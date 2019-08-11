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Бойко заявил о намерении добиться смены руководства «Нафтогаза»

11 августа 2019, 07:39  •  82 • Украина
Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что он и его политсила намерены добиваться смены руководства «Нафтогаза».
 
РИА Новости
 

Об этом говорится на сайте фракции.

По его словам, для успешного прохождения отопительного сезона на Украине закачка газа в хранилища к настоящему моменту уже должна подходить к завершению.

«То, что происходит в «Нафтогазе», — это не государственная политика, а политика манипулятора. Это также политика МВФ и набсовета компании, состоящего из иностранцев», — сказал он.

Как указал Бойко, у политсилы нет никаких иллюзий в отношении нынешнего руководства компании, которое думает лишь о собственной выгоде.

«Их интересует только вопрос увеличения зарплат и премий самим себе, а на людей им, откровенно говоря, наплевать. Для нас это недопустимо, и мы будем добиваться первоочерёдной смены руководства компании «Нафтогаз», которое принесло много бед для страны», — добавил он.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с призывом уменьшить зарплату председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в 70 раз.

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