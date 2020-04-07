Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Аналитика

Ботинки против сапог - вековая эволюция военной обуви

07 апреля 2020, 19:35  •  123 • Аналитика

О чрезвычайной важности для каждого военнослужащего качественной, прочной и удобной обуви, пожалуй, не возьмется спорить никто. С растертыми, промоченными, а тем более, вывихнутыми конечностями много не навоюешь. Не вдаваясь в седую глубину времен, попробуем проследить, как менялась эта важнейшая деталь армейского снаряжения на протяжении прошлого и нынешнего веков.


К началу ХХ века некоторые армии мира подошли в самой надежной и добротной на тот момент обуви – кожаных сапогах. Кто-то склонен утверждать, что дело тут в «моде», которую задавала еще в достаточно большой мере представленная в войсках кавалерия, но это маловероятно. Голень солдата, так же, как и стопа нуждается в защите, особенно в процессе перемещения по пересеченной, местности с высокой травой и кустарниками, форсировании рек да и при передвижении ползком. Доказательством такому утверждению служит то, что даже в тех армиях, чьи солдаты были обуты не в сапоги, а в ботинки, в комплект с ними шли еще и обмотки, совершенно обязательные для ношения.



Некоторые специалисты считают «пионерами» в ношении обмоток бойцов британской Ост-Индийской компании, «подсмотревших» широкие полосы ткани, защищающие голень у жителей Гималаев. Отечественные патриоты возражают, что подобные вещи русские крестьяне носили с незапамятных времен и называли онучами... Так или иначе, но множество солдат как европейских вооруженных сил, так и российской армии носили короткие ботинки с обмотками во время Первой мировой войны. Японцы, впрочем, воевали в таком виде аж до 1945 года.

Надо сказать, что единственное, в чем такая манера обуваться выигрывала перед сапогами, так это в дешевизне тряпичных «голенищ», несравнимой с ценой кожаной обуви (а другой тогда просто не было). В остальном же обмотки были вещью никудышной – от механических повреждений или ледяной воды, практически, не защищали, быстро загрязнялись и становились рассадниками грибковых и прочих инфекций, да, к тому же, затянутые до предела к концу дня превращали ноги солдат в онемевшие «колоды». Так что же, ботинки или сапоги?

С сапогами проблема была другая – дрянную кожу на них ставить было нельзя, как правило (по крайней мере, в России) для армейской обуви использовалась шкура яловых, молодых коров и бычков, обладающая необходимыми качествами. В мирное время это было еще выполнимо, но стоило грянуть Первой мировой – и уже через год целые подразделения нашей армии «щеголяли» в лаптях. Ну, не босыми же было в бой идти... Очевидно, именно в силу этого наиболее радикально и практично проблема изготовления массовой, надежной и практичной солдатской обуви решена была именно в нашей стране. Речь, конечно же, о легендарной «кирзе».

Собственно говоря, изобретали ее в России дважды – в первый раз прообраз этого материала создал генерал-майор Михаил Поморцев, причем еще до Русско-японской войны. Однако, новшество «не пошло», поговаривают, что в значительной мере из-за происков фабрикантов кожаных сапог. Второе «рождение» кирзы произошло уже в СССР в 30-е годы ХХ века. Первые образцы были неудачными и во время «Зимней войны» с Финляндией в условиях крайне низких температур зарекомендовали себя скверно – рвались и лопались. Однако, после проведенной ударными темпами доработки РККА все-таки получила ту самую легендарную обувь, в которой выстояла всю Великую Отечественную и дошла до Берлина. Да и еще далеко не одно поколение воинов Советской армии несло службу все в тех же «кирзачах».

Новую страницу в истории военной обуви открыли американцы. Они снова вернули к жизни армейские ботинки, при этом, однако, существенно улучшив их качества за счет высокого голенища-берца, прочно фиксировавшего и защищавшего голеностоп. Первой такой моделью стали ботинки образца М-1943. Однако, истинный шедевр удалось создать обувщикам компании Corcoran Stoughton разработавшим первую в истории специальную обувь для воздушного десанта. Ботинки Corcoran Field II, выпущенные в 1942 году по сей день пользуются большим спросом при том, что дизайн их за почти 80 лет не изменился ни на йоту. Исключительная легкость, прочность и надежность.

В дальнейшем армейский ботинок претерпевал изменения, по большей части, в области, так сказать, специализации. Сегодня существует обувь, предназначенная непосредственно для ношения как в умеренном климате, так и в пустыне или горах. С момента изобретения во время Корейской войны специальной «тракторной» подошвы выпускаются специальные Jungle boots, как понятно из названия, идеально приспособленные для ношения в джунглях. С появлением новых синтетических материалов для подошв и тканей, таких, к примеру, как кордура, все большее количество армейской обуви делается из их комбинаций, обеспечивающих ей еще большую надежность и функциональность. Современный солдатский ботинок - это, по сути дела, настоящее произведение искусства, смоделированное и созданное с помощью наиболее передовых технологий. Впрочем, требования к нему остались те же, что и век назад – обутый в него боец должен шагать к победе через огонь и воду, ни разу не споткнувшись и не сбившись с шага.
Александр Харалужный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
07 апреля 2020, 08:35
"Ни земли, ни денег". Какую ошибку допустил Зеленский
07 апреля 2020, 09:35
Страна сваливается в смуту?
07 апреля 2020, 08:35
Польские политики испугались и отменили "поход в Россию"
07 апреля 2020, 07:35
Запасы на «чёрный день»: «закрома Родины» для миллионов россиян
07 апреля 2020, 05:35
Провинциальный карантин Новороссийска
07 апреля 2020, 11:35
Томос раскола: ситуация с православием на Украине спустя год с лишним после решения Константинополя
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" рейтинга
04 апреля 2020, 03:35
Эпидемия в России вообще не похожа на европейский сценарий, но пик не пройден - ВОЗ
06 апреля 2020, 10:30
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелевшей при нападении тверского стрелка
05 апреля 2020, 14:00
Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда
04 апреля 2020, 03:35
Скабеева: Чехи показали "образцовую подлость"
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить перед публикой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.