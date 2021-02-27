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«Божья кара» настигла новый оппозиционный канал на Украине

27 февраля 2021, 20:20  •  46 • Украина

Ситуация с новым и моментально закрытым оппозиционным украинским каналом становится все интереснее – власти Украины назвали это «Божьей карой».

Коротко о ситуации для тех, кто не в курсе: в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заблокировал три оппозиционных канала ZIk, 112 и NewsOn. На него, ожидаемо, обрушился хейт и негодование как журналистов, так и людей – свободу слова на Украине решили отменить? Сам Зеленский за это оправдывался весьма нелепо, а работники закрытых телеканалов даже устроили акцию – вышли в эфир на ютуб-канале с заклеенными ртами.

А теперь журналисты трех закрытых телеканалов объединились и создали новый – «Перший незалежний» (то есть «Первый независимый»), но его вещание прекратилось уже через час после начала эфира. Как говорят сами журналисты, виной тому – давление Службы безопасности Украины, которые требовали от провайдеров и операторов срочно прекратить сотрудничество с новым каналом, такому, согласитесь, сложно противостоять.

Однако секретарь Совбеза Алексей Данилов Украины заявил, что они тут не причем. Мол, это могла быть техническая ошибка, или, цитирую «божья кара». Весьма нескромно для украинских властей, конечно, так обозначать свою позицию и влияние.

Данилов, кстати, добавил, что телеканалы, не нарушающие законы страны, не могут иметь проблем с вещанием. Только все три закрытых телеканала не нарушали законы страны, как и новый, который был в эфире всего лишь час.
Но, в общем-то, Данилов весьма исчерпывающе ответил на всевозможные вопросы на любую несправедливость на Украине. Все, что не устраивает властей Незалежной, видимо, всегда будет настигать «божья кара».

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