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Боятся соперничества: в Совфеде объяснили причину новых санкций США

22 декабря 2020, 11:50  •  34 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Белый дом признает эффективность российских технологий
Введение очередных санкционных мер против российских предприятий со стороны Соединенных Штатов подтверждает, что Белый дом признает опасность конкурентоспособных технологий РФ. Соответствующее заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее Минторг США обнародовал очередной санкционный список, куда попали 103 компании из РФ и Китая, услугами которых пользуются в военной сфере. В министерстве заявили, что впоследствии список расширят.
По словам госслужащего, принятые Штатами рестрикции будут действовать на протяжении длительного периода времени. А решение Вашингтона свидетельствует о том, что США утрачивают способность к равной конкуренции со своими геополитическими соперниками.
Косачев уверен: санкции против предприятий, работающих с российским и китайским ВПК, лишены рационального зерна. Так же отсутствие логики прослеживается в наложении ограничений против Минобороны и СВР – совершенно непонятно, какие цели преследует Вашингтон, "обременяя" экспортными санкциями правительственные органы и ведомства.
Член Совфеда добавил, что какой-то смысл в действиях Штатах все-таки можно разглядеть – новые рестрикции подтверждают, что технологии РФ являются передовыми и вполне конкурентоспособны. По этой причине все, что сможет сделать Белый дом – попытаться сдержать развитие ВПК своих соперников, однако дальше подобных потуг дело вряд ли пойдет, передает РИА Новости.
Ранее Минкоммерции Соединенных Штатов приняло санкции против двух российских организаций и одного гражданина РФ.

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