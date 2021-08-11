|
Бойцы ВСУ готовы перейти на сторону Донбасса: Бородай подтвердил тенденцию
11 августа 2021, 16:25 • 272 • Политика
Накануне журналисты опубликовали интервью с одним из украинских солдат, который заявил, что бойцы ВСУ готовы массово перейти на сторону Донбасса, если Киев затеет масштабные боевые действия. Александр Бородай в беседе с Царьградом подтвердил тенденцию.
Один из бойцов украинской армии заявил, что ВСУ могут перейти на сторону Донбасса, если из Киева поступит приказ возобновить войну. По его словам, все понимают, что воевать уже слишком поздно. Жители Донбасса уже воспринимают Украину как своего заклятого врага, и о возвращении территорий теперь речи не идёт. Свой комментарий боец дал в беседе с "Народными новостями" накануне.
Действительно ли ситуация накалена до предела? Свой вопрос Царьград задал главе Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александру Бородаю. Он подтвердил упаднические настроения в украинской армии, более того, добавил, что ещё в 2014 году многие мобилизованные занимали как минимум нейтральную позицию:
Идеологическая пропаганда, как ни печально, работает. И это несмотря на политический и экономический кризисы на Украине, отметил Бородай.
Из-за того, что война приобрела вялотекущий и затяжной характер, появились и солдаты, уже привыкшие к боевым действиям, добавил Бородай. Но общая тенденция, действительно, прослеживается. Есть случаи переходов на сторону Донбасса, есть и массовое дезертирство. И последнее явление случается чаще.
Подпишитесь на нас
272
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2021, 15:35
|
08 августа 2021, 23:20
|
07 августа 2021, 20:45
|
06 августа 2021, 02:35
|
05 августа 2021, 04:35
|
10 августа 2021, 01:55
|
08 августа 2021, 17:50