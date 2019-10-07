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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

07 октября 2019, 07:54  •  330 • Украина
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября в соответствии с минскими договорённостями войска Украины должны покинуть Золотое.
 
© YouTube
 

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.

Он добавил, что бойцы подразделения обещают не покидать блокпост.

1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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