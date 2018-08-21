Boulevard Voltaire: в интересах Европы Украина должна вернуться в Россию

Россия с Украиной и Беларусью – сторожевая башня Европы

Украина всегда была русской, о чём красноречиво говорит её история. Сегодня эта страна находится на пороге катастрофы. И спасение Украины не в польско-американском геополитическом тупике, а в России, пишет французский информационный сайт Boulevard Voltaire.

