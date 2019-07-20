Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пентагон отправляет солдат в Саудовскую Аравию - как предупреждение Ирану
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги на...
Путин ответил на провокационный вопрос Стоуна о трансгендерах: "Слишком хор...
"Цирк на государственном уровне": Министр попросил Зеленского "не...
Главная / Украина

Бойко заявил о важности российского рынка для Украины

20 июля 2019, 12:24  •  29 • Украина
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил о важности российского рынка для Украины.
 
© РИА Новости
 

«И рынок России для нас важен, и рынок Евросоюза важен, и, пожалуй, самый действенный механизм будет нам восстановить после завершения, надеюсь в скором времени, военных действий в Донбассе, начать восстанавливать экономику, то, что мы делали, когда поехали на переговоры в России», — цитирует РИА Новости Бойко.

По его словам, совместное подписание и Россией, и ЕС соглашения об ассоциации вместе с Украиной «было бы реальным выходом для того, чтобы восстановить и тот, и другой рынок».

«Мы практически потеряли его (рынок России. — RT), почему и проводили переговоры, чтобы вернуть наши товары на рынок России», — отметил политик.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые состоялись весной этого года. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
19 июля 2019, 13:39
В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России
20 июля 2019, 02:39
«Получить максимум бонусов»: почему украинский суд не стал освобождать Кирилла Вышинского
19 июля 2019, 16:54
Зеленский уволил посла Украины в США
19 июля 2019, 20:09
«Преследование инакомыслящих журналистов»: суд в Киеве оставил Вышинского под арестом до 19 сентября
19 июля 2019, 13:39
В СНБО Украины высказались о международном аудите «Укроборонпрома»
19 июля 2019, 13:39
«Создание враждебной атмосферы»: в конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 16:24
"Кто это сделал?". Премьер Малайзии задал главный вопрос обвиняющим Россию по делу крушения МН17
15 июля 2019, 12:24
Обвинившего Путина во лжи мэра Тбилиси самого поймали на вранье: "Боюсь, ему не понравится"
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
18 июля 2019, 02:09
"П*здуйте, хохлы": Бердянск встречает украинских туристов (Анна Сочина)
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.