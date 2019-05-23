«Боятся играть по правилам»: Госдеп ищет специалиста для противодействия РФ и Китаю в сфере кибербезопасности

Госдепартмент США ищет специалиста на должность старшего советника в сфере кибербезопасности, который будет способен разработать стратегию противодействия «российско-китайскому давлению». Об этом говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT. В частности, в Госдепе ожидают, что на Генассамблее ООН в 2019 году Россия и Китай представят проект резолюции о разработке соглашения в сфере киберпреступности, который якобы «подорвёт интересы Вашингтона». Пока международных норм, регулирующих эту сферу, нет. По мнению экспертов, Соединённые Штаты выступают против российско-китайского проекта по созданию единых правил, потому что документ помешает Вашингтону свободно совершать собственные кибероперации.

Отдел Госдепартамента США по международной борьбе с наркотиками и охране правопорядка ищет специалиста на должность старшего советника в сфере кибербезопасности. В описании предложения работодателя, с которым ознакомился RT, указывается, что сотрудник будет выступать в качестве эксперта и помогать Вашингтону на международных переговорах.

«Старший советник по международным переговорам в области кибербезопасности будет исполнять в отделе функции старшего технического эксперта по вопросам политики международной борьбы с киберпреступностью и использовать свой опыт для содействия дипломатической работе США», — говорится в предложении.

При этом в Госдепе подчёркивают, что необходимость в таком специалисте возрастёт ещё больше после очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ожидается, что «соперники США», в числе которых обозначены Россия и Китай, представят проект резолюции по борьбе с киберпреступлениями. По мнению американских дипломатов, этот документ может «подорвать интересы США» в области экономики и национальной безопасности.

«С началом в Нью-Йорке сессии ГА ООН в 2019 году вопрос о необходимости приёма на службу такого специалиста встанет ещё острее, поскольку ожидается, что соперники США, в том числе Россия и Китай, внесут на рассмотрение проект резолюции с призывом начать переговоры о новом соглашении по борьбе с киберпреступностью, которое будет нацелено на подрыв интересов США в области национальной безопасности и экономики», — считают в Госдепартаменте.

Россия вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по кибербезопасности осенью 2018 года. Предполагалось создать рабочую группу и установить нормы поведения стран в киберпространстве. Первая сессия нового подразделения была запланирована на июнь 2019 года.

«Резолюция фиксирует первоначальный перечень базовых норм ответственного поведения государств в киберпространстве. Это своего рода traffic rules (правила дорожного движения. — RT), без которых невозможно обеспечить порядок в цифровой среде», — отмечал спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутский.

Большинством голосов Генассамблея приняла предложение России. Инициативу поддержали 119 стран, 14 воздержались, а 46 высказались против. Среди них — Соединённые Штаты, Великобритания, Украина и Грузия.

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«Опасаются лишиться права на безнаказанность»

Киберпространство стало новой сферой конфронтации и взаимодействия государств, отметил в беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. При этом некоторые государства пользуются тем, что действия в ней пока никак не регулируются.

«По статистике, общий уровень агрессии и смертей в настоящих войнах снижается, однако противостояние между государствами никуда не делось. Оно перешло в сферу менее очевидную и пока ещё мало урегулированную. Страны, у которых есть соответствующие возможности, пользуются этим в своих интересах», — сказал он.

Путь, который предлагает Россия при поддержке Китая, нацелен на плодотворную совместную работу участников международного сообщества с целью навести порядок в киберпространстве и создать нормы поведения, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

По его мнению, Вашингтон не поддерживает этот проект, потому что опасается лишиться возможности безнаказанно действовать в информационном пространстве.

«Когда ущемляются вольные представления о границах действий Соединённых Штатов, они тут же воспринимают это в штыки. То есть не хотят подчиняться коллективной воле, а желают диктовать свои условия взаимодействия в киберсфере», — добавил эксперт.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что лично санкционировал кибератаку на Россию во время промежуточных выборов в конгресс в прошлом году.

Напомним, что в феврале 2019 года СМИ сообщили о хакерской атаке на российскую компанию «Агентство интернет-исследований». Как отмечалось, её провели американские военные, чтобы «помешать Москве развернуть кампанию по дезинформации».

«Я предпочёл бы не говорить об этом, но можете не сомневаться, что всё это произошло и произошло при моей администрации», — заявил Трамп.

Кроме того, по словам российского посла в Штатах Анатолия Антонова, Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США. В Кремле также отметили, что физические и юридические лица в России регулярно подвергаются нападению в цифровом пространстве с территории Америки.

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«Цели в области кибербезопасности»

Специалисту на должности старшего советника предстоит вместе с другими представителями правительства США разработать и реализовать стратегию противодействия «российско-китайскому давлению» относительного нового договора.

«Старший советник будет обмениваться мнениями и координировать действия с руководителями отдела и других соответствующих государственных ведомств США, а также с другими субъектами в целях выработки и реализации дипломатических стратегий противодействия данным активным усилиям России и Китая по продвижению нового соглашения в ООН, а также в рамках других многосторонних форматов взаимодействия для решения вопросов в сфере борьбы с киберпреступностью и использованием новейших технологий в преступных целях», — сообщается в предложении о работе.

Подчёркивается, что должность требует знаний в областях уголовного правосудия и преследования, связанных с киберпреступностью. Эти навыки понадобятся, чтобы определять последствия различных резолюций ООН и «продвигать дипломатические и политические цели США в области кибербезопасности». Уровень зарплаты такого сотрудника может достигать $166,5 тыс., уточняется в условиях.

В свою очередь, политолог Андрей Кошкин пояснил, что Вашингтон готов активно противодействовать российскому проекту, потому что считает себя единственным источником международного права.

«США действуют как ковбой, который готов отстаивать свои амбиции с пистолетом в руках, даже не задумываясь, что надо договориться о том, когда можно выхватывать пистолет и нужно ли вообще», — сказал он.

Игры без правил

Деятельность США в информационном пространстве сосредоточена не только на обеспечении безопасности, но и на совершении атак на другие государства. Об этом свидетельствует новая стратегия кибербезопасности США, которую подписал в прошлом году Дональд Трамп.



Так, документ, помимо оборонительных аспектов, содержит и наступательные. Особое внимание уделяется ответным мерам на «активность» России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Как утверждают в Белом доме, мощный наступательный потенциал в киберсфере должен стать сдерживающим фактором.

Американские власти также создали специальные структуры для киберопераций — Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры на базе Министерства внутренней безопасности и Кибернетическое командование Вооружённых сил США.

По данным The New York Times, киберкомандование в прошлом году было переведено в боевой режим. Это позволит военным ежедневно осуществлять хакерские атаки по всему миру, чтобы «вывести кибероружие из строя до того, как оно будет применено».

Помимо этого, Пентагон проводит научные исследования с целью выяснить, как страны используют киберинструменты. Полученную информацию затем применяют для разработки стратегий. На эти цели военное ведомство США выделило $15 млн.

Позиция Соединённых Штатов ещё раз подчёркивает важность наличия правил игры в информационной среде, заметил Андрей Кошкин. Эксперт считает, что отношения в киберпространстве между государствами требуют чрезвычайно серьёзных экстренных мер для обсуждения и принятия консолидированных решений.