|
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
07 октября 2019, 07:54 • 330 • Украина
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября в соответствии с минскими договорённостями войска Украины должны покинуть Золотое.
© YouTube
«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.
Он добавил, что бойцы подразделения обещают не покидать блокпост.
1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
330
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2019, 10:39
|
01 октября 2019, 05:54
|
01 октября 2019, 12:24
|
03 октября 2019, 09:39
|
30 сентября 2019, 18:24
|
03 октября 2019, 09:39
|
05 октября 2019, 15:24