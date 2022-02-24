Бой у Николаевки: ВСУ атаковали милицию в Донбассе и пытались закрепиться

Евгений Поддубный рассказал о бое у Николаевки в Донбассе, где ВСУ атаковали милицию и пытались закрепиться.

Вооружённые силы Украины пошли на прорыв в районе Николаевки, о чём ранее сообщили несколько военных корреспондентов. Так, спекорр "КП" Александр Коц писал, что ВСУ атаковали позиции Народной милиции, ополчение вынуждено было подтянуть свои резервы.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, как только закончилось боевое столкновение, рассказал чуть более подробно о произошедшем:

Подразделение украинских ВС форсировали Северский Донец. При поддержке артиллерии атаковали высоты у с. Николаевка. Выбили бойцов НМ ДНР, попытались закрепиться, - написал Поддубный в личном телеграм-канале. - Получили сильную ответку. К передовой подтянулись танки, подключилась артиллерия Луганска.

В конце концов, подразделение ВСУ было отброшено, хотя, по словам Поддубного, изначально они действовали успешно.

Парни на передовой говорят, что у Киева 9 - "200". Вместе с @sashakots (военкором Александром Коцем - ред.) только что вернулись оттуда, - добавил Поддубный.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"

И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль.