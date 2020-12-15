Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Главная / Политика

Боснийцы послали сильный сигнал России на Балканах

15 декабря 2020, 20:20  •  85 • Политика
Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лавров "обидел" двух представителей властей БиГ заявлением о непреложности постулатов Дейтонских соглашений
Двое из трех членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться сегодня с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сараево, заявив, что таким образом посылают Москве некий сигнал.
Как пишет "Коммерсантъ", ранее эти два деятеля БиГ намеревались посетить встречу и лично изложить свои претензии по поводу высказываний нашего министра относительно политики Боснии и Герцеговины. Но в итоге пришли к выводу, что отказ от очного диалога с представителем Мсквы станет "более сильным сигналом" для России.
По словам Комшича, смысл данного послания заключается в том, что боснийские власти не хотят быть "русскими пешками на Балканах" и каким-либо образом участвовать в играх и разборках РФ с Евросоюзом или НАТО.
Демарш боснийцев связан с тем, что Лавров поддержал резолюцию парламента входящей в состав БиГ Республики Сербской о военном нейтралитете, хотя ранее власти страны приняли решение об интеграции в Североатлантический блок.
Помимо этого, Комшич и Джаферович обратили внимание на тот факт, что на вчерашней встрече Лаврова с третьим членом президиума Милорадом Додиком не было флага Боснии и Герцеговины. Они сочли это неуважением со стороны Москвы и отрицанием ею боснийских госинститутов.
Ранее сегодня стало известно, что Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, поскольку им не понравились некоторые заявления главы российской дипломатии, в том числе относительно Дейтонских соглашений.
Напомним, накануне наш министр сказал, что Москва полностью поддерживает концепцию Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками. По его словам, есть силы извне БиГ, которые пытаются провести ревизию Дейтонским соглашениям, передают РИА "Новости".
В свою очередь, Додик подчеркнул, что Республика Сербская не поддерживает интеграцию страны в НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"
15 декабря 2020, 01:05
За Навальным охотились четыре года
15 декабря 2020, 08:25
Оливер Стоун рассказал, как Запад "прячется" от российской вакцины: "Пресса просто замалчивает"
15 декабря 2020, 13:00
Путин обратился к Байдену после его победы
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спи...
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "мо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2020, 08:45
Осторожно, Штаты распадаются?
14 декабря 2020, 12:15
Распад продолжится: Украина упустила шанс сохранить границы в постсоветском виде
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара речи
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
12 декабря 2020, 18:05
Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
12 декабря 2020, 16:15
Азербайджан обстрелял Карабах
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.