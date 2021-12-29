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Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России

29 декабря 2021, 12:30  •  373 • Политика
Провокация французского корабля Auvergne в Чёрном море показала страх НАТО перед Россией, пишут аналитики китайского издания Sina.
Запад всё чаще практикует так называемое свободное судоходство. Недавно Франция, чтобы не отставать от партнёров в провокациях, вошла в Чёрное море.
Однако сопровождали корабль истребители НАТО, которые кружили над судном. Таким образом, стало очевидно, что альянс и французские военные опасались ответа России, к границам которой они приближались с моря.
Этот нервный шаг обнажил всю панику и стыд в сердцах НАТО,
- заметили китайские аналитики.
Французский фрегат "боялся собственной тени" и вёл себя крайне нервозно, понимая, что Россия может ответить на провокацию. Подобная нервозность НАТО, по мнению экспертов из Китая, выглядела весьма жалко.

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