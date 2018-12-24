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Боятся, что не хватит еды: Средний класс бежит из Нью-Йорка быстрее, чем во времена Великой депрессии

24 декабря 2018, 14:09  •  44 • В мире
Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса. Об этом пишет New York Post. Всему виной, говорят аналитики, неподъёмная арендная плата, высокие платежи по коммуналке и низкие зарплаты. Сейчас идёт отток населения ещё сильнее, чем в 1930-е годы, то есть во времена Великой депрессии. Как говорят эксперты, люди признаются, что боятся, что им в ближайшее время не хватит еды.
По данным издания, "шокирующий исход" населения ярко показывают данные последней переписи населения. Так, к примеру, 100 жителей каждый день - таково число уехавших. И, как отмечают эксперты, оно сильно превышает число тех, кто приезжает покорять город.
Аналитики говорят, что всему виной повышение налогов, а также увеличение арендной платы и общее снижение зарплат. Больше всего это на себе ощутили представители так называемого среднего класса.
Кстати, его представители покидают Нью-Йорк в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии.
"Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс", - говорит экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.
Он также подчеркнул, что доходы среднего класса в городе снижаются быстрее, чем в других городах США. Причина, как уже отмечалось ранее, проста: низкие зарплаты и высокие цены на жилье. Кстати, аналитики подсчитали: более 1 млн из примерно 8,5 млн жителей Нью-Йорка беспокоятся, что может перестать хватать еды на семью.

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