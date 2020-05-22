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Бойня в Житомирской области: в Киеве призывают к отставке Зеленского вместе с главами МВД и СБУ

22 мая 2020, 21:55  •  234 • Украина

Известие о массовой бойне в Житомирской области, где местный житель расстрелял своих семерых гостей, вызвало широкий резонанс на Украине.

История с расстрелом у озера взорвала информационное пространство сегодня утром. Первым о ней сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Впрочем, он заявил о факте, о том, кто расстрелял, но умолчал о других подробностях. Которые не менее интересны.

На это обратил внимание известный украинский журналист, который долгое время работал в МВД, Константин Стогний. Поскольку у стрелка были проблемы с регистрацией охотничьего оружия, то отчего таких проблем не было у его гостей, которые разъезжали по стране с автоматами, указал Стогний.


«Есть разная информация по поводу того, зачем приезжали вооруженные люди. По одной версии - они дружили с охотником и иногда заезжали в гости. По другой - в гости заезжали, но на тему "отжать" у арендатора его ставок. Попытки мирно, за столом решить этот вопрос не вышло. Произошел конфликт... Хотелось бы честного и справедливого расследования. А не так как уже было с Княжичами. Общество ведь до сих пор не знает, что же там произошло на самом деле. Хотя погибли сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей. Здесь тоже все идет к тому, что от нас пытаются скрыть истинные причины происшедшего. Геращенко уже говорит о пожизненном для охотника. Но не говорит, что к нему приехали люди вооруженные автоматами! И что часть из них - служивые с позывными Эскандер и Финн. Почему скрывает?», - поинтересовался Стогний дозированностью информации от Геращенко.

В свою очередь украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что массовое убийство в Житомире сигнализирует об отсутствии контроля над ситуацией в стране со стороны президента Владимира Зеленского.

По его мнению, МВД вместо того, чтобы отреагировать на инцидент с вымогательством взятки и защитить гражданина от рэкета, отправило к нему «частную армию» на разборки. В связи с этим политолог считает обоснованным уход в отставку главы МВД Арсена Авакова, а также председателя СБУ Ивана Баканова. А вместе с ними и президента, который считает, что у него очень мощный министр внутренних дел.

По его словам, мужчина хотел честным образом прокормить свою семью и нарвался на систему, в результате чего к нему отправили людей для разговора.

«Итого: картина обычная. Простой селянин решает прокормить себя и семью - берет в аренду ставок и плодит рыбу. Вот негодяй! Барыга (тм) - подлежит раскулачиванию, рэкету и крышеванию! Со стороны кого? Со стороны МВД! Вы не знали? Только вчера на эфире ВСЕ участники в студии признали, что СБУ и МВД это две криминальные группировки...», - написал Чаплыга на своей странице в Facebook.

Также эксперт отметил, что арендатор пруда совершил преступление только после того, как в его адрес посыпался ряд жестких угроз, однако в МВД это учитывать не будут.

Резюмируя, он призвал к отставке министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Ивана Баканова, и самого президента страны. Который, к слову, совсем недавно - на пресс-конференции в честь годовщины своего пребывания у власти - рассказывал, как незаменим и мощен министр Аваков.

«Проходит время, а Зеленский молчит... Лучший министр - еще министр! Жду версии о кровожадном посполитом мужике, что отжал у лучшего министра ставок и грозился там утопить лучшего президента, за что герои-побратимы вежливо просили того не делать этого, а мужик коварно их споил и убил. Зеленский, это либо импичмент, либо почему Аваков еще министр? Ты понимаешь, что это по всей стране? Ты понимаешь, что это МВД и СБУ центры криминала? Ты людям в глаза смотреть можешь? Вышиватный ты мой? На фото - рыбацкое снаряжение "друзей" рыбака. Прикиньте, что начнется с продажей земли...», - отметил политолог, определив действующую власть как «гадость зеленая».


«Жду прессухи Авакова и Зеленского с заявой об отставке. И Баканова позовите... чтобы два раза не вставать. Пусть про СБУшные криминальные армии поведает и про испанскую контору, где бабло отмывает кварталовское Зеленского...», - подчеркнул Чаплыга.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка (озера) застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры, бойцы Нацгвардии и ветераны АТО. В Нацгвардии подтвердили, что убиты три их бойца, которые находились в отпуске, предоставленном после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.

Согласно одной из версий, к Анатолию Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых людей, нагрянули «гости» и обвинили его в том, что он «сдал» правоохранителям Руслана Мшанецкого – подполковника полиции, который вымогал у него взятку в 10 000 гривен. Мужчину грозились изнасиловать, после чего он вскипел и открыл огонь на поражение, убив вначале двух гостей, а затем дострелив еще пятерых.
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