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Бой продолжается: Минюст России ответил Нидерландам за потакание мошенникам из ЮКОСА

04 декабря 2020, 20:20  •  165 • Политика
Минюст назвал необоснованным решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа и указал на очевидные нарушения при вынесении вердикта. "Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях", - говорится в заявлении ведомства.
В российском Минюсте прокомментировали решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа. Речь идёт об отказе в приостановке исполнения судебных решений о выплате более 50 миллиардов долларов по искам бывших акционеров компании.
"По мнению Минюста России, Верховный суд Нидерландов неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы Российской Федерации", - говорится в заявлении.
В частности, суд не принял во внимание многочисленные недобросовестные действия бывших акционеров ЮКОСа. Кроме того, был проигнорирован подставной характер компаний-однодневок, выступающих стороной разбирательств.
"Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях", - подчёркивается в заявлении ведомства.
Напомним, что разбирательство по этому делу идёт с 2014 года. Изначально суд в Гааге признал действия России по отношению к экс-владельцам ЮКОСа экспроприацией. В 2015 году суд Гааги отменил это решение. В 2020 году вновь встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа. Теперь России приходится снова отстаивать свою правоту в европейских судах.

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