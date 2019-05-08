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Бойко оценил планы Киева лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами России
08 мая 2019, 22:09 • 204 • Украина
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что планы правительства Украины перестать выплачивать жителям Донбасса с российскими паспортами в том числе пенсии противоречат Конституции страны.
РИА Новости
«Намерение правительства остановить пенсионные и социальные выплаты украинским гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, которые получат российские паспорта, противоречит Конституции Украины и нашим международным обязательствам по защите прав человека», — цитирует РИА Новости пресс-службу партии.
По словам Бойко, данный шаг является «местью обанкротившихся, проигравших политиков», которые неспособны вести диалог с согражданами.
Ранее правительство Украины приняло решение не признавать российские документы, выданные жителям самопровозглашённых республик Донбасса.
В свою очередь, министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что Киев может лишить социальных выплат граждан, которые получат российские паспорта.
Подробнее о ситуации — в материале RT.
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