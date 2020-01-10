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Бойцы маршала Хафтара услышали призыв Путина, но отвергли идею прекратить огонь в Ливии

10 января 2020, 09:09  •  74 • Политика
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России о прекращении огня. Об этом заявил представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари. По его словам, главное командование вооружённых сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, но намерено продолжить бои.
В Ливии бойцы маршала Халифы Хафтара отвергли инициативу о прекращении огня. Об этом заявил представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари. По его словам, Ливийская национальная армия приветствует призыв Владимира Путина о прекращении огня, но намерена продолжать бои.
Как пояснил генерал, бойцы намерены уничтожить боевиков, "классифицированных так резолюциями СБ ООН".
По его словам, в столице страны - Триполи находятся экстремисты.
"Экстремисты захватили столицу страны, получают поддержку от ряда государств и правительств, которые поставляют им вооружение, боеприпасы и направляют боевиков для противостояния армии", - подчеркнул он.
Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.
В Триполи призыв политиков восприняли благосклонно. Триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране. Базирующийся в Триполи Высший государственный совет Ливии тоже приветствовал российско-турецкое заявление.

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