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Боты шлепают, эксперты лопают

31 октября 2019, 13:54  •  51 • Аналитика
Не так давно в одном из самых благополучных регионов страны – Тюменской области - разразился нешуточный скандал. К губернатору Александру Моору пришли прокуроры. Ну, не совсем к нему, а в департамент по общественным связям. Прокуроры интересовались информацией, что из губернаторского офиса утекает слишком много бюджетных денег на пиар самого главы этого офиса. Вот они и решили проверить, насколько эти расходы законны.
Бот у власти
Прежде всего выяснилось, что пиар-проектов команда губернатора Тюменской области Александра Моора создала достаточно много. А затем – что большинство их дороги и неэффективны.
Миллионные бюджетные субсидии выделялись множеству различных контор и индивидуальных предпринимателей, значительную часть которых объединяли, по мнению расследовавших эту историю СМИ, близкие отношения с главным губернаторским пиарщиком Павлом Белявским. И каков результат?
Вот, к примеру, проект с энергичным названием «Я доверяю». Его руководитель – индивидуальный предприниматель – получил, как обозначено в договоре, 12 миллионов рублей. За эти деньги удалось привлечь «Вконтакте» немногим более 71 тысячи подписчиков, на YouTube – 3,6 тысячи, блог в инстаграме читают менее 40 тысяч. Итоги в сопоставлении с затраченными деньгами, мягко говоря, не блестящие. А на проект «Сотрудничество» потратили аж 68 миллионов рублей. Но особой эффективности не наблюдается и здесь.
Самое же интересное вскрылось уже в ходе проверки, к которой со своей стороны присоединились журналисты. Например, пиарщики губернатора Александра Моора научились искусственно и, на сей раз эффективно, накручивать показатели в федеральных рейтингах. Впрочем, прием, как удалось узнать, достаточно простой.
По выходным в местные СМИ, лояльные власти, организуется массовый вброс позитивной информации, нередко на одну и ту же тему, но под разными заголовками. Задача – попасть в топ новостей агрегатора «Яндекс. Новости». Если робот «Яндекса» читает в определенный отрезок времени одну и ту же новость в нескольких источниках, он автоматом ставит ее в топ.
В свою очередь новости из топа учитываются в том числе экспертами, участвующими в составлении федеральных рейтингов – губернаторов, регионов, уровней жизни и т.п. Так что в этом случае овчинка выделки стоит. По мнению экспертов, команде губернатора достаточно иметь не более десяти подконтрольных СМИ, чтобы манипулировать топом «Яндекс-новостей».
Как удалось выяснить журналистам, подконтрольные СМИ получают за свою работу гранты на социально-значимые проекты. Денег дают немного - 300-500 тысяч рублей. Кстати, если судить по бюджету Тюменской области, то в нынешнем году на поддержку средств массовой информации там должно быть потрачено 432 миллиона рублей.
Взглянем на результаты. В августовском (2019 г.) рейтинге регионов по уровню жизни Тюменская область занимает почетное 14 место. Чуть выше – две остальные составляющие уникального регионального образования, именуемого «тюменской матрешкой» - Ханты-Мансийский АО ( 9 место) и Ямало-Ненецкий АО ( 12 место).
Что же касается рейтинга глав регионов, то новичок губернаторского корпуса Александр Моор (едва год прошел с момента, как он сел в кресло регионального лидера) уже серебряный призер – второе место.
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Путин назначил врио губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого АО
Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Моора на пост врио губернатора Тюменской области. Аналогичную должность в Ямало-Ненецком автономном округе занял Дмитрий Артюхов.
Вот и возникает вопрос: а можно ли доверять этим рейтингам? Особенно последнему. Ну не может такого быть. Что должен совершить губернатор, чтобы проработав всего год, оказаться в верхних строках топа региональных лидеров? Много кто из нас слышал за последнее время о каких-то великих подвигах Александра Моора?
Каков стол, таков и начальник
Вскоре после утверждения в должности губернатора Александр Моор провел интересную административную реформу. Для повышения трудовой, очевидно, отдачи, он разбил подчиненных ему чиновников на три группы.
Как писал по этому поводу newsru.com, в первую группу Александр Моор включил себя самого и замов - министров регионального правительства и депутатов областного парламента. Им разрешено покупать для служебных надобностей за счет бюджета стулья и кресла из ценных пород древесины стоимостью до 30 тысяч рублей за штуку. А также письменные столы из массива дерева - до 60 тысяч рублей за штуку. Еще они могут обладать тумбами (до 30 тысяч руб) и подставками под аппаратуру (18 тысяч руб)
Членам второй группы – чиновникам помельче - можно иметь письменный стол из ДСП не дороже 8,5 тысячи рублей и стул стоимостью до 7,5 тысяч рублей. А вот тумбы и подставки для аппаратуры им не положены.
Третья группа – программисты и прочий сопутствующий персонал - имеет право на такие же столы и стулья, как и вторая группа, но им не положены смартфоны, планшеты и моноблоки.
Как можно предположить, суть административной реформы Александра Моора – придание чиновникам стимула. Чем лучше работаешь, тем более дорогой стул тебя ожидает. Также есть соблазн подумать, что реформа изначально нацеливалась на упорядочение расходования бюджетных средств. Но в это верится с трудом: о том как губернаторская команда тратит бюджетные деньги на пиар, мы уже знаем. И это, оказывается, отнюдь не досадное исключение.
Тюменский картель
Кстати, по поводу пиара. Совсем недавно появилась новость, растиражированная, судя по всему, теми самыми СМИ, что получают гранты из областной казны: «Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился дополнительно выделить 250 млн рублей на обновление лечебно-диагностического оборудования тюменских больниц в 2020 году».
Так звучала эта замечательная новость. Как представляется, смотрелась бы она еще более замечательно вкупе с обнародованной незадолго другим сообщением, на медицинскую тему. В распоряжении Федеральной антимонопольной службы оказались материалы, убедительно свидетельствовавшие не больше и не меньше как о самом настоящем картельном сговоре при закупках областной администрацией оборудования в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика».
То есть продавцы оборудования и заказчики из областного правительства договорились (вопреки закону) заключать сделки без посторонней конкуренции. ФАС было установлено, что в менее чем за 3 года, в том числе и в период губернаторства Александра Моора, закуплено оборудования по максимальной цене контрактов на 511 миллионов рублей. А также на 240 миллионов - у единственного поставщика.
Теперь, конечно, интересно узнать, медицинское оборудование для лечебно-диагностических центров, о котором распорядился Александр Моор, его будут покупать по той же схеме?
Ведь тут и боты не выдержат.

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