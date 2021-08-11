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Бойцы ВСУ готовы перейти на сторону Донбасса: Бородай подтвердил тенденцию

11 августа 2021, 16:25  •  272 • Политика
Накануне журналисты опубликовали интервью с одним из украинских солдат, который заявил, что бойцы ВСУ готовы массово перейти на сторону Донбасса, если Киев затеет масштабные боевые действия. Александр Бородай в беседе с Царьградом подтвердил тенденцию.
Один из бойцов украинской армии заявил, что ВСУ могут перейти на сторону Донбасса, если из Киева поступит приказ возобновить войну. По его словам, все понимают, что воевать уже слишком поздно. Жители Донбасса уже воспринимают Украину как своего заклятого врага, и о возвращении территорий теперь речи не идёт. Свой комментарий боец дал в беседе с "Народными новостями" накануне.
Действительно ли ситуация накалена до предела? Свой вопрос Царьград задал главе Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александру Бородаю. Он подтвердил упаднические настроения в украинской армии, более того, добавил, что ещё в 2014 году многие мобилизованные занимали как минимум нейтральную позицию:
Военные просто отказывались принимать участие в боевых действиях в Донбассе, дезертировали. Хотя в данном случае это не совсем верное слово, поскольку часто бойцы переходили на сторону Донбасса, объединялись со своим же народом. К сожалению, момент, в который можно было ожидать по-настоящему массовые переходы, на мой взгляд, упущен. Прошли годы. И за эти годы украинские военнослужащие подвергались и подвергаются, продолжают подвергаться очень массированной, серьёзной идеологической обработке.
Идеологическая пропаганда, как ни печально, работает. И это несмотря на политический и экономический кризисы на Украине, отметил Бородай.
Украинских солдат накачивают, идеологически объясняя им, что они являются авангардом, если угодно, западной цивилизации. Что они к ней принадлежат. И что их противники, то есть мы - русские дончане, луганчане, русские из всей остальной России, являемся не более чем потомками монголо-татар, выродками. Такая массированная пропаганда не может не давать результатов.
Из-за того, что война приобрела вялотекущий и затяжной характер, появились и солдаты, уже привыкшие к боевым действиям, добавил Бородай. Но общая тенденция, действительно, прослеживается. Есть случаи переходов на сторону Донбасса, есть и массовое дезертирство. И последнее явление случается чаще.

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