Бой США и России в Чёрном море закончится за 15 минут. Кедми предсказал исход столкновения

Израильский политолог Яков Кедми предсказал исход возможного столкновения России и США в водах Чёрного моря. По его словам, если между американскими и русскими кораблями завяжется бой, он будет продолжаться не дольше 15 минут.

Разговор о флоте зашёл после того, как группа из шести десантных кораблей России вызвала переполох в США и Европе, совершив переход, из Балтийского в Средиземное море. Несмотря на то, что это не самые грозные корабли ВМС России, страны НАТО тут же направили свои суда на сопровождение.

Кедми считает.что Москва наглядно показала ошибку в расчётах США. Об этом он рассказал в разговоре с "Народными новостями".

Американцы всегда делали ставку на огромные корабли, вроде авианосцев, которые позволяют действовать автономно практически в любой части планеты. Однако русские показали, что небольшие десантные корабли порой бывают более эффективны. При этом Россия сохранила господство в Чёрном и Балтийском морях, уверен эксперт.

Если говорить о Черном и Балтийском морях, там царит полное господство России. Ни одна военно-морская сила не выживет там больше 15 минут,

- отметил политолог.