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Бойня в Батурине аукнулась украинцам спустя 300 лет

03 ноября 2018, 15:54  •  213 • Политика
Власти Украины ввели новый день траура в стране в связи с событиями 1708 года, связанными с Северной войной. Теперь 2 ноября украинцы обязаны будут отмечать день, когда был сожжен город Батурин.
Украинцам добавили в календарь памятных дат очередной день национальной скорби. 2 ноября власти объявили днем траура в связи с событиями трехсотлетней давности, когда в 1708 году по приказу Петра Первого был сожжен город Батурин, чей градоначальник гетман Иван Мазепа решил предать Россию и переметнуться на сторону Швеции. Как сообщают украинские СМИ, бойня в Батурине аукается гражданам страны только сейчас: на радио и телевидении отменены развлекательные программы, кругом сплошные траурные свечки.
Издание Strana.ua сообщает, что в память о жертвах, а по разным подсчетам их было от 11 до 15 тысяч человек, в полдень по всей Украине была объявлена минута молчания.
Президент Украины Петр Порошенко, комментируя в Facebook введение нового дня траура в стране, заявил, что «проверенные методы», которыми «орудовал» Петр Первый тогда, 300 лет назад, сегодня якобы используют в Кремле.

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