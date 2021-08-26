«Боялись за неё и за внука»: отчим избитой сотрудниками психбольницы женщины рассказал о причинах её госпитализации

Семья жительницы Ярославля Алёны К., которую во время госпитализации избили санитары психиатрической скорой помощи, не хочет, чтобы её оставляли в стационаре на принудительное лечение. Родственники девушки утверждают: они были вынуждены вызвать медиков, когда заметили, что Алёна ведёт себя неадекватно. Как рассказал RT отчим пострадавшей, они побоялись оставить её одну с восьмилетним ребёнком. Однако вопрос о принудительном лечении будет решаться через суд. В то же время Следственный комитет расследует дело о незаконной госпитализации.

Родные 30-летней Алёны К. — девушки из Ярославля, которую при госпитализации избили санитары психиатрического диспансера — не хотят, чтобы она оставалась в больнице. Об этом RT рассказал отчим пострадавшей Виктор К. (имя изменено).

Он пояснил, что родственники не хотели госпитализировать Алёну, но были вынуждены вызвать скорую, потому что боялись за жизнь женщины и её восьмилетнего сына.

«Она вела себя странно»

По словам Виктора, 23 августа он вместе с матерью Алёны привёз к девушке домой её восьмилетнего сына, который гостил у родственников на выходных.

«Перед этим полдня мы не могли дозвониться до Алёны, а потом долго не могли зайти в её квартиру: стучали в дверь, но она не открывала. Когда всё-таки открыла, то мы стали замечать, что она странно себя ведёт. Вроде разговаривает спокойно, чётко, но зрачки расширены, и говорит она какие-то странные вещи: что ключи от квартиры у неё якобы похитили, что не понимает, откуда мы в её квартире», — вспоминает мужчина.

Он говорит, что сначала они не придали этому значения, оставили Алёне сына и уехали на машине за город, к себе домой. Но затем девушка позвонила им и стала говорить, что у неё в квартире «всё бельё грязное, надо привезти новое».

Когда Виктор и мать Алёны вернулись к ней домой, женщина стала настаивать на вызове полиции и понятых, чтобы те «зафиксировали всё, что здесь происходит».

По словам мужчины, у них сложилось впечатление, что Алёна ведёт себя не совсем адекватно. Они предложили ей поехать к ним домой или самим остаться у неё на ночь, но девушка попросила её не трогать. В итоге супруги побоялись оставлять Алёну одну, к тому же с маленьким ребёнком, поскольку она могла навредить себе или сыну. Вызвали полицию, а те предложили позвонить в скорую психиатрическую помощь.

Ехали не в том лифте

Виктор утверждает, что врач-психиатр из скорой помощи вёл себя профессионально: осмотрел женщину, попытался с ней поговорить. А вот санитары ещё в квартире попытались придушить Алёну, чтобы обездвижить, когда она стала вырываться от врача, говорит собеседник RT.

Кроме того, он подозревает, что мужчины могли быть нетрезвыми, потому что от них пахло спиртом, хотя говорили они внятно. Родные девушки попросили санитаров не применять силу и сделать Алёне укол успокоительного. Однако врач отказался, пояснив, что при осмотре в больнице доктора должны видеть, в каком состоянии находится пациент, чтобы поставить диагноз.

«В это время ребёнок начал нервничать, и я увёл его вниз, в нашу машину, чтобы он не видел всего этого. Мама Алёны осталась в квартире собирать её вещи в больницу, а санитары повели её вниз. Когда я вернулся в подъезд, то увидел, что Алёна в крови. Санитары мне сказали, что в лифте она начала биться головой об стенку, — говорит Виктор. — Понимаете, в доме два лифта: грузовой и пассажирский. Я предположил, что они спускались в грузовом лифте все вместе, с врачом и полицейским, и что санитары не могли поднять на неё руку в присутствии других людей».

Виктор настаивает, что изначально они не хотели, чтобы девушку госпитализировали. Они вызвали врача, чтобы тот осмотрел её и сказал, как ей можно помочь. Но когда врач сказал, что Алёну необходимо осмотреть в больнице, они согласились. Сам Виктор, по его словам, поехал в больницу вместе с Алёной в карете скорой помощи.

«В соцсетях пишут всякую чушь: якобы мы поместили Алёну в больницу, потому что хотели отнять у неё квартиру. Квартиры у неё своей нет и никогда не было — она снимает жилплощадь. Ещё говорят, что мы якобы хотим отнять у неё ребёнка. У мальчика есть отец: они с Алёной в разводе, но поддерживают отношения. Усыновить ребёнка при живом отце вообще очень сложно, и зачем нам это надо? Мы с ребёнком и так прекрасно общаемся», — говорит он.

Вопрос о лечении решит суд

Родные Алёны рассказывают, что у неё не было никаких серьёзных проблем со здоровьем. Хотя много лет назад, ещё до рождения сына, девушка попала в тяжёлую автомобильную аварию и получила тяжёлые травмы.

«С наркотиками и алкоголем у неё никогда не было проблем. В любое время, когда мы звонили, она всегда была трезвой. К наркотикам Алёна вообще относилась как к гадости. Её жизнь с этим не ассоциировалась: она любила выглядеть хорошо, красиво одеться. Она была домохозяйкой и как раз после выходных собиралась разговаривать со знакомыми по поводу устройства на новую работу», — говорит отчим пострадавшей.

Её восьмилетний сын сейчас находится со своим отцом и его родителями.

Пока родные Алёны ни разу не видели её после госпитализации — их не пускают в больницу, и они общаются только с её лечащим врачом. По словам Виктора, девушке ещё не поставили диагноз.

Семья против того, чтобы Алёну лечили в больнице. Они готовы забрать её домой и ухаживать, но в данном случае родственники не имеют права голоса. По закону о психиатрической помощи после госпитализации врачи в течение 48 часов должны определить, нуждается ли пациент в стационарном лечении. Если они считают, что человека необходимо оставить в больнице, но сам он отказывается от лечения, то больница обращается в суд с просьбой рассмотреть вопрос о принудительном лечении. Суд обязан вынести решение в течение пяти суток после подачи заявления.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал RT, что женщина отказалась от госпитализации, но врачи считают, что ей нужно стационарное психиатрическое лечение.

«В администрация больницы мне подтвердили, что 24 августа врачи направили в суд заключение медицинской комиссии о необходимости недобровольной госпитализации девушки. Пока дата заседания не назначена. Обычно суд проходит в самой больнице с участием пациента, прокурора и адвоката», — пояснил Бабуркин.

Омбудсмен также побеседовал с Алёной. По его словам, она выглядела «заторможенной и подавленной», не проявляла агрессии.

«Она рассказала мне о ситуации с избиением, подтвердила, что сопротивлялась при госпитализации. При встрече 24 августа она сказала, что жалоб у неё нет, и не требовала принять меры, чтобы её выпустили из больницы. Врачи подтвердили мне, что на учёте у нарколога и психиатра она не состояла», — добавил собеседник RT.

Неоспоримые доказательства

Видео с кадрами жестокого избиения 30-летней Алёны К. было опубликовано 23 августа. На нём видно, как санитары затаскивают в лифт сопротивляющуюся девушку, а когда двери закрываются — несколько раз с силой бьют её в живот и по голове.

Запись вызвала огромный резонанс среди пользователей сети, возмущённых жестокостью медработников. Уже на следующий день в правительстве региона сообщили, что оба санитара уволены за грубое нарушение служебных обязанностей.

«Из-за нагрузки, связанной с эпидемией»: Путин подписал указы о единовременной выплате всем пенсионерам в России Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило два уголовных дела — об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и незаконной госпитализации в стационар медучреждения, оказывающего психиатрическую помощь (ч. 1 ст. 128 УК РФ).

25 августа стало известно, что расследование взял на контроль центральный аппарат СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

В свою очередь, депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обеспечить сотрудников скорой помощи неотключаемыми видеорегистраторами, которые будут фиксировать всё, что происходит при посещении пациентов и во время их госпитализации.

По словам Бобряковой, к ней и раньше обращались пациенты Ярославской областной психиатрической больницы с жалобами на жестокое обращение со стороны сотрудников, однако доказать это очень тяжело.

«Когда о насилии и жестоком обращении заявляет человек с психиатрическим диагнозом, который состоит на учёте, очень трудно понять, насколько адекватно он оценивает реальность. Случай с Алёной стал таким резонансным именно потому, что в лифте были установлены камеры и можно лично увидеть, что происходило между женщиной и санитарами. Когда я просматривала видео — я видела его в оригинале, а не в урезанном варианте, как в СМИ, — мне показалось, что это происходит уже не в первый раз. Это моё личное мнение, но было ощущение, что санитары действовали по отработанной схеме», — рассказала депутат RT.

Бобрякова добавила, что неотключаемые видеорегистраторы смогут защитить не только пациентов, но и самих врачей и санитаров бригад скорой помощи, на которых нередко нападают пациенты в неадекватном состоянии.