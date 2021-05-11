Бойня израильтян и палестинцев была предсказана в России ещё год назад, заявил политолог Дмитрий Евстафьев. Он не исключил, что впереди более жёсткий вариант противостояния.

"А кирдык, коллеги, всегда приходит там, где его как бы ждут, но считают маловероятным", - констатировал политолог в своём Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева".

Он рассказал, что в июле прошлого года в частной беседе ему и ещё двум людям некий "умный человек" предсказал бойню израильтян и палестинцев. Однако озвученный им сценарий был более жёстким, нежели реализуется сейчас.

"Может, кстати, ещё больше и зажестит", - допустил Евстафьев.

К посту политолог прикрепил видео, на котором запечатлено, как горит мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Ранее издание Alquds сообщило о том, что несколько деревьев, растущих возле ворот Аль-Мугариба, загорелись от светошумовых гранат, выпущенных израильскими силовиками. В Восточном Иерусалиме не утихают столкновения между городской полицией и палестинцами.

Ситуация в городе обострилась 7 мая. Особенно напряжёнными точками стали Храмовая гора и район Шейх Джаррах, откуда по решению израильского суда были выселены арабы, в том числе женщины и дети. Местное население устроило акции протеста. Полицейские при помощи слезоточивого газа, резиновых пуль и светошумовых гранат заставляли верующих покинуть дворы и залы для молитв мечети Аль-Акса.