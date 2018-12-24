Боятся, что не хватит еды: Средний класс бежит из Нью-Йорка быстрее, чем во времена Великой депрессии

Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса. Об этом пишет New York Post. Всему виной, говорят аналитики, неподъёмная арендная плата, высокие платежи по коммуналке и низкие зарплаты. Сейчас идёт отток населения ещё сильнее, чем в 1930-е годы, то есть во времена Великой депрессии. Как говорят эксперты, люди признаются, что боятся, что им в ближайшее время не хватит еды.

По данным издания, " шокирующий исход" населения ярко показывают данные последней переписи населения. Так, к примеру, 100 жителей каждый день - таково число уехавших. И, как отмечают эксперты, оно сильно превышает число тех, кто приезжает покорять город.

Аналитики говорят, что всему виной повышение налогов, а также увеличение арендной платы и общее снижение зарплат. Больше всего это на себе ощутили представители так называемого среднего класса.

Кстати, его представители покидают Нью-Йорк в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии .

"Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс", - говорит экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.