Бойцов "Беркута" - на обмен: Киев и Донбасс готовятся к обмену удерживаемых лиц

В списках граждан, которые будут представлены на обмен между Киевом и Донбассом, есть также бывшие бойцы спецподразделения "Беркут". Как заявил прокурор по делу о Майдане Сергей Куцый, имена бойцов значатся в списках. В Киеве их обвиняют в "расстрелах на акциях протеста".

Кроме того, стало известно, что Приморский суд Одессы освободил 11 человек, которые примут участие в обмене пленными в Донбассе. По сообщениям СМИ, на Украине их обвиняли в якобы подготовке полутора десятков взрывов.

Отпущенных из СИЗО вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки. Там, напоминает РИА Новости, в воскресенье должен состояться обмен. Украинское издание "Таймер" сообщает, что обмену подлежат и фигуранты дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигурант "дела 2 мая" (о пожаре в Доме профсоюзов) Сергей Долженков.

К обмену готовы

В Донбассе также подтвердили свою готовность к обмену. Как заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева, со своей стороны республика выполнила все условия для проведения обмена.

Она отметила, что почти все заявленные от ЛНР люди подтвердили своё согласие на обмен.

"Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках "нормандской встречи" обязательства и завтра пройдет полноценный обмен по принципу "всех установленных на всех установленных", - приводит её комментарий РИА Новости.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договорённость. Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, процедура обмена должна пройти в это воскресенье, 29 декабря.

В соответствии с договорённостями

Ранее лидеры стран "нормандской четвёрки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике, где говорится, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате".

В рамках соглашения предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трёх новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четвёрки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе и выступили с инициативой обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года, а также предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Будущая встреча лидеров "нормандского формата" должна состояться в марте 2020-го.

Напомним, что последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.