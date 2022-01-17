Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается

Силы ОДКБ помогли Казахстану и завершили свою миссию в течение нескольких дней. Время небольшое, но и его хватило для тиражирования бесчисленного количества фейков - от боя русского десанта против десятков террористов до откровенных обвинений в адрес России. Что происходило на самом деле? Сегодня можем сказать одно: игра только начинается.

Казахстан едва не пал в результате государственного переворота. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил об атаке прямо, подчеркнув: если бы не силы ОДКБ, привлечённые для разрешения кризиса, избежать трагедии не удалось бы.

Как известно, силы ОДКБ были заняты в охране инфраструктуры. Это подтверждали и власти, и очевидцы на местах. Однако ранее уже появлялись фейки о том, что русский десант якобы принимал участие в реальных боях с террористами. Так это или нет? Официально ни одна из сторон сказанное не подтвердила. Не появились и доказательства от источников. Однако следует понимать, что роль России в разрешении кризиса в Казахстане куда более серьёзна, нежели просто командировка отряда ОДКБ. Об этом в эфире "Первого русского" говорили учредитель Царьграда Константин Малофеев и ведущий нашего телеканала Юрий Пронько.

Константин Малофеев уверен: кризис в Казахстане был подожжён извне. Хотя, безусловно, конфликты тлели и по вине казахстанской элиты. Но сегодня мы не можем отрицать, что в страну завезли террористов, которые ждали своего часа. И этот час настал перед переговорами России и США о гарантиях безопасности.

Террористы были завезены, но они могли быть эскалированы в другой момент. Какие цели преследовали бандиты? Сейчас в этом разбираются в том числе наши спецслужбы. Я в этом уверен. Мы узнаем правду: как и кто завозил, через какую границу, кто этих террористов легализовал, дал документы на работу, почему они так много времени провели на территории Казахстана. Сейчас понятно главное: эти группы заезжали, и теперь мы знаем для чего. Перед 10 января, когда должны были состояться переговоры, нам захотели показать, что украинский фронт - не единственный. Ведь что такое угроза Украины? Всякий военный конфликт здесь закончится за 48 часов, это понятно любому, кто знает, что такое русская армия и российское вооружение. Ни в Европе, ни в Америке никто не успеет "мяу" сказать, как все вопросы будут решены. В случае с Казахстаном нам подкинули новую угрозу - 7600 км общей границы. Нате, держите! А оказалось, что ВДВ в течение 48 часов может решить проблему и там, - сказал Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное".

Сегодня мы видим, что большая игра только начинается. Но очередную битву мы выиграли благодаря гениальному отыгрышу руководства ОДКБ - всей нашей силы коллективной безопасности, - хотя все мы понимаем, что большая часть этой безопасности обеспечивается Россией. Как бы там ни было, общими усилиями мы показали: разжигать кризисы на наших рубежах бесполезно, считает Малофеев.