Бойцы маршала Хафтара услышали призыв Путина, но отвергли идею прекратить огонь в Ливии

В Ливии бойцы маршала Халифы Хафтара отвергли инициативу о прекращении огня. Об этом заявил представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари. По его словам, Ливийская национальная армия приветствует призыв Владимира Путина о прекращении огня, но намерена продолжать бои.

Как пояснил генерал, бойцы намерены уничтожить боевиков, "классифицированных так резолюциями СБ ООН".

По его словам, в столице страны - Триполи находятся экстремисты.

"Экстремисты захватили столицу страны, получают поддержку от ряда государств и правительств, которые поставляют им вооружение, боеприпасы и направляют боевиков для противостояния армии", - подчеркнул он.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

В Триполи призыв политиков восприняли благосклонно. Триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране. Базирующийся в Триполи Высший государственный совет Ливии тоже приветствовал российско-турецкое заявление.