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Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки

17 января 2019, 00:39  •  136 • Политика
Высланную из России украинскую оппозиционную по отношению к Киеву журналистку Елену Бойко арестовали на Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко напомнил, что в это же время назвавший всех русских "дебилами" Андрей Макаревич заседает в общественном совете при Комитете Госдумы по культуре, а прославляющий предателя Власова и "Гитлера-освободителя" писатель Дмитрий Быков - на гастролях в Ульяновске.
Украинскую оппозиционную журналистку Елену Бойко, которую 16 января выдворили из России, арестовали на Украине. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.
Он напомнил, что пока критиковавшая Киев Елена Бойко брошена на Украине за решётку, в России музыкант Андрей Макаревич, назвавший русских "дебилами", сидит в общественном совете при Комитете Госдумы по культуре. А прославляющий предателя Власова и "Гитлера-освободителя" российский писатель Дмитрий Быков отправился с гастролями в Ульяновск, добавляет Коротченко.
"Совпадение? Не думаю!" - написал эксперт в Twitter.
"Творится полный беспредел, неужели за месяц нельзя было как-то помочь Елене ...теперь она нас всех ненавидит, в её глазах мы предатели", - отмечают люди в комментариях.
"Правильно вы написали : "спящие" проснулись. Либерасты пошли в атаку. Это их последний шанс", - пишут пользователи соцсети.
Напомним, что в декабре суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России. Её приговорили к штрафу и выдворению из страны. Суд не принял во внимание то, что на Украине против журналистки открыто политическое дело за критику украинских властей.
Елена Бойко в украинской тюрьме, Макаревич - в общественном совете при Комитете Госдумы по культуре, прославляющий предателя Власова и «Гитлера-освободителя» писатель Быков отправился с гастролями в Ульяновск. Совпадение? Не думаю!
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 16 января 2019 г.

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