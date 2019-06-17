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Бой советских танков: в Ливии схлестнулись Т-55

17 июня 2019, 01:54  •  80 • Война
Кадры дуэли между двумя Т-55 в Ливии были опубликованы видеоагентство Ruptly. Отмечается, что построенные еще в Советском Союзе танки вступили в бой в районе города Триполи, сообщает НСН.
Впрочем, дуэлью этот бой можно назвать с натяжкой – танк сил Правительства национального согласия (ПНС) стрелял по Т-55 Ливийской национальной армии (ЛНА) из засады. Снаряд угодил боевой машине в борт.
На видео видно, что от подбитого танка ЛНА маршала Халифы Хафтара валит густой черный дым. По-видимому, танкисты-хафтаровцы даже не поняли, откуда по ним ведется огонь.
При этом люки горящего Т-55 открыты, поэтому есть основания предполагать, что танкистам удалось покинуть горящую боевую машину.
Однако основной бронетехникой в боях под Триполи остаются «джихад-мобили» – пикапы с установленными на них пулеметами и крупнокалиберными «зушками» – советскими 23-мм спаренными зенитными установками.
Бои в Ливии разгорелись с новой силой в начале апреля 2019 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ходе конфликта вокруг Триполи погибли более 650 человек, еще порядка 3,5 тыс. получили ранения.
4 апреля, в канун президентских и парламентских выборов в Ливии, верховный главнокомандующий оппозиционных сил маршал Халифа Хафтар отдал приказ войскам наступать на столицу страны.
Представители ПНС в Триполи заявили, что Хафтар атакует город по нескольким направлениям. Лидер повстанцев заявил, что войска были направлены к Триполи, чтобы освободить его от «вооруженных группировок боевиков».
Международные наблюдатели считают, что наступление Ливийской национальной армии Хафтара может покончить с двоевластием в Ливии. В 2011 году, после свержения Муаммара Каддафи, в стране под эгидой ООН было сформировано Правительство национального согласия, возглавленное Фаизом Сараджем.
Парламент Ливии в городе Тобрук, расположенном к востоку от Триполи, отказался признавать правительство Сараджа. В стране вспыхнула гражданская война, но после нескольких крупных сражений конфликт был «заморожен». Все последовавшие в дальнейшем переговоры между Тобруком и Триполи не приносили никаких плодов.
Вскоре после апрельского наступления хафтаровцев войска Правительства национального согласия заявили, что остановили фельдмаршала. «Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная. <...> 150 человек Хафтара взяты в плен», – заявил источник в силах ПНС.
Однако вскоре источники РИА «Новости», близкие к командованию Халифы Хафтара, сообщили, что бои в окрестностях столицы продолжаются, а тобрукские солдаты маршала удерживают аэропорт. «Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои», — сказал собеседник агентства.
Силы, возглавляемые Хафтаром, контролируют большую часть территории Ливии — города Бенгази и Тобрук на востоке, а также большую часть ливийской Сахары. ПНС удерживает ряд населенных пунктов на побережье на западе Ливии — и столицу страны Триполи. Перевес у Хафтара есть, но незначительный — 25 тыс. против 18 тыс. солдат ПНС, сосредоточенных в основном на побережье — в то время, как хафтаровцы рассредоточены по всей территории страны.
В конфликте замешаны также и другие силы — пару населенных пунктов на юге, в пустыне, контролируются кочевниками-туарегами.
При этом на фоне гражданской войны в Ливию проникли и террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещено в России). Как сообщает ФАН, боевиков, получивших опыт войны в Сирии, перебрасывают в ливийскую Мисурату. Возглавить банды игиловцев может их одиозный лидер — Абу-Бакр аль-Багдади.
В начале мая боевики ИГ атаковали отряды хафтаровцев в районе города Себха, убив не менее девяти человек. Спустя несколько дней бандиты ИГ напали на частный сектор в городе Годдва, лишив жизни троих местных жителей. Еще через неделю произошла крупная атака около населенного пункта Зелла в центральной части страны – тогда исламистами были убиты двое военных ЛНА Хафтара, а еще четверо — похищены. Все атаки происходили на юго-западе Ливии.
Представители ЛНА неоднократно подчеркивали, что постоянные нападения ИГ нацелены на то, чтобы отвлечь силы Халифы Хафтара от штурма Триполи и парализовать любые боевые действия против Правительства национального согласия.

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