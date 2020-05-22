Бояться надо лабораторий США, а не закрытого неба: Предупреждение Баранца

Президент США Дональд Трамп в четверг 21 мая подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН). Ситуацию прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Речь идёт о договоре, который позволяет странам-участницам проводить разведывательные полёты над территориями друг друга. Предполагается, что это укрепляет доверие между государствами и способствует поддержанию мира.

Виктор Баранец напомнил, что Россия и США являются полноценными участниками Договора по открытому небу. Однако американцы с некоторых пор стали нетерпимо относиться ко всем международным договорам, которые предусматривают равноправие сторон, отмечает военный обозреватель. По его словам, эта тенденция появилась ещё до 2014 года.

"Дело доходило до того, что американцы упрекали россиян в том, что они не те фонарики брали на борт и не те карандаши. Американцы упрекали Россию в том, что она аппаратуру не такую брала, которая была указана в договоре", - рассказал Виктор Баранец в интервью Nation News.

При этом эксперт заверил, что Россия ничего не потеряет от выхода США из ДОН. Потому что договор является больше жестом дружелюбия, чем каким-то реальным средством разведки.

"Нам важнее, что творится в Пентагоне и лабораториях, а дислокация частей и кораблей - это самые элементарные задачи наших спецслужб, мы все прекрасно знаем", - пояснил Виктор Баранец.

Он добавил, что единственный ущерб, который наносит выход США из Договора по открытому небу - ущерб российско-американским отношениям. Потому что это был, скорее, канал взаимного доверия, подытожил военный обозреватель.