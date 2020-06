Бойтесь "зверя с Востока": ВВС решила шокировать зрителей новой лентой о Скрипалях • 95 • В мире Пошёл уже третий год с начала операции "Отравление в Солсбери", главными действующими лицами которой стали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. История, спровоцировавшая очередной виток русофобской истерии на Западе, начала стираться из памяти обывателей. Видимо, поэтому BBC и решила напомнить о ней – о "реальной истории, которая должна шокировать зрителей". Автор:

Самитова Аля "Триллер, драма и невидимый враг" – всё это создатели сериала постарались втиснуть в три эпизода фильма "Отравление в Солсбери". Синопсис первой серии сообщает, что "Скрипали и сержант Бейли борются за выживание, а Трейси Даскевич (глава Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир) и аварийные службы пытаются найти источник нервно-паралитического агента, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы". "Зверь с Востока" Главным "героем" стал вовсе не Сергей Скрипаль – его на экране мы почти не увидим, разве что в сцене на скамейке, где его рвёт на заднем плане. Центральная "фигура" – страшный Novichok, "разработанный в Советском Союзе во времена холодной войны". И это вещество, завезённое злодеями из ужасной России в мирную старушку Британию, "настолько токсично, что одной его ложки при правильном применении достаточно для того, чтобы убить тысячи людей". Эти слова, звучащие в первой серии, должны вернуть зрителя в состояние общей жуткой паники, которую в марте 2018 года старательно подпитывали британские СМИ и официальные лица. Градус общего ужаса поддерживает и Трейси Даскевич, мечущаяся по экрану с искажённым от озабоченности лицом: "Найдите всех, кто с ним контактировал, даже мальчика, которому Скрипаль давал хлеб, чтобы покормить уток". Кажется, что жителей небольшого городка сейчас начнут пачками свозить в реанимацию. Но нет, сюжет развивается по другой линии. "Beast from the East" – "зверь с Востока" – едва ли не первая фраза, прозвучавшая в сериале. А вскоре на экране появляются двое неизвестных с угрюмым выражением лиц. Именно с такими лицами и ходят злодеи, прибывшие из страшного Мордора, чтобы "привести в исполнение" приговор, "вынесенный" изменнику Родины. И создателей не волнует, что с момента обмена бывшего британского шпиона в 2010 году его личность вообще никого не интересовала. Это уже совсем неважно – главное, кивнуть ещё раз в сторону "ужасной" России: она "не прощает никогда никому ничего". Всё это уже должно наполнить ужасом и праведным гневом сердца зрителей, которых убеждают в том, что все события, показанные в ленте, – абсолютно реальные и основаны на словах "очевидцев и участников событий". Очевидцев чего именно? Того, как Скрипаля выворачивало на скамейке? Или того, как два "посланника Мордора" травили несчастного бывшего шпиона? Или расследования, которое долго и безрезультатно вёл Скотленд-Ярд? 7,5 миллиона фунтов на расследование – и… ничего в результате Ведь не будут же создатели напоминать о том, что на самом деле здесь всё, говоря устами Терезы Мэй, просто highly likely (то есть "с большой долей вероятности" – понятие совершенно новое в юриспруденции, но невероятно, как оказалось, весомое). Ведь на самом деле в ходе расследования, обошедшегося британским налогоплательщикам в 7,5 миллиона фунтов стерлингов, ничего толком выяснено так и не было. А Скотленд-Ярд, занимавшийся этим делом несколько месяцев, никаких конкретных ответов на возникшие вопросы так и не дал, хотя и совершил массу телодвижений: полицейские опросили более 900 свидетелей, провели 176 обысков, собрали более 2,3 тысячи каких-то вещественных доказательств, а также проверили сотни транспортных средств, просмотрели терабайты записей, провели тысячи экспертиз – вплоть до анализа грунтов и атмосферы. Злобные отравители, не скрывая своих лиц, совершенно спокойно прошлись едва ли не под всеми видеокамерами Солсбери. PA Wire/PA Images/TASS. Хотя нет, они же нашли видеозаписи с "русскими шпионами Петровым и Бошировым". И это уже была невероятно феерическая история о том, как злобные отравители, не скрывая своих лиц, измазав "Новичком" дверь в дом Скрипалей, совершенно спокойно прошлись едва ли не под всеми видеокамерами Солсбери, да ещё и активно интересовались витринами антикварных магазинов. Обвинение в адрес "сотрудников ГРУ" выглядело не просто притянутым за уши, но даже смехотворным. Впрочем, это не помешало Минфину США в декабре того же года внести обоих в санкционные списки. Видимо, на всякий случай… Страшный "Новичок" и его единственная "жертва" "С течением времени оно не разлагается. Если его не трогать, оно останется смертельным в течение очень долгого времени. Около 50 лет", - сообщают с экрана зрителям. А в это же время мелькают кадры мирной жизни "почти обречённого" Солсбери, почти образцового британского городка, в котором все жители нежно любят друг друга. И все эти 45 тысяч человек внезапно оказываются в смертельной опасности. Но почему же ничего с ними не происходит? Ведь даже источник заражения найден так и не был. Ещё один момент в этой истории обращает на себя внимание: британские специалисты старательно обеззараживали всё подряд - дом Скрипаля и его машину, ресторан Zizzi, паб The Bishop’s Mill, торговый центр The Maltings и даже кладбище, где в тот день успели побывать экс-полковник ГРУ с дочерью, однако никто не проводил подобные работы на территории больницы, где "отравленный" Скрипаль провёл гораздо более длительное время. Да и жертв отравления "ужасным "Новичком" тоже не прибавилось. Правда, сержанту Бейли, который первым зашёл в "отравленный" дом Сергея Скрипаля, пришлось расстаться с его "владениями" - он якобы успел заразить "Новичком" и свой дом, и машины. И это стало для сержанта "серьёзным эмоциональным ударом". И только спустя несколько месяцев совсем в другом городке – в Эймсбери – скончается 44-летняя Дон Стерджес, которая появляется в сериале BBC уже в первом эпизоде, чтобы умереть, скорее всего, в третьем. И конечно, умирает героиня второго плана тоже от смертельного "Новичка", оказавшегося на руках то ли у неё самой, то ли у её приятеля. "Откуда дровишки?" - должен же спросить зритель. Мы не знаем, как этот момент объяснят сценаристы, но в реальности "Новичка" определили по "схожим симптомам" – якобы точно так же проявилось отравление у Скрипалей. А Скотленд-Ярд, занимавшийся этим делом несколько месяцев, никаких конкретных ответов на возникшие вопросы так и не дал, хотя и совершил массу телодвижений. PA Wire/PA Images/TASS А содержался "Новичок" в пузырьке духов, который приятель Дон откопал в мусорном контейнере. И это через четыре месяца после того, как в Солсбери разразился скандал с отравлением Скрипалей и полиция "тщательно всё исследовала". Вот лежал себе флакончик и ждал момента, когда бомж его откопает и подарит своей подружке. Кстати, сам-то он выжил, но публика о нём больше ничего не услышала. А как же "Портон-Даун"? Интересно, а расскажут ли авторы этой художественной ленты с претензией на документальность о британской секретной лаборатории в "Портон-Дауне", расположенной совсем недалеко от Солсбери? Ведь именно здесь ещё не так давно занимались исследованиями и даже разработками отравляющих веществ, а в середине прошлого века был протестирован газ VX, который относится к тому же классу фосфорорганических боевых отравляющих веществ, что и "Новичок". "Секретные материалы" Пентагона. Новый "слив" Вскоре после отравления Скрипалей пресса вспомнила об этой лаборатории, было даже выдвинуто предположение, что "Портон-Даун" тоже имеет какое-то отношение к инциденту в Солсбери, очень "удачно" совпавшему с подготовкой к президентским выборам в России. Конечно, представители лаборатории моментально выступили с гневными опровержениями: "Уровень контроля и безопасности вокруг работ, проводимых в исследовательском центре, высочайшие, поэтому во внешний мир ничего просочиться не могло", утверждали они. То есть подобные "Новичку" разработки там всё-таки проводились. И даже не так давно. Кстати, в интервью BBC глава исследовательского центра Гэри Эйткенхед не стал отрицать того, что в лаборатории существуют запасы химического оружия. И вполне ведь возможно, что есть там и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Бейли. Ещё один любопытный момент, которому едва ли уделят внимание сценаристы нового сериала BBC: в лаборатории "Портон-Даун", по словам все того же Эйткенхеда, проводили анализ вещества, которым якобы были отравлены Скрипали. "Мы смогли идентифицировать его как боевое отравляющее вещество "Новичок". Мы не определили точное место происхождения вещества, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, с помощью которых пришло к имеющимся выводам", – заявил глава лаборатории 23 марта 2018 года, фактически подтвердив, что доказательств российского происхождения вещества, которое было применено против экс-полковника ГРУ и его дочери, у Британии не было. Зато была новая "царица доказательств – highly likely", на основании которой Тереза Мэй, а теперь и BBC убеждают британцев в том, что нет ничего страшнее "зверя с Востока". Только его и надо бояться даже тогда, когда в стране умирают от пандемии простые люди, когда под лозунгом "расового равенства" сносят памятники, а мэр британской столицы создаёт "комитет по очистке" истории. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





