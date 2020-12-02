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Бойкот русским: Прорывную встречу с республиками Донбасса в ООН сорвали
02 декабря 2020, 18:50 • 111 • Политика
Украина заявила о бойкоте встречи в ООН с участием представителей республик Донбасса. Кроме того, российский представитель заявил, что Германия и Франция отказались обеспечить трансляцию этих переговоров.
Украина будет бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, где в том числе должны принять участие представители Донецкой и Луганской народных республик. О решении сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Формула Арриа предполагает проведение неформальных встреч, чтобы обменяться важными мнениями по спорным вопросам.
Участие представителей ЛДНР в подобном заседании было предусмотрено впервые и могло стать прорывом, однако Киев по-прежнему не настроен на диалог. Хотя такой диалог, к слову, предусмотрен Минскими соглашениями.
Провести подобные переговоры ранее предложила российская сторона в режиме онлайн. Кулеба же говорит, что бойкот встрече объявили не только Украина, но и представители США, Великобритании, Франции, Эстонии, Германии, а также Бельгии и Эстонии.
"То есть все, кроме России, страны - участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез, - сказал министр, чьи слова цитирует "Новороссия". - Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ".
Добавим, ранее и российский представитель - первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что трансляцию встречи решили блокировать Германия и Франция. Пока это всё, что следует знать о желании членов Минской группы урегулировать конфликт в Донбассе...
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