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Боялась, что заберёт ребёнка: Русская женщина годами терпела насилие от мужа-итальянца
21 февраля 2020, 06:09 • 83 • В мире
Русская женщина, которую едва не убил агрессивный супруг-итальянец, рассказала, что терпела насилие все годы брака, но боялась обращаться за помощью: муж грозил отнять ребёнка и разрушить её жизнь.
Как следует из материала, опубликованного изданием Il Quotidiano Del Lazio, 40-летняя женщина из России, живущая в Италии, едва не стала жертвой супруга-итальянца. Он попытался задушить её после того, как она включила отопление. Как она поведала позже журналистам, это была далеко не первая попытка применить силу со стороны ей мужа.
В течение нескольких лет брака он не раз поднимал на женщину руку, и даже когда она была беременна, избивал её, но обратиться в полицию она боялась - муж шантажировал её тем, что разрушит её жизнь.
Рождение сына не изменило ситуацию. На этот раз скупого итальянца взбесило то, что его жена расточительно тратит тепло, хотя в доме было настолько холодно, что женщина просто побоялась простудить сына.
В ярости итальянец набросился на супругу и начал душить её. Если бы не любимая собака, которая бросилась на защиту хозяйки, инцидент мог бы закончиться трагедией. Услышав лай пса, итальянец немного ослабил хватку, в результате чего женщине удалось вырваться и убежать, а затем позвать полицию.
Когда мужчину арестовали, он попытался оправдать своё поведение серьёзными финансовыми проблемами.
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