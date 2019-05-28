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Боснийская студентка в роли русской: В Австрии выяснили, как под присмотром спецслужб "политически убили" бывшего вице-канцлера Штрахе

28 мая 2019, 23:39  •  63 • Политика
Австрийские СМИ выяснили шокирующие подробности провокации против бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. Журналисты пишут, что "политическое убийство" прошло под присмотром спецслужб, а в роли русской вообще выступила некая боснийская студентка, причем за большие деньги.
Именно уроженка Боснии сыграла роль таинственной племянницы русского олигарха. При этом девушка свободно владеет русским языком - таково было условие отбора. Для получения "роли" ей пришлось пройти большой кастинг. Как пишет ТАСС со ссылкой на австрийское издание Kronen Zeitung (оно, в свою очередь, ссылается на собственные источники), претендентки отбирались в соответствии со вкусами Штрахе.
За то, что изображала перед тогда еще вице-канцлером русскую, студентка получала 7 тысяч евро за сутки. Всего же провокация обошлась ее организатором в сумму почти полмиллиона евро.
При этом, как пишет австрийское издание, местные спецслужбы были в курсе готовящейся грязной истории. Однако они не сумели добраться до скандальной видеозаписи до того, как она оказалась опубликована.
Что касается мотивов организаторов, то, по предположению авторов материала, Штрахе отомстили за политику, провидимую его Австрийской партией свободы. Видеозапись (напомним, дело происходит на Ибице) была записана немецким детективом, венским адвокатом, студенткой и еще двумя экспертами в области слежки и безопасности. На заказчиков следствие еще не вышло.

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