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Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается
17 января 2022, 20:50 • 316 • Политика
Силы ОДКБ помогли Казахстану и завершили свою миссию в течение нескольких дней. Время небольшое, но и его хватило для тиражирования бесчисленного количества фейков - от боя русского десанта против десятков террористов до откровенных обвинений в адрес России. Что происходило на самом деле? Сегодня можем сказать одно: игра только начинается.
Казахстан едва не пал в результате государственного переворота. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил об атаке прямо, подчеркнув: если бы не силы ОДКБ, привлечённые для разрешения кризиса, избежать трагедии не удалось бы.
Как известно, силы ОДКБ были заняты в охране инфраструктуры. Это подтверждали и власти, и очевидцы на местах. Однако ранее уже появлялись фейки о том, что русский десант якобы принимал участие в реальных боях с террористами. Так это или нет? Официально ни одна из сторон сказанное не подтвердила. Не появились и доказательства от источников. Однако следует понимать, что роль России в разрешении кризиса в Казахстане куда более серьёзна, нежели просто командировка отряда ОДКБ. Об этом в эфире "Первого русского" говорили учредитель Царьграда Константин Малофеев и ведущий нашего телеканала Юрий Пронько.
Константин Малофеев уверен: кризис в Казахстане был подожжён извне. Хотя, безусловно, конфликты тлели и по вине казахстанской элиты. Но сегодня мы не можем отрицать, что в страну завезли террористов, которые ждали своего часа. И этот час настал перед переговорами России и США о гарантиях безопасности.
Сегодня мы видим, что большая игра только начинается. Но очередную битву мы выиграли благодаря гениальному отыгрышу руководства ОДКБ - всей нашей силы коллективной безопасности, - хотя все мы понимаем, что большая часть этой безопасности обеспечивается Россией. Как бы там ни было, общими усилиями мы показали: разжигать кризисы на наших рубежах бесполезно, считает Малофеев.
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