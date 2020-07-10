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Бой за собор Святой Софии: Патриарха Кирилла поддержали предстоятели Поместных Православных Церквей
10 июля 2020, 07:00 • 2 • Политика
Патриарх Иерусалимский Феофил III и Патриарх Румынский Даниил поддержали Патриарха Кирилла в его обеспокоенности по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть.
Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл высказал свою обеспокоенность в связи с возможным превращением собора Святой Софии в мечеть. Его уже поддержали Предстоятели ещё двух Поместных Православных Церквей.
Речь идёт о решении членов Государственного совета Турции о перепрофилировании собора Святой Софии в мечеть. До этого храм имел статус музея, который был дарован ему основателем Турции и её первым президентом Мустафой Кемалем Ататюрком.
Его обеспокоенность разделяют Патриарх Иерусалимский Феофил III и Патриарх Румынский Даниил. Оба воззвали к разуму руководства Турции и призвали не нарушать межрелигиозный мир.
Патриарх Иерусалимский Феофил III напомнил, что почти 100 лет собор Святой Софии сохранял музейный статус, и выразил надежду, что турецкое государство будет уважать нынешний статус собора и не станет его менять. В свою очередь Патриарх Румынский Даниил назвал Святую Софию символом христианской веры и цивилизации, подчеркнув её уникальное культурное значение.
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