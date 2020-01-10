|
Бойцы маршала Хафтара услышали призыв Путина, но отвергли идею прекратить огонь в Ливии
10 января 2020, 09:09 • 74 • Политика
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России о прекращении огня. Об этом заявил представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари. По его словам, главное командование вооружённых сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, но намерено продолжить бои.
В Ливии бойцы маршала Халифы Хафтара отвергли инициативу о прекращении огня. Об этом заявил представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари. По его словам, Ливийская национальная армия приветствует призыв Владимира Путина о прекращении огня, но намерена продолжать бои.
Как пояснил генерал, бойцы намерены уничтожить боевиков, "классифицированных так резолюциями СБ ООН".
По его словам, в столице страны - Триполи находятся экстремисты.
"Экстремисты захватили столицу страны, получают поддержку от ряда государств и правительств, которые поставляют им вооружение, боеприпасы и направляют боевиков для противостояния армии", - подчеркнул он.
Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.
В Триполи призыв политиков восприняли благосклонно. Триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране. Базирующийся в Триполи Высший государственный совет Ливии тоже приветствовал российско-турецкое заявление.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2020, 05:39
|
04 января 2020, 06:54
|
07 января 2020, 22:24
|
04 января 2020, 11:24
|
08 января 2020, 01:54
|
05 января 2020, 08:54
|
05 января 2020, 15:24