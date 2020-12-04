Бой продолжается: Минюст России ответил Нидерландам за потакание мошенникам из ЮКОСА

В российском Минюсте прокомментировали решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа. Речь идёт об отказе в приостановке исполнения судебных решений о выплате более 50 миллиардов долларов по искам бывших акционеров компании.

"По мнению Минюста России, Верховный суд Нидерландов неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В частности, суд не принял во внимание многочисленные недобросовестные действия бывших акционеров ЮКОСа. Кроме того, был проигнорирован подставной характер компаний-однодневок, выступающих стороной разбирательств.

"Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях", - подчёркивается в заявлении ведомства.

Напомним, что разбирательство по этому делу идёт с 2014 года. Изначально суд в Гааге признал действия России по отношению к экс-владельцам ЮКОСа экспроприацией. В 2015 году суд Гааги отменил это решение. В 2020 году вновь встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа. Теперь России приходится снова отстаивать свою правоту в европейских судах.