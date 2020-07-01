«Боялись и боятся»: что известно о схиигумене Сергии (Романове), закрывшемся в Среднеуральском монастыре

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Романовым), закрыт на неопределённый срок. Охрана обители не пропускает паломников и журналистов на свою территорию. Сам Романов, запрещённый в служении из-за своих проповедей о вымышленности коронавируса, продолжает находиться в монастыре, при этом настоятельница покинула его территорию. Между тем ожидающий как церковного, так и административного суда Романов в видеообращениях призывает сложить полномочия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кто такой схиигумен Сергий — разбирался RT.

Проповедование всевозможных конспирологических теорий, пляски монахинь и хоровое пение «Тоста за русский народ» под гармошку, практика экзорцизма и почитание Сталина наряду с Николаем II — отец Сергий (в миру Николай Романов) не первый год слывёт одним из самых одиозных в России священников. Некоторые из публичных заявлений схиигумена крайне резки, но на этот раз Романов атаковал иерархов Русской православной церкви.

В конце апреля в своей видеопроповеди отец Сергий назвал эпидемию коронавируса выдумкой, призвал паству выходить на улицы и ходить в церкви, а также разразился проклятием в адрес тех, кто закрывает храмы. В ответ на это Екатеринбургская епархия запретила Сергию проповедовать, но это не остановило скандального монаха. Романов выступил с новым видеообращением, на этот раз — о чипировании через вакцину от коронавируса.

За это епархия запретила его в служении до решения церковного суда. Вскоре завели и административное дело — по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации», штраф до 100 тыс. рублей). Матушка Варвара и ряд монахинь покинули Среднеуральский женский монастырь, где находится сейчас отец Сергий. 27 июня в группе для паломников во «ВКонтакте» появилось сообщение, что монастырь закрыт. Охрана на въезде не пропускает паломников и посетителей, включая журналистов.

«Есть признаки сектантства»

Официальная позиция епархии такова: «Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради усмирения ситуации, матушка-настоятельница приняла решение вместе с сёстрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию с тем, чтобы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние».

Местные СМИ сообщают неофициальную версию: монахини заподозрили, что на территорию монастыря проник коронавирус, решили сделать тест и при необходимости получить лечение, чему Романов категорически воспротивился. Отец Сергий также заявил, что игуменья объявила его раскольником.

«Сначала тестирование, потом вакцинация, затем чипизация и фашистский режим», — объявил Романов в ответ на уход Варвары в своем видеообращении.

Вместе с настоятельницей монастырь покинули ещё несколько монахинь.

После отказа Романова подчиниться требованиям епархии и фактического захвата монастыря в обитель прибыло несколько десятков человек, включая знаменитостей, чтобы поддержать своего духовного отца.

© Скриншот с видео: YouTube

Романова любят практически фанатично: снимают о нём фильмы, в группах в соцсетях делятся историями исцелений и чудес, якобы явленных монахом. В религиоведческой среде уже заговорили о появлении новой тоталитарной секты.

«Независимо от того, что он говорит или делает, эти люди ему преданны полностью, поддерживают во всём, даже когда он говорит очевидную чушь. И это абсолютное повиновение людей очень страшно, поскольку неизвестно, на что дальше Романов их толкнёт», — комментирует RT исследователь современного сектантства, президент центра религиоведческих исследований во имя Иринея Лионского, профессор Александр Дворкин.

Впрочем, мнения насчёт того, считать или не считать последователей схиигумена сектой, у религиоведов разделились.

По словам Дворкина, секта уже, «безусловно, сложилась». «Главное в секте — лидер, которому все обязаны беспрекословно подчиняться. Мы видим, что именно такую роль и играет Романов», — поясняет эксперт.

Доцент кафедры религиоведения философского факультета МГУ Владимир Винокуров считает, что называть сектой общину Сергия всё же ещё рано. «Признаки внутрицерковного сектантства у этой группы есть: повышенный авторитет священнослужителя, нарастание магического мышления вместо религиозного, вера в апокалипсис, введение собственных обрядов и ритуалов, резкие высказывания по отношению к некому «источнику всех бед» — масонам или мировому правительству, к примеру, — объяснил RT Винокуров. — Но одни из главных критериев секты — жёсткая организация и персональное членство. А этого мы пока не наблюдаем».

По мнению Винокурова, общину Романова следует относить к внутрицерковным сектоподобным группам.

Среди журналистов в Екатеринбурге ходят разговоры о том, что Романов уже подготовил себе пути отхода. В последние годы в глухой тайге в заброшенных деревнях якобы создано несколько скитов, где живут его последователи.

Всех подряд — в монахи

«Я впервые услышала о нём в начале нулевых, когда ко мне стали обращаться матери и другие родственники пропавших без вести людей», — рассказала RT православная журналистка Раиса Ильина.

Многие из пропавших без вести тогда обнаруживались в недавно открытом женском монастыре в честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов», где Сергий Романов служил духовником и строителем, рассказывает Ильина.

«Побыв там какое-то время, становились сами не свои, проявляли агрессию к родным при попытке забрать их оттуда, фанатично следовали каждому слову Романова, — продолжает Ильина. — Людей массово заманивали в тот монастырь, в основном женщин в трудной жизненной ситуации, после развода, с детьми. Но были и совсем молодые девушки 17—20 лет, которые из других городов подчас ехали, не предупредив даже родителей и фактически бросив их доживать свой век в одиночестве».

По словам журналистки, на сегодняшний день ситуация с «бегством» в монастырь сохраняется, хотя по церковным правилам уход в монашество возможен только с благословения родителей. На первый взгляд, большинство людей всё-таки идут в монастырь добровольно. Но многие, утверждает Ильина, просто не знают, что их там ждёт: «Попадают под обаяние Романова, особенно женщины, ослабленные тяжёлыми жизненными обстоятельствами люди».

«Это харизматик. По одному лицу видно, что его едва ли возможно в чём-то убедить, а вот он вас — может», — оценивает способности отца Сергия религиовед Владимир Винокуров.

Попадают в монастырь разными путями. Кого-то направляют батюшки из приходов по месту жительства человека, кого-то агитируют приехать «к старцу» во время крестных ходов и на православных ярмарках монахини.

Но основная цель такой «вербовки», по мнению Ильиной, — бесплатная рабочая сила, а также деньги новоиспеченных насельников и послушников.

«Романов всех без разбору зазывает к себе в монастырь, обещая спасение — дескать, только у него и можно спастись. Только принуждает продавать жильё, а деньги привозить ему», — утверждает Ильина.

Множество подтверждений её словам можно обнаружить, к примеру, на форуме центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, занимающегося борьбой с тоталитарными сектами и помощью пострадавшим от них. Приводим наиболее примечательные сообщения.

«Первое, что его заинтересовало, — размер моей зарплаты! Уклончиво ответила, что ещё не получала, только устроилась работать. Далее стал говорить мне, что я должна стать монахиней! Видя меня первый раз, не зная ничего... Ни в какие монахи я не пригодна и никогда не проявляла такого желания. Настоящий старец редко кого благословляет в монахи, люди годами ходят и просят! А схиигумен Сергий благословляет туда всех подряд».

«Вчера удалось пообщаться со своим родственником, который туда попал. Он на полном серьёзе готовится продавать свою квартиру и уходить в леса! Закупает всякие батарейки, аккумуляторы, фонарики и прочее. Ждёт «отмашки» от «старца», то бишь его уже прямого личного благословения».

В монастырь к Романову приезжают не только женщины. Там постоянно живут и работают трудники, есть своё фермерское хозяйство с домашним скотом, садовое хозяйство, мастерские, детская школа, а также по сути хоспис, хотя администрация монастыря называет это «клиникой для онкобольных».

Секс, наркотики, монастырь

Попадая в «Спорительницу хлебов», рассказывает Раиса Ильина, люди становятся фактически бесправными, оказываясь в полной зависимости от Сергия. Их заставляют уничтожать паспорта и другие документы, за ослушание — жестоко наказывают.

© Скриншот с видео: YouTube

«Здесь систематически бьют людей, и несовершеннолетних в том числе, — утверждает Ильина. — Я общалась с человеком, который лично, будучи монахом, по благословению Сергия избивал живших там детей».

Незадолго до скандала с захватом монастыря в интернете появилось видео, записанное одной из бывших воспитанниц, жившей там с 2006 по 2010 годы. В нём девушка рассказывает о жутких нравах и беззаконии, царивших в обители. В сети съёмка пробыла совсем недолго — девушку затравили последователи Сергия и даже угрожали ей физической расправой. В итоге Карина (имя изменено в интересах безопасности героини) удалила ролик из всех соцсетей, но он есть в распоряжении RT.

По словам Карины, несмотря на то, что монастырь — женский, в него принимают и трудников-мужчин, многие из которых ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, в том числе и за тяжкие преступления — убийства и педофилию. В монастыре они, по словам Карины, «воспитывали отроков», но помимо этого отец Сергий заставлял их избивать детей и подростков. Один из таких трудников «с куполами на груди», как вспоминает девушка, «в шутку» направил на неё ружьё, когда той было всего десять лет.

«А когда я пригрозила рассказать об этом сёстрам и отцу (имеется в виду родной отец Карины, приезжавший иногда её навестить. — RT), тот ответил, что перережет папе горло», — говорит девушка.

Однажды, вспоминает Карина, во время такого визита её отец видел, как тот же трудник «бьёт отроковицу» на сеновале.

«Когда отец попытался заступиться за неё, тот ответил: «Ты кто такой, чтобы благословение батюшки нарушать?» — рассказывает Карина.

Она также подозревает, что в монастыре происходило и сексуальное насилие над несовершеннолетними.

«У одной девочки, прожившей там 11 лет, по выходу обнаружили ВИЧ, — говорит Карина. — Я видела, что она живёт отдельно от всех, и к ней в келью постоянно кто-то заходил, бил её, а может и ещё что-то делал. Иначе откуда взялся бы ВИЧ в монастыре?!»

Впрочем, на этот счёт есть и другое предположение, озвученное региональными СМИ — в обители «в ходу были наркотики», в том числе опиаты.

О происходящем в монастыре Раиса Ильина рассказала ещё в 2013 году, а также, по её словам, неоднократно пыталась привлечь внимание к проблемам обители правоохранительные структуры и администрацию Свердловской области, но безрезультатно.

«Тем временем ко мне продолжали приходить за помощью люди, чьи близкие пропадали под влияние Романова», — утверждает Ильина. Всего за последние десять лет она получила около десятка таких обращений. Столько же за последние годы поступило и в центр, возглавляемый Александром Дворкиным, последнее — два года назад.

Из заключённых — в святые отцы

Оперативник милиции по профессии, в 1985 году будущий священник Николай Романов сам попал в поле зрения правоохранителей. Романова заподозрили в хищении госимущества и ДТП со смертельным исходом, а затем ещё в убийстве при разбое. Осудили на 13 лет, которые он провёл в ИК-13 в Нижнем Тагиле. Освободившись в 1997 году, Романов решил остаться на Урале и посвятить себя Богу.

В 1998 поступил послушником в мужской монастырь Во Имя Новомучеников Российских, построенный на месте убийства членов царской семьи в городе Алапаевске Свердловской области.

Всего два года спустя, в 2000-м он становится первым игуменом мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев. Годом позже его рукополагает в сан иеромонаха на тот момент архиепископ Екатеринбургской епархии Викентий. По церковным канонам убивший человека никогда не смог бы стать священником. Но Романову это удалось.

«Епископ не мог об этом не знать, поскольку сам был связан с криминалом, взять хотя бы скандал с вывозом икон при его переезде в новую епархию», — высказывает своё личное мнение Раиса Ильина.

А в 2002-м Сергия по благословению того же Викентия назначили духовником строящейся женской обители во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» под Среднеуральском.

«Формально у него никакой власти там нет, он не является и не может являться настоятелем, он просто там живёт. Но фактически он является единственным духовником обители и решает там всё», — поясняет Александр Дворкин. Именно Сергий, а не настоятельница матушка Варвара, фактически единолично руководил жизнью обители с самого её основания.

Нынешний публичный скандал — далеко не первый, в котором фигурирует имя отца Сергия. Его долгие годы называли духовником Натальи Поклонской (сама депутат Госдумы это отрицает, но считает, что Романов «хороший человек»).

© Скриншот с видео: YouTube

Скандальный священник — убеждённый царебожник, верит в учение об искуплении Николаем II греха неверности своего народа. Романов — поддерживал масштабную кампанию против фильма «Матильда» Алексея Учителя. Якобы, фильм оскорбляет чувства верующих и демонстрирует «кощунство» по отношению к царской семье. Напомним, в ходе протестов в ряде городов России произошли погромы: в Москве поджигали машины, а в Санкт-Петербурге в студию режиссёра Алексея Учителя бросили бутылку с зажигательной смесью. Запретить фильм, впрочем, так и не удалось.

Отметим, что сама Екатеринбургская епархия постоянно ведёт в том числе публичный разговор с гражданским обществом. Например, в 2019 году вспыхнул конфликт вокруг идеи построить в сквере в центре Екатеринбурга храм Святой Екатерины. Тогда противники строительства начали проводить публичные акции в защиту сквера, при этом екатеринбургские священники приходили на митинги, но не для того, чтобы усугубить конфликт, а, наоборот, чтобы объяснить позицию церкви, привести аргументы в пользу храма и не допустить усугубления раскола в обществе. В итоге, в том числе благодаря позиции епархии, дело закончилось компромиссом: храм решили построить в другом месте, тоже в центре Екатеринбурга. Сдержанную позицию заняла епархия и в ходе скандального процесса по делу блогера Руслана Соколовского, который ловил в одном из храмов виртуальных покемонов: епархия заявила, что если молодой человек раскается, то Церковь будет ходатайствовать о его помиловании. В итоге Соколовского приговорили к двум годам и трём месяцам условно.

Казаки и силовики

Вероятно, одна из причин, почему скандальному монаху всё сходит с рук — наличие у Романова обширных связей. СМИ, к примеру, называют в числе духовных чад и почитателей схиигумена вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. После отказа подчиниться требованиям епархии Романова поддержали основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, хоккеист Павел Дацюк и другие известные люди.

Романов пользуется и поддержкой уральского казачества, правда, неофициального. В своей проповеди он призвал казаков встать на его защиту, часть из них действительно прибыла в обитель. При этом официальные реестровые казаки оренбургского войскового казачьего общества от Романова открестились.

Но одно из неформальных объединений и на момент публикации продолжает охранять монастырь. Предположительно, речь идёт об уральском казачьем войске под предводительством атамана Олега Сененко. Ранее оно уже «прославилось» срывом зимних автогонок на озере Балтым. А его атаман оказался замешан ещё в одном скандале — местные СМИ нашли у него активы в Лондоне.

«Возможно, Романова поддерживают некоторые силовики. Содержание его проповедей день ото дня становится всё радикальнее — он призывает офицеров стать в боевую готовность, оправдывает гитлеровский геноцид, утверждает, что в России установился «сатанинский жидомасонский режим», призывает выступать против него. Просто так это не могло оставаться безнаказанным. Любой другой человек, который публично скажет гораздо меньше, чем Сергий, давно бы попал под уголовную ответственность и предстал бы перед судом», — считает Александр Дворкин.

Силовики (по крайней мере, бывшие) действительно открыто высказываются в поддержку Романова — так, видео в защиту Сергия выложил зампред общественного совета Министерства общественной безопасности Свердловской области, генерал-майор запаса Сергей Иванов.

Среди прочего он заявил, что считает «коронавирус и пандемию искусственно созданными условиями для того, чтобы разъединить людей, народы и обеспечить приход к власти теневого мирового правительства».

«О том, что оно существует, я могу заявлять со всей ответственностью, потому что в предыдущей своей должности я занимался как раз этими вопросами», — заявил Иванов.

Звезда тюремного православия

«Когда к нам поступали жалобы от пострадавших в его монастыре, сообщения тех, кто туда приезжал и был поражён царившими там порядками, я неоднократно обращался в Екатеринбургскую епархию, но официальных ответов не получал. Когда неофициально спрашивал о Романове у местных отцов, те говорили, что у него остаются очень большие связи в криминальном мире, разные воры в законе его поддерживают. Некоторые утверждали, что он в монастырях держит воровской общак. Также говорили, что парадоксальным образом у него большие связи и с правоохранителями местными, причём высокого ранга, — рассказывает Александр Дворкин. — Для меня загадка, почему епархия так долго ничего не делала. Можно предположить, что они его боялись и боятся».

Среди конкретных представителей преступного мира, якобы связанных с Сергием, чаще всего называют покойного криминального авторитета Тимура Свердловского (Мирзоева), племянника Деда Хасана.

«Он с ним в камере сидел когда-то. И Тимур приезжал потом в монастырь к нему, а тот принял его, несмотря на открытую форму туберкулеза», — утверждает Раиса Ильина.

Косвенно эти сведения подтверждаются оперативной съемкой МВД при задержании участников сходки, прошедшей в Екатеринбурге в 2013-м году. На ней присутствовал в том числе и Мирзоев, а один из других «авторитетов» рассказал, что перед встречей они «ездили в монастырь и в церковь причащаться».

СМИ называли Мирзоева «смотрящим» за Уралом. Но даже если Романов действительно был знаком с племянником Деда Хасана, это едва ли могло обеспечить ему то влияние и безнаказанность, которыми он обладает, считает политолог Платон Маматов.

«Здесь, на Урале, никогда не ждали и не жаловали пришлых представителей криминального мира, таких как Мирзоев. Екатеринбург и область «принадлежат» уральским «уважаемым людям», — убеждён эксперт. В пример он приводит эпизод, когда в 2004 году в центре города участники ОПС «Уралмаш» созвали целый митинг против назначения «смотрящим» человека из другого региона — на акцию вышли больше тысячи человек. С тех пор, подчёркивает Маматов, мало что изменилось: «Сейчас эти же «уважаемые люди» представлены в местном бизнесе, городской и областной власти. Так что чужак, кем бы его ни назначили, может претендовать здесь разве что на влияние в местах лишения свободы, где он может собирать какую-то дань и иметь какой-то вес».

Впрочем, именно здесь — в тюрьмах и колониях — влияние Романова действительно велико, считает Маматов.

«В местах лишения свободы люди, считающие себя верующими, относятся к нему с большим вниманием и почтением, чем к остальным представителям Церкви. Потому что человек — бывший разбойник и убийца, много лет провёл в местах лишения свободы», — объясняет эксперт.

Кроме того, по словам Маматова, популярности Сергию у тюремного населения добавляет и текущая конфронтация с РПЦ: «Это только добавляет ему веса в их глазах, для них это как знак качества. Сейчас практически во всех тюрьмах у сидельцев есть телефоны, в том числе с возможностью смотреть YouTube. И то, что проповедует Романов, он говорит в том числе для них».

Заседание суда по административному делу в отношении Романова пройдёт 7 июля. Церковный суд над схиигуменом должен был состояться 26 июня, но Романов на него не явился. Очередное заседание должно пройти 3 июля.

В Русской православной церкви RT пояснили, что до церковного суда над отцом Сергием комментариев давать не будут.