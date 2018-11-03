Бойня в Батурине аукнулась украинцам спустя 300 лет

Власти Украины ввели новый день траура в стране в связи с событиями 1708 года, связанными с Северной войной. Теперь 2 ноября украинцы обязаны будут отмечать день, когда был сожжен город Батурин.

Украинцам добавили в календарь памятных дат очередной день национальной скорби. 2 ноября власти объявили днем траура в связи с событиями трехсотлетней давности, когда в 1708 году по приказу Петра Первого был сожжен город Батурин, чей градоначальник гетман Иван Мазепа решил предать Россию и переметнуться на сторону Швеции. Как сообщают украинские СМИ, бойня в Батурине аукается гражданам страны только сейчас: на радио и телевидении отменены развлекательные программы, кругом сплошные траурные свечки.

Издание Strana.ua сообщает, что в память о жертвах, а по разным подсчетам их было от 11 до 15 тысяч человек, в полдень по всей Украине была объявлена минута молчания.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя в Facebook введение нового дня траура в стране, заявил, что «проверенные методы», которыми «орудовал» Петр Первый тогда, 300 лет назад, сегодня якобы используют в Кремле.