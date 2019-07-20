Бойко заявил о важности российского рынка для Украины

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил о важности российского рынка для Украины.

«И рынок России для нас важен, и рынок Евросоюза важен, и, пожалуй, самый действенный механизм будет нам восстановить после завершения, надеюсь в скором времени, военных действий в Донбассе, начать восстанавливать экономику, то, что мы делали, когда поехали на переговоры в России», — цитирует РИА Новости Бойко.

По его словам, совместное подписание и Россией, и ЕС соглашения об ассоциации вместе с Украиной «было бы реальным выходом для того, чтобы восстановить и тот, и другой рынок».

«Мы практически потеряли его (рынок России. — RT), почему и проводили переговоры, чтобы вернуть наши товары на рынок России», — отметил политик.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые состоялись весной этого года.