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«Боюсь, на меня объявят охоту»: темнокожий мужчина из рекламы «Тануки» рассказал RT о своих опасениях

02 сентября 2021, 22:00  •  71 • В России
Студент из Африки, снявшийся в рекламе ресторанов «Тануки», боится, что его начнут преследовать сторонники движения «Мужское государство» и он будет вынужден уехать из России, так и не получив образования. Африканец рассказал RT, что он неоднократно участвовал в различных рекламных проектах, поэтому не ожидал, что эта фотосессия может вызвать такой скандал. Ранее основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков потребовал извинений от ресторана за использование в рекламе темнокожих моделей.
 
Instagram © tanuki.official
 

29 августа основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков потребовал извинений от ресторана «Тануки» за использование в рекламе темнокожих моделей и призвал своих сторонников к нападкам на компанию на её сайте.

По словам лидера движения, такая реклама «навязывает чуждые ценности» россиянам. Поздняков призвал занижать оценки сети ресторанов в сервисе «Яндекс.Еда», а также делать ложные заказы на доставку и отказываться от оплаты.

Представители компании заявили, что не будут извиняться и продолжат выкладывать в сеть фотографии с «представителями разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций».

Кроме того, «Тануки» обратилась в правоохранительные органы в связи с угрозами от сторонников «Мужского государства» в адрес как самой компании, так и её директора по маркетингу Станислава Колоскова.

«Все заявления поданы, причём уже не один раз. В том числе поданы заявления со скриншотами комментариев мне в личные аккаунты, с угрозами и так далее. Это тоже всё уже есть у правоохранительных органов», — сообщил он RT, отметив, что «глобальных потерь» после хейта компания не понесла.

RT разыскал одного из африканцев, принимавших участие в рекламной кампании ресторана. По словам молодого человека, он не ожидал, что вокруг фотосессии разгорится такой скандал, и теперь боится преследований. 

— Расскажите, как вы оказались в России?

— Я приехал сюда больше пяти лет назад учиться. Моя специализация — информатика и вычислительная техника. Когда получу образование, вернусь домой, в Африку, и буду работать там. В России оставаться не планирую. На родине меня ждёт большая семья: родители, братья и сёстры.

—  Как вы начали работать в модельном бизнесе ?

— Модельный бизнес — это не основная моя работа. Пока я учусь и хожу на съёмки только в свободное время. Чаще всего я снимаюсь в рекламе одежды и обуви. Всё началось, когда в одном африканском кафе в Москве ко мне подошли познакомиться две русские девушки и пригласили поучаствовать в съёмках. Я согласился, и за эту первую работу мне заплатили 5 тыс. рублей. Я был очень рад, потому что заработал их всего за два часа. И эти же девушки потом пригласили меня в модельное агентство.

Также на russian.rt.com «Тануки» обратилась в правоохранительные органы после угроз в адрес компании

— Бывали раньше случаи, когда заказчики рекламы подвергались травле из-за вашего участия в фотосессиях?

— Нет, такого никогда раньше не было. В 2018 году я принимал участие в рекламной кампании, посвящённой чемпионату мира по футболу. Мои фотографии были на баннерах повсюду в Москве, но никого это не возмущало.  Я много работал для маленьких брендов. Но такая ситуация возникла в первый раз.

— Когда активисты «Мужского государства» потребовали от ресторана извинений за размещение рекламы с вашим участием, как вы на это отреагировали?

— Я считал, что это международный ресторан, поэтому такой реакции не ожидал. Для меня это был сюрприз. В это заведение может прийти любой человек: и японец, и русский, и темнокожий — кто угодно.

— Поступают ли вам угрозы?

— Я читал в соцсетях, что активисты «Мужского государства» будут искать актёров, которые снимались в этой рекламе. И поэтому сейчас я очень боюсь. Мне осталось учиться в России всего год. Жаль, что именно сейчас возникла такая проблема. Боюсь, что придётся уехать домой раньше, так и не доучившись. Если мне будут поступать угрозы, я планирую написать заявление в полицию. Но не уверен, что полиция сможет меня защитить. А последователи «Мужского государства» могут оказаться в любом месте, где я бываю.

Поэтому я не хочу афишировать мой профиль в Instagram и называть своё имя. Думаю, что я сейчас в опасности.

— За то время, что вы живёте в России, сталкивались с проявлением расизма?

— Такого раньше не было никогда. Я играю в футбол. Когда я приехал в Россию, я сразу нашёл себе команду. Там есть разные люди: кавказцы, таджики, киргизы, русские. Никогда между нами не было конфликтов. Я быстро нашёл среди них друзей. Сейчас, когда началась травля ресторана, они поддержали меня. Постоянно пишут, спрашивают, как я себя чувствую. Я говорю, что пока всё нормально. Но я боюсь, что они [сторонники «Мужского государства»] объявят на меня охоту. 

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