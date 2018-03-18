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Боярский, Краско и все-все-все: как голосовали петербургские звезды

18 марта 2018, 21:24  •  81 • В России

Выборы – это событие, которое, безусловно, объединяет общество. На избирательные участки в этот день идут и мультимиллионеры, и простые люди: учителя, врачи, кондукторы…да все без исключения! Петербургские звезды тоже не остались в стороне. «Комсомолка» рассказывает, как для них прошел этот день.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ

Известный боксер и депутат Госдумы проголосовал одним из первых. Ему пришлось встать пораньше, чтобы добраться из Токсово, где он живет, в Красное Село, где официально прописан. В девятом часу утра Валуев уже делился со своими подписчиками в соцсети фото заснеженной дороги с надписью «Еду голосовать».

На избирательном участке №1200 известного гостя сразу узнали, и попросили сделать несколько совместных фото. Валуев не отказал. Ведь он только с виду такой грозный, а на самом деле очень добрый и отзывчивый человек.

В общем, у сотрудников избирательного участка утро началось с улыбки. А сам Валуев, исполнив свой гражданский долг, призвал и поклонников последовать своему примеру.

«Уважаемые соотечественники, делайте свой выбор. За нами Россия!» - написал спортсмен в Инстаграме.

Никоалй Валуев был одним из первых голосовавших. ФОТО: соцсети

ИВАН КРАСКО

Появление 87-летнего Ивана Ивановича на избирательном участке недалеко от Сенной площади произвело настоящий фурор. Его тут же взяли в тесное кольцо журналисты и поклонники. Он, похоже, был не против: с удовольствием отвечал на вопросы. Но самое интересное, что на избирательном участке он появился под руку не со своей нынешней женой, 27-летней Натальей, а с бывшей – Натальей Вяль. Сопровождали экс-супругов их сыновья, Иван и Федор.

- Это очень ответственно. Ребята, вы же сами понимаете, - говорил Краско журналистам о своем настроении на выборах. - Понимаешь, я же еще в 49-ом присягу принял. Поэтому у меня особое отношение к государственным вопросам. Порядок должен быть.

- Придет ли ваша нынешняя супруга на выборы? Голосовать будет? – поинтересовались журналисты.

- Наталья Александровна – свободный человек. Я ее ни в чем не ограничиваю, в том числе и в этом вопросе. Она прописана в области, ей нужно голосовать туда ехать. Поедет, так поедет. Нет, так нет. Это ее ответ перед самой собой, перед родиной, перед Россией. А я хочу, чтобы моя страна поднялась с колен, возродилась, процветала. И чтобы новый президент выполнял все обещанное.

Наталья Вяль, в свою очередь, призналась, что обычно голосовать не ходит.

- Пришла только по просьбе Ивана Ивановича. И детей взяла с собой по той же причине – их папа меня об этом попросил, - сказала она.

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Иван Краско пришел на участок с семьей - его сопровождали бывшая жена и сыновья.Фото: Максим СЮ

СВЕТЛАНА ЖУРОВА

Светлана Журова когда-то прославила всю страну, выступая на соревнованиях по конькобежному спорту. В ее коллекции наград – золотая медаль на Чемпионате мира-2006, высшая награда на Олимпиаде этого же года. После завершения спортивной карьеры, Светлана Сергеевна ушла в политику.

Сейчас Журова депутат Госдумы от Карелии, Ленобласти и Мурманской области. Родные края не забывает – вот и голосовать приехала в город Всеволожск под Петербургом.

- Я проголосовала за будущего Президента России. Участок 208 во Всеволожске, Ленинградская область, - написала она у себя в Твиттере.

Во Всеволожске, кстати, параллельно с выборами голосовали за проекты улучшения городских пространств «Комфортная городская среда».

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Светлана Журова приехала голосовать в Ленобласть. ФОТО: соцсети

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ

На избирательном участке по адресу улица Миллионная, 14, в центре Петербурга, проголосовал Михаил Боярский. Удивительно, но его появление там прошло практически незамеченным. За автографом никто не подходил, поэтому артист смог спокойно и без шумихи исполнить свой гражданский долг.

– Я агитировал всех, чтобы пошли на выборы обязательно, – рассказал «Комсомолке» народный артист. – Выбор мой сделан давно. Я просто сходил его подтвердить.

Михаил Боярский отметил также, что доволен организацией выборов президента России в этом году.

– Самое главное, что все очень открыто и прозрачно, – добавил знаменитый петербуржец.

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Кстати, сын Боярского Сергей тоже не остался в стороне от важного политического события. Он проголосовал на Кирочной улице в Петербурге. Ему и по статусу положено: с 2012 года Сергей активно занимается политикой. Был и советником губернатора Петербурга, и членом различных общественных советов. А с 2016 года – он депутат Госдумы.

- Отдал свой голос за сильную Россию! – рассказал Сергей.

СЕРГЕЙ МИГИЦКО

Корреспонденту «Комсомолки» повезло – заглянув на избирательный участок в центре города, он нос к носу столкнулся с известным актером театра и кино, заслуженным артистом РСФСР, народным артистом России и знаменитым петербуржцем Сергеем Мигицко.

- Я всегда хожу на выборы. У меня и родители всегда ходили. Отец старался первым проголосовать: вставал очень рано, будил всю семью, и мы шли. С мальчукового возраста помню вот это настроение отца и всех своих близких, - рассказал Сергей Григорьевич.

Артист отметил, что в этом году на участках много людей – наверняка явка будет хорошей.

- Я даже ошибся участком, зашел в другую школу, меня там перенаправили, - смеется Сергей Григорьевич.

Уровнем выборов актер тоже доволен:

- Организация шикарная, много людей, волонтеров, помощников, все охраняется.

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Сергей Мигицко сперва перепутал избирательные участки.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Ровно в полдень в Специализированную школу олимпийского резерва №3 на улице Ушинского пришел ее директор, двукратный олимпийский чемпион по биатлону заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Васильев.

- Я отдал свой голос за того кандидата, который активно помогает развиваться отечественному спорту, - сказал знаменитый биатлонист корреспонденту «Комсомолки» на выходе из участка.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «Голосовал за кандидата, который помогает отечественному спорту»

Дмитрий Васильев отдал свой голос за того, кто поддерживает спорт.Фото: Давид ГЕНКИН

Напомним, что перед Олимпийскими играми в Пхенчхане МОК развернул мощную кампанию против российских спортсменов. Многих без каких-либо оснований лишили права участвовать в Играх. Ряд политологов связывали это с предстоящими выборами.

- Определенная связь здесь, действительно, прослеживается, - считает Дмитрий Васильев. – Но организаторы этой кампании добились противоположного эффекта: после завершения Игр россияне стали еще больше гордиться как своей страной, так и нашими атлетами.

Любопытно, что на предыдущих президентских выборах Дмитрий Васильев был с семьей в Австрии, где проходил этап Кубка мира. Тогда он голосовал в российском консульстве в Зальцбурге.

- В советские времена в день выборов я нередко находился на соревнованиях за пределами родного города – в Красноярске, Ижевске, Свердловске. – Тренеры всегда просили нас не забывать взять открепительные талоны. Что мы и делали.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, участие в выборах – это не только право, но и долг каждого гражданина.

«Мы все должны заботиться о судьбе своей страны, вносить вклад в ее развитие», - уверен Дмитрий Васильев.

ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ

Юрий Гальцев пришел на выборы вместе с 25-летней дочерью Марией. Избирательные бюллетени они получали за разными столами – потому что прописаны по разным адресам.

- Для меня выборы – это важное событие. Ради этого я даже пропустил репетицию! – признался заслуженный артист России.

Голосовать Мария ушла в кабинку для избирателей, а вот ее отцу это не понадобилось. Гальцев смело поставил галочку у всех на виду, а затем отправил бюллетень в прозрачную урну.

- Мне нравится то, что есть в нашей стране сейчас. Не нужно лучшего: пусть останется все то, что есть сегодня. Считаю - и для меня это очень важно – историческим днем присоединение Крыма к России. Те люди, которые этого добились, сделали большое достижение. Говорю откровенно: все остальное меркнет, - отметил актер.

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Юрий Гальцев пришел на участок вместе с дочкой.Фото: Олег ЗОЛОТО

АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ

Легендарная артистка всеми силами старалась избежать повышенного внимания к себе в этот день. Она вообще не любит публичности. Но журналисты все же подкараулили Алису Бруновну в одной из петербургских школ, куда она пришла голосовать.

В том, что народная артистка дома отсиживаться не будет, никто не сомневался. Ведь Фрейндлих в интервью не раз говорила, что на выборы надо идти обязательно.

«В наших силах сделать Россию сильной. Если мы будем безучастны, о какой стабильности может идти речь?» - говорила артистка.

В Петербурге на избирательный участок пришли люди в кольчугах

Комментировать свой выбор Алиса Бруновна не стала: зашла в кабинку, быстро проставила галочку, и опустила бюллетень в прозрачную урну. Видимо, гражданский долг для Фрейндлих – дело сугубо личное.

Алиса Фрейндлих убежедена, что ходить на выборы - долг каждого гражданина. ФОТО: Степан ЯЦКО/РИА ФАН

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

В школе №481 с углубленным изучением немецкого языка в спальном районе Петербурга голосовал депутат Госдумы Виталий Милонов.

– Для меня это очень важно: мне предлагали открепляться и голосовать где-то в другом городе, но я буду голосовать у себя, – приговаривал Виталий Валентинович: на выборы он приехал специально из Москвы.

Конечно, без любопытного действа не обошлось. В школе №481 Милонов стал организатором сразу двух акций. По условиям первой, избирателю нужно было сфотографироваться с деревянной табличкой хештегом «ПетербургЗаПрезидента». Через неделю одному из участников обещают подарить путешествие в Крым. Вторая акция – бесплатная раздача семян.

Валентина Терешкова: Сейчас вот - в поезде. Еду голосовать в Ярославль

– Выдаем только участникам процесса! – следит Милонов. – Проголосовал – получил. С чистой совестью. Если не проголосовали, не взойдет!

В наборе – огурцы, морковка и прочие овощи. Бабушки подговаривают прохожих взять им по второму и третьему дачному комплекту. И вздыхают: «Цветочков бы…».

Размявшись с семенами и самоваром, Витали Валентинович, наконец, отправился голосовать. К урнам и кабинкам, расставленным в спортзале школы, он за руки ведет своих старшеньких, Петю (ему четыре года) и Колю (ему уже шесть).

Кабинкой парламентарий пользоваться не стал: поставил галочку у всех на виду. А Николай опустил бюллетень в урну.

– Сын сделал выбор, – улыбается Виталий Валентинович. – Он даже показал мне, где галочку ставить. Маленький, но смышленый.

– Я в первый раз бюллетень опускал. Но не волновался, – говорит Николай.

Избирательный участок депутат с сыновьями покинул в «благодушном настроении».

– А сами баллотироваться в президенты не планируете? – спрашивают журналисты.

– Во-первых, это нескоро, – задумался Милонов. – Во-вторых, я выбираю: либо баллотироваться в президенты, либо выбрать все-таки карьеру священника. И второй вариант пока перевешивает.

Виталий Милонов подумывает пойти в священники.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

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