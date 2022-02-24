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Бой у Николаевки: ВСУ атаковали милицию в Донбассе и пытались закрепиться
24 февраля 2022, 01:35 • 97 • Политика
Евгений Поддубный рассказал о бое у Николаевки в Донбассе, где ВСУ атаковали милицию и пытались закрепиться.
Вооружённые силы Украины пошли на прорыв в районе Николаевки, о чём ранее сообщили несколько военных корреспондентов. Так, спекорр "КП" Александр Коц писал, что ВСУ атаковали позиции Народной милиции, ополчение вынуждено было подтянуть свои резервы.
Военный корреспондент Евгений Поддубный, как только закончилось боевое столкновение, рассказал чуть более подробно о произошедшем:
В конце концов, подразделение ВСУ было отброшено, хотя, по словам Поддубного, изначально они действовали успешно.
Кстати
В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль.
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