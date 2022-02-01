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Бой США и России в Чёрном море закончится за 15 минут. Кедми предсказал исход столкновения

01 февраля 2022, 18:05  •  368 • Политика
Израильский политолог Яков Кедми предсказал исход возможного столкновения России и США в водах Чёрного моря. По его словам, если между американскими и русскими кораблями завяжется бой, он будет продолжаться не дольше 15 минут.
Разговор о флоте зашёл после того, как группа из шести десантных кораблей России вызвала переполох в США и Европе, совершив переход, из Балтийского в Средиземное море. Несмотря на то, что это не самые грозные корабли ВМС России, страны НАТО тут же направили свои суда на сопровождение.
Кедми считает.что Москва наглядно показала ошибку в расчётах США. Об этом он рассказал в разговоре с "Народными новостями".
Американцы всегда делали ставку на огромные корабли, вроде авианосцев, которые позволяют действовать автономно практически в любой части планеты. Однако русские показали, что небольшие десантные корабли порой бывают более эффективны. При этом Россия сохранила господство в Чёрном и Балтийском морях, уверен эксперт.
Если говорить о Черном и Балтийском морях, там царит полное господство России. Ни одна военно-морская сила не выживет там больше 15 минут,
- отметил политолог.

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