 15 уз.А теперь включаем фантазию и представим себе в виде похожего парусника наш БПК-3 с водоизмещением корпуса в 5000 т! Сравнимо с отечественным четырёхмачтовым барком «Крузенштерн». Реально существующий корабль с почти вековой историей эксплуатации. Если оставить парусное вооружение в передней части корабля практически без изменений как на трёхмачтовом «Мальтийском соколе», а увеличить длину корпуса до 130 метров, то на корме вполне себе можно позволить разместить и ангар для пары противолодочных вертолётов с посадочной площадкой. При указанном водоизмещении и длине естественно изменятся и остальные размеры корабля: ширина на миделе 15 м; осадка 7 м; высота мачт 60 м; площадь парусов 2500 м2; скорость под парусом до 12 уз. Конечно же, все эти цифры высосаны из пальца, но предложите свои варианты!Разработка проекта и строительство серии подобных кораблей на отечественных верфях и с российскими комплектующими выйдет не дороже патрульного атомного ледокола или фрегата. Неукраинская ядерная энергоустановка, современное российское вооружение и электроника, надеюсь, и с корпусом проблем у ОСК возникнуть не должно. А вот как быть с мачтами и парусами а ля «Мальтийский сокол», смогём ли? Обсудим в комментариях.И вот нечто подобное начнёт патрулировать маршруты развёртывания и районы несения дежурства подводных лодок сначала у наших берегов, а затем появится у Гуама, Пёрл-Харбора, Бангора и Норфолка… Какова будет реакция «партнёров»? Думаю мы услышим и узнаем много интересного из жизни подводного флота вероятного противника. И это только противолодочный вариант использования корабля. Если в УКСК загрузить 16 «Калибров» в дальнобойном исполнении и выйти на патрулирование в Средиземное море или Мексиканский залив на пару месяцев, напрягутся уже и генералы ВВС, отвечающие за ПВО прибрежных стран и штатов. Конечно же, пиратский вариант использования — это экзотика, но подобные действия вполне могут быть предусмотрены отдельными приказами в пакетах на корабле, которые вскрывают по отдельному распоряжению или в указанной точке Мирового океана. Шарнхорст Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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