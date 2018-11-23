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Бойцам Росгвардии разрешили доставлять в порты суда, нарушившие границы

23 ноября 2018, 18:24  •  97 • В России

Федеральным законом от 12 ноября 2018 г. № 406-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.2 Кодекса России об административных правонарушениях" военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии России наделяют полномочиями по доставлению физического лица, судна и других орудий совершения административного правонарушения в свое подразделение или опорный пункт полиции.

Нарушителям будут давать команду "сушить весла" и доставлять в околоток при невозможности составления протокола об административном правонарушении на месте выявления административного правонарушения. Закон вступил в силу 23 ноября.

Расширили права бойцов Росгвардии не только в акваториях озер и рек, но и морей.

"Используемые для осуществления незаконной деятельности во внутренних морских водах, в территориальном море суда и орудия совершения административного правонарушения будут доставляться в порт России, а иностранные суда - в один из портов нашей страны, открытый для захода иностранных судов, или специальную охраняемую специализированную стоянку, - пояснил "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Таким образом, войскам Национальной гвардии предоставлены полномочия по доставлению судов при нарушении границ районов, запретных для плавания. Подобные ситуации сейчас довольно часто происходят в Азовском и Черном морях.

Военнослужащие войск национальной гвардии также наделены полномочиями по доставлению физических лиц за административные правонарушения, предусмотренные статьей 11.7 КоАП РФ "Нарушение правил плавания" в случае нарушения границ запретных для плавания или временно опасных для плавания районов, а также правил, установленных для запретных для плавания и временно опасных для плавания районов.

Доставление будет осуществляться в служебное помещение полиции, служебное помещение войск национальной гвардии России, или органа местного самоуправления сельского поселения либо в любое иное служебное помещение.

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