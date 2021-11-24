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Ботинки - $20. Медаль "Пурпурное сердце" - $15. Имущество солдат США пустили с молотка

24 ноября 2021, 20:35  •  128 • Политика
Имущество солдат США, брошенное во время панического вывода войск из Афганистана, пустили с молотка в Кабуле. Предприимчивые люди начали продавать армейское "барахло" за бесценок. Ботинки выставляют за 20 долларов, медаль "Пурпурное сердце" - за 15.
Оставленные американскими солдатами вещи пополнили коллекцию кабульских "военторгов". Военный корреспондент Ростислав Журавлёв поделился фотографиями этих "сокровищ".
На прилавок попадёт всё: оптические прицелы, боевые ножи, военная форма, армейские нашивки, ботинки, бронежилеты, вещмешки, военные награды и даже консервы с беконом, хотя есть свинину мусульманам нельзя, пишет канал "Политмиксер".
При этом афганские продавцы оценивают ликвидность своего товара по-своему. Американские армейские ботинки, к примеру, стоят 20 долларов. А медаль "Пурпурное сердце", которую вручают американским военным, погибшим или получившим ранения во время командировок, оценивается всего в 15 долларов. Очевидно, что афганцы оценивают прежде всего практичность своих "трофеев".
Напомним, что в этом году обстановка в Афганистане обострилась на фоне поспешного вывода войск США. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов. Вывод американских сил спровоцировал хаос и бесконтрольную миграцию беженцев в Европу, в которой западные страны сегодня обвиняют Россию и Белоруссию.

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