Boulevard Voltaire: в интересах Европы Украина должна вернуться в Россию

Россия с Украиной и Беларусью – сторожевая башня Европы
Украина всегда была русской, о чём красноречиво говорит её история. Сегодня эта страна находится на пороге катастрофы. И спасение Украины не в польско-американском геополитическом тупике, а в России, пишет французский информационный сайт Boulevard Voltaire.
Публикация «Украина такая русская», Boulevard Voltaire
В Киеве и в Одессе создаётся впечатление, что на Украине царит спокойствие, если не принимать во внимание вооружённый конфликт в Донбассе. Однако спокойствие это обманчиво. Сегодня Украина обанкротилась. А её нынешние коррумпированные политики, пришедшие к власти после государственного переворота в 2014 году, за которым стояло ЦРУ, ведут свою страну, жители которой в основной своей массе имеют пророссийские взгляды, в геополитический польско-американский тупик, уверен автор статьи французский экономист Марк Руссе (Marc Rousset).
Boulevard Voltaire отмечает, что все без исключения жители Украины понимают русский язык, который является доминирующим в таких крупных городах как Харьков, Киев и Одесса.
Автор статьи считает, что история России началась с Киевской Руси, когда варяжский князь Олег в 882 году захватил Киев. Через сто лет князь Владимир принял крещение, после чего Русь стала православным государством, которым остаётся и до сегодняшнего дня. Потом территория современной Украины попала под власть Польши, и только в 1654 году эти территории вошли в состав Российского государства. Причём абсолютное большинство городов на юге Украины были основаны российской императрицей Екатериной II, например Одесса – в 1792 году на месте турецкой крепости.
Что же касается Крыма, то он всегда был русским, так как Крымское ханство было разбито в 1774 году русскими войсками Екатерины II. Украинским он стал по недоразумению, когда в 1954 году Хрущёв «подарил» Крым Украинской Советской Социалистической Республике в честь празднования 300-летия вхождения Украины в состав России, отмечает издание.
Таким образом, Украина, имея русское происхождение, находилась под российским суверенитетом на протяжении трёх веков, с 1654 по 1991 год. И только крах СССР привёл к созданию Украины как независимого государства.
Гоголь, Булгаков, Прокофьев и многие другие известны во всём мире как выдающиеся представители русской культуры, подчёркивает Руссе.
Западной Европе требуется сторожевая башня из 200 миллионов человек на Востоке. И таким сторожем, который защитит Европу от набирающего силу Китая и от агрессии мусульманского мира может быть только Россия. Причём Россия, объединённая с Украиной и Беларусью, – только тогда она станет по-настоящему сильной и сможет защитить западную цивилизацию.
Украина же, и пусть не обижаются Польша, Соединённые Штаты и НАТО, на самом деле – русская, она должна вернуться в Русский мир, делает свой главный и логичный вывод Boulevard Voltaire.
Соб. корр. ФСК
В Киеве и в Одессе создаётся впечатление, что на Украине царит спокойствие, если не принимать во внимание вооружённый конфликт в Донбассе. Однако спокойствие это обманчиво. Сегодня Украина обанкротилась. А её нынешние коррумпированные политики, пришедшие к власти после государственного переворота в 2014 году, за которым стояло ЦРУ, ведут свою страну, жители которой в основной своей массе имеют пророссийские взгляды, в геополитический польско-американский тупик, уверен автор статьи французский экономист Марк Руссе (Marc Rousset).
Boulevard Voltaire отмечает, что все без исключения жители Украины понимают русский язык, который является доминирующим в таких крупных городах как Харьков, Киев и Одесса.
Автор статьи считает, что история России началась с Киевской Руси, когда варяжский князь Олег в 882 году захватил Киев. Через сто лет князь Владимир принял крещение, после чего Русь стала православным государством, которым остаётся и до сегодняшнего дня. Потом территория современной Украины попала под власть Польши, и только в 1654 году эти территории вошли в состав Российского государства. Причём абсолютное большинство городов на юге Украины были основаны российской императрицей Екатериной II, например Одесса – в 1792 году на месте турецкой крепости.
Что же касается Крыма, то он всегда был русским, так как Крымское ханство было разбито в 1774 году русскими войсками Екатерины II. Украинским он стал по недоразумению, когда в 1954 году Хрущёв «подарил» Крым Украинской Советской Социалистической Республике в честь празднования 300-летия вхождения Украины в состав России, отмечает издание.
Таким образом, Украина, имея русское происхождение, находилась под российским суверенитетом на протяжении трёх веков, с 1654 по 1991 год. И только крах СССР привёл к созданию Украины как независимого государства.
Гоголь, Булгаков, Прокофьев и многие другие известны во всём мире как выдающиеся представители русской культуры, подчёркивает Руссе.
Западной Европе требуется сторожевая башня из 200 миллионов человек на Востоке. И таким сторожем, который защитит Европу от набирающего силу Китая и от агрессии мусульманского мира может быть только Россия. Причём Россия, объединённая с Украиной и Беларусью, – только тогда она станет по-настоящему сильной и сможет защитить западную цивилизацию.
Украина же, и пусть не обижаются Польша, Соединённые Штаты и НАТО, на самом деле – русская, она должна вернуться в Русский мир, делает свой главный и логичный вывод Boulevard Voltaire.
Соб. корр. ФСК