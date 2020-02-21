Боялась, что заберёт ребёнка: Русская женщина годами терпела насилие от мужа-итальянца

Как следует из материала, опубликованного изданием Il Quotidiano Del Lazio, 40-летняя женщина из России, живущая в Италии, едва не стала жертвой супруга-итальянца. Он попытался задушить её после того, как она включила отопление. Как она поведала позже журналистам, это была далеко не первая попытка применить силу со стороны ей мужа.

В течение нескольких лет брака он не раз поднимал на женщину руку, и даже когда она была беременна, избивал её, но обратиться в полицию она боялась - муж шантажировал её тем, что разрушит её жизнь.

Рождение сына не изменило ситуацию. На этот раз скупого итальянца взбесило то, что его жена расточительно тратит тепло, хотя в доме было настолько холодно, что женщина просто побоялась простудить сына.

В ярости итальянец набросился на супругу и начал душить её. Если бы не любимая собака, которая бросилась на защиту хозяйки, инцидент мог бы закончиться трагедией. Услышав лай пса, итальянец немного ослабил хватку, в результате чего женщине удалось вырваться и убежать, а затем позвать полицию.

Когда мужчину арестовали, он попытался оправдать своё поведение серьёзными финансовыми проблемами.