Ботинки против сапог - вековая эволюция военной обуви • 123 • Аналитика

О чрезвычайной важности для каждого военнослужащего качественной, прочной и удобной обуви, пожалуй, не возьмется спорить никто. С растертыми, промоченными, а тем более, вывихнутыми конечностями много не навоюешь. Не вдаваясь в седую глубину времен, попробуем проследить, как менялась эта важнейшая деталь армейского снаряжения на протяжении прошлого и нынешнего веков.



К началу ХХ века некоторые армии мира подошли в самой надежной и добротной на тот момент обуви – кожаных сапогах. Кто-то склонен утверждать, что дело тут в «моде», которую задавала еще в достаточно большой мере представленная в войсках кавалерия, но это маловероятно. Голень солдата, так же, как и стопа нуждается в защите, особенно в процессе перемещения по пересеченной, местности с высокой травой и кустарниками, форсировании рек да и при передвижении ползком. Доказательством такому утверждению служит то, что даже в тех армиях, чьи солдаты были обуты не в сапоги, а в ботинки, в комплект с ними шли еще и обмотки, совершенно обязательные для ношения.







Некоторые специалисты считают «пионерами» в ношении обмоток бойцов британской Ост-Индийской компании, «подсмотревших» широкие полосы ткани, защищающие голень у жителей Гималаев. Отечественные патриоты возражают, что подобные вещи русские крестьяне носили с незапамятных времен и называли онучами... Так или иначе, но множество солдат как европейских вооруженных сил, так и российской армии носили короткие ботинки с обмотками во время Первой мировой войны. Японцы, впрочем, воевали в таком виде аж до 1945 года.



Надо сказать, что единственное, в чем такая манера обуваться выигрывала перед сапогами, так это в дешевизне тряпичных «голенищ», несравнимой с ценой кожаной обуви (а другой тогда просто не было). В остальном же обмотки были вещью никудышной – от механических повреждений или ледяной воды, практически, не защищали, быстро загрязнялись и становились рассадниками грибковых и прочих инфекций, да, к тому же, затянутые до предела к концу дня превращали ноги солдат в онемевшие «колоды». Так что же, ботинки или сапоги?



С сапогами проблема была другая – дрянную кожу на них ставить было нельзя, как правило (по крайней мере, в России) для армейской обуви использовалась шкура яловых, молодых коров и бычков, обладающая необходимыми качествами. В мирное время это было еще выполнимо, но стоило грянуть Первой мировой – и уже через год целые подразделения нашей армии «щеголяли» в лаптях. Ну, не босыми же было в бой идти... Очевидно, именно в силу этого наиболее радикально и практично проблема изготовления массовой, надежной и практичной солдатской обуви решена была именно в нашей стране. Речь, конечно же, о легендарной «кирзе».



Собственно говоря, изобретали ее в России дважды – в первый раз прообраз этого материала создал генерал-майор Михаил Поморцев, причем еще до Русско-японской войны. Однако, новшество «не пошло», поговаривают, что в значительной мере из-за происков фабрикантов кожаных сапог. Второе «рождение» кирзы произошло уже в СССР в 30-е годы ХХ века. Первые образцы были неудачными и во время «Зимней войны» с Финляндией в условиях крайне низких температур зарекомендовали себя скверно – рвались и лопались. Однако, после проведенной ударными темпами доработки РККА все-таки получила ту самую легендарную обувь, в которой выстояла всю Великую Отечественную и дошла до Берлина. Да и еще далеко не одно поколение воинов Советской армии несло службу все в тех же «кирзачах».



Новую страницу в истории военной обуви открыли американцы. Они снова вернули к жизни армейские ботинки, при этом, однако, существенно улучшив их качества за счет высокого голенища-берца, прочно фиксировавшего и защищавшего голеностоп. Первой такой моделью стали ботинки образца М-1943. Однако, истинный шедевр удалось создать обувщикам компании Corcoran Stoughton разработавшим первую в истории специальную обувь для воздушного десанта. Ботинки Corcoran Field II, выпущенные в 1942 году по сей день пользуются большим спросом при том, что дизайн их за почти 80 лет не изменился ни на йоту. Исключительная легкость, прочность и надежность.



В дальнейшем армейский ботинок претерпевал изменения, по большей части, в области, так сказать, специализации. Сегодня существует обувь, предназначенная непосредственно для ношения как в умеренном климате, так и в пустыне или горах. С момента изобретения во время Корейской войны специальной «тракторной» подошвы выпускаются специальные Jungle boots, как понятно из названия, идеально приспособленные для ношения в джунглях. С появлением новых синтетических материалов для подошв и тканей, таких, к примеру, как кордура, все большее количество армейской обуви делается из их комбинаций, обеспечивающих ей еще большую надежность и функциональность. Современный солдатский ботинок - это, по сути дела, настоящее произведение искусства, смоделированное и созданное с помощью наиболее передовых технологий. Впрочем, требования к нему остались те же, что и век назад – обутый в него боец должен шагать к победе через огонь и воду, ни разу не споткнувшись и не сбившись с шага. О чрезвычайной важности для каждого военнослужащего качественной, прочной и удобной обуви, пожалуй, не возьмется спорить никто. С растертыми, промоченными, а тем более, вывихнутыми конечностями много не навоюешь. Не вдаваясь в седую глубину времен, попробуем проследить, как менялась эта важнейшая деталь армейского снаряжения на протяжении прошлого и нынешнего веков.К началу ХХ века некоторые армии мира подошли в самой надежной и добротной на тот момент обуви – кожаных сапогах. Кто-то склонен утверждать, что дело тут в «моде», которую задавала еще в достаточно большой мере представленная в войсках кавалерия, но это маловероятно. Голень солдата, так же, как и стопа нуждается в защите, особенно в процессе перемещения по пересеченной, местности с высокой травой и кустарниками, форсировании рек да и при передвижении ползком. Доказательством такому утверждению служит то, что даже в тех армиях, чьи солдаты были обуты не в сапоги, а в ботинки, в комплект с ними шли еще и обмотки, совершенно обязательные для ношения.Некоторые специалисты считают «пионерами» в ношении обмоток бойцов британской Ост-Индийской компании, «подсмотревших» широкие полосы ткани, защищающие голень у жителей Гималаев. Отечественные патриоты возражают, что подобные вещи русские крестьяне носили с незапамятных времен и называли онучами... Так или иначе, но множество солдат как европейских вооруженных сил, так и российской армии носили короткие ботинки с обмотками во время Первой мировой войны. Японцы, впрочем, воевали в таком виде аж до 1945 года.Надо сказать, что единственное, в чем такая манера обуваться выигрывала перед сапогами, так это в дешевизне тряпичных «голенищ», несравнимой с ценой кожаной обуви (а другой тогда просто не было). В остальном же обмотки были вещью никудышной – от механических повреждений или ледяной воды, практически, не защищали, быстро загрязнялись и становились рассадниками грибковых и прочих инфекций, да, к тому же, затянутые до предела к концу дня превращали ноги солдат в онемевшие «колоды». Так что же, ботинки или сапоги?С сапогами проблема была другая – дрянную кожу на них ставить было нельзя, как правило (по крайней мере, в России) для армейской обуви использовалась шкура яловых, молодых коров и бычков, обладающая необходимыми качествами. В мирное время это было еще выполнимо, но стоило грянуть Первой мировой – и уже через год целые подразделения нашей армии «щеголяли» в лаптях. Ну, не босыми же было в бой идти... Очевидно, именно в силу этого наиболее радикально и практично проблема изготовления массовой, надежной и практичной солдатской обуви решена была именно в нашей стране. Речь, конечно же, о легендарной «кирзе».Собственно говоря, изобретали ее в России дважды – в первый раз прообраз этого материала создал генерал-майор Михаил Поморцев, причем еще до Русско-японской войны. Однако, новшество «не пошло», поговаривают, что в значительной мере из-за происков фабрикантов кожаных сапог. Второе «рождение» кирзы произошло уже в СССР в 30-е годы ХХ века. Первые образцы были неудачными и во время «Зимней войны» с Финляндией в условиях крайне низких температур зарекомендовали себя скверно – рвались и лопались. Однако, после проведенной ударными темпами доработки РККА все-таки получила ту самую легендарную обувь, в которой выстояла всю Великую Отечественную и дошла до Берлина. Да и еще далеко не одно поколение воинов Советской армии несло службу все в тех же «кирзачах».Новую страницу в истории военной обуви открыли американцы. Они снова вернули к жизни армейские ботинки, при этом, однако, существенно улучшив их качества за счет высокого голенища-берца, прочно фиксировавшего и защищавшего голеностоп. Первой такой моделью стали ботинки образца М-1943. Однако, истинный шедевр удалось создать обувщикам компании Corcoran Stoughton разработавшим первую в истории специальную обувь для воздушного десанта. Ботинки Corcoran Field II, выпущенные в 1942 году по сей день пользуются большим спросом при том, что дизайн их за почти 80 лет не изменился ни на йоту. Исключительная легкость, прочность и надежность.В дальнейшем армейский ботинок претерпевал изменения, по большей части, в области, так сказать, специализации. Сегодня существует обувь, предназначенная непосредственно для ношения как в умеренном климате, так и в пустыне или горах. С момента изобретения во время Корейской войны специальной «тракторной» подошвы выпускаются специальные Jungle boots, как понятно из названия, идеально приспособленные для ношения в джунглях. С появлением новых синтетических материалов для подошв и тканей, таких, к примеру, как кордура, все большее количество армейской обуви делается из их комбинаций, обеспечивающих ей еще большую надежность и функциональность. Современный солдатский ботинок - это, по сути дела, настоящее произведение искусства, смоделированное и созданное с помощью наиболее передовых технологий. Впрочем, требования к нему остались те же, что и век назад – обутый в него боец должен шагать к победе через огонь и воду, ни разу не споткнувшись и не сбившись с шага. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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