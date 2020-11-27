«Боже, храни Британию от выпускников Оксфорда!»

Борис Джонсон в роли капрала для Европы

Не все поняли, почему британский кабинет министров во главе с Терезой Мэй полтора года исполнял пляску святого Витта под музыку об отравлении Скрипалей. Теперь, однако, ясно: плясуны решили таким образом оседлать европейскую политику и вернуть влияние Соединённого Королевства былых времён.

Неожиданно для всех Лондон объявил о небывалом росте своих военных расходов и о претензиях на ведущую роль в европейской военной политике. Средств на войну выделяется больше прежнего на 10%, или 16.5 миллиардов фунтов стерлингов. Для британцев это очень много. А как же: надо вооружаться, иначе русские отравят весь свободный мир «новичком» или погубят как-то ещё.

И по Лондону поползли слухи, будто Борис Джонсон посетил могилу Карла Маркса на лондонском кладбище в Хайгейте, чтобы иметь с его духом беседу.

– Ты знаешь Карл, как мы, англичане, тебя уважаем. Мы не упрятали тебя в тюрьму, когда ты жил у нас, и не возвратили твоему кайзеру. И я спрашиваю тебя: что мне делать с этим проклятым Брекзитом? Я объявил военную реформу, а Брекзит лишает меня денег. Скоро наши фирмы потеряют контракты, наши танкеры окажутся пустыми, наши рыбаки сократят вылов трески.

– Ты всегда был олухом, Борис. Только в Оксфорде таких недотёп, как ты... Скажи, зачем ты поклялся выйти из ЕС с 1 января 2021 года? Ведь английские пролетарии к этому не готовы!

– Там на континенте стали слишком много о себе понимать, Карл. С этими ослами можно окончательно упасть в ноги к русским. Они постоянно болтают о европейских вооружённых силах, но ничего не делают. Только мы, Британия, заботимся о защите свободного мира. И мы решили выйти из их компании, вернуть себе могущество мировой державы, а потом, когда они убедятся, что мы лучшие, объединить этих европейцев в клуб D-10 и заставить любить свободу.

– Что за клуб?

– Клуб десяти сильнейших европейских государств под нашим началом для сдерживания Китая и России.

– Хочешь вернуться в Европу новым капралом? Тебе НАТО мало?

– Карл, да ты посмотри, что в этом блоке делается. Взносов толком не платят, в совместных операциях не участвуют, программы не выполняют. Позор! Пусть НАТО остаётся НАТО, а мы станем новой силой для отражения агрессии. Ведь мы же проигрываем историческую гонку! Москва – это враг навсегда, и само её существование должно вдохновлять цивилизованный мир на воинственный лад.

– Ну, да. Видел я твою бумагу. Перестройка армии, новые атомные подлодки, новые авианосцы и прочие выдумки. А воевать кто будет? Такая армия должна стоять на славных традициях прошлого. Чем ты вдохновишь своё воинство?

– Разве мало разгрома нашими солдатами вермахта?

– Эк, куда хватил! Опомнись. Во-первых, ты обидишь французов, которые считают себя главными победителями Гитлера. А во-вторых, подвиги «томми» в этой войне можно по пальцам сосчитать. Объявив войну Гитлеру, вы бежали из-под Дюнкерка, и скажите спасибо, что Адольф тогда пощадил 300 тыс. солдат вашего экспедиционного корпуса. Ваш генштаб в страхе перед высадкой вермахта додумался перепутать все дорожные указатели на английских дорогах. Мол, немцы заблудятся. Ха-ха! Через четыре года вы высадились в Нормандии на пустое побережье, потом почти год ползли на Восток. И с такой армией ты хочешь определять военную политику Европы?

– Зато у нас были герои в Северной Африке!

– Это «крысы пустыни», что ли? Однако побегали твои британские крысы от танков Роммеля. Да там вас героические итальянцы спасли. Согласись, Борис, последнюю настоящую победу вы, англичане, одержали в 1805 году при Трафальгаре. Поэтому капрал для Европы из тебя, Борис, никудышный. Это я к слову. А вообще, я должен тебя похвалить. Создав себе экономические трудности, ты нагнетаешь военную лихорадку и даешь военным заводам новые заказы. Это сохранит рабочие места, и английские пролетарии будут довольны. Классика империализма! Хотя, по правде говоря, эти твои стреляющие штуки годятся больше для карнавалов, чем для войны.

– Неправда! Мы защитим наш остров, и мы должны угрожать агрессору страшным ответом!

– Борис, а ты не опоздал со своим страшным ответом на полсотни лет? Твой новый авианосец «Королева Елизавета» на просторах Жёлтого моря вызывает смех у китайцев. В случае войны они и топить его не будут, а просто пустят на дно танкеры с соляркой для этой плавающей галоши, и её ветерком принесёт прямо к их берегу.

– Карл, ты недооцениваешь силу устрашения!

– Я всё правильно оцениваю, Борис! Кучка толстосумов из Лондона надумала сорвать куш, пока в Америке бедлам, и дурит головы народу. Ваше королевство, где теперь много и чёрных, и жёлтых, не выдержит гонку с Китаем. Да и Россия вам не по зубам.

– Не спорь, Карл! Британии суждено стоять во главе прогресса и быть хранительницей прав человека.

– Это ты про вашего несчастного узника Ассанжа? Так для его охраны не нужен новый военный бюджет. Он и так наслаждается вашими правами человека.

– Такие, как Ассанж, отвергают ценности нашей цивилизации!

– Что такое ваши ценности, Борис, я давно знаю и много об этом писал. Жаль, что вы в свое время не передали меня кайзеру. Там бы мне было спокойнее.

– Карл, нам не понять друг друга!

– Это правда, Борис, нам друг друга не понять. И тебя не исправить. Порода у вас такая, оксфорд-терьеры называется А мне остаётся, пока я лежу на вашем кладбище, только повторять: «Боже, храни Британию от выпускников Оксфорда и других псарен королевства!».