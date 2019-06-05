Боснийская студентка для вице-канцлера Австрии. 200000 евро на компромате? • 97 • Аналитика Племянница из Риги

Не так давно благополучную Австрию сотрясал мощнейший политический скандал, который в итоге привел даже к отставке канцлера и роспуску парламентской коалиции. Мы подробно писали об этом на страницах «ВО», и, кажется, тема уже должна быть исчерпана. Но нет, австрийские журналисты на днях подкинули нам немного новых «вкусняшек». И картина происходящего буквально заиграла новыми красками – яркими, радужными, какими-то даже слегка вызывающими и бесстыдными.









Напомним: одним из темных пятен того скандала была личность неизвестной «россиянки», которая якобы пыталась добиться от вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе определённых коммерческих преференций, взамен обещая щедрые вливания в партийную кассу не очень чистых русских денег. Сама она называла себя Аленой Макаровой, племянницей русского олигарха Игоря Макарова. Но, по другим источникам, которые были, конечно же, «достоверными», девушка была русскоязычной гражданкой Латвии и к Игорю Макарову никакого родственного отношения не имела. Все это породило массу сплетен и слухов: в частности, одно австрийское издание даже обвинило в организации провокации представительницу российского шоу-бизнеса Леру Кудрявцеву. Основания для обвинений были просты, но для европейцев, кажется, достаточны: мужа нашей светской дамы тоже зовут Игорь Макаров.



В общем, со стороны это было немного похоже на цирк, хотя серьезные вопросы все-таки вызывало. В частности, было не очень понятно, идет ли речь о провале российских спецслужб или в дело вступили из вечные противники «из-за лужи» — и те, и другие могли вести определенную работу на данном направлении. Да, цели у разведок были бы разными, можно даже сказать, противоположными, но сам по себе объект весьма привлекателен, а значит, никаких версий исключать было нельзя.



Расследование или вброс?

И вот очередная сенсация. Оказалось, что под видом русской «племянницы олигарха» с австрийскими политиками контактировала некая косовская студентка, свободно говорящая на русском языке. Более того, приводятся даже некоторые подробности дела, прямо намекающие нам на то, что австрийские спецслужбы несколько раздражены происходящим и хотят хотя бы с помощью вброса информации через журналистов немного охладить пыл тех, кто так беззастенчиво ведет себя на австрийской земле. Да, именно так, потому что объем и качество появившейся информации не оставляют шансов для версии о журналистском расследовании.



Итак, что нам стало известно из опубликованного «журналистского расследования»? Прежде всего установлена личность «племянницы». Её имя и фамилия пока не называются, известно лишь, что это некая боснийская студентка, свободно говорящая по-русски. Исполнительницу выбирали не абы как: вкусы вице-канцлера Австрии были тщательно изучены и девушку подбирали именно под них. Причем она даже прошла некий кастинг наряду с другими девушками.



Направили её не напрямую к вице-канцлеру Штрахе, а сначала к одному из его соратников по партии, Йохану Гуденусу. Только после того, как она смогла войти к нему в доверие, девушку подставили Штрахе.



По сообщениям австрийских СМИ, за один день ловкая студентка получила гонорар в семь тысяч евро. Но всего, с учетом гонораров, найма виллы на Ибице, где и происходила попавшая на видео встреча, оборудования для скрытой съемки и тому подобного операцию по дискредитации оценивают примерно в четыреста тысяч евро.



Дальше все несколько смутно: если верить публикации, целью злоумышленников была простая перепродажа компромата, а сами они представляли некую частную структуру или даже группу злоумышленников. Они пытались продать эту кассету другим австрийским политикам, ну а когда не получилось, продали её немецкому телеканалу за 600 тысяч евро.



Стаю зайцев одним выстрелом

Откровенно говоря, версия с частной структурой, которая посягнула на второе лицо в государстве, выглядит просто дико и годится только для европейцев. Нам же даже доказывать ничего не нужно: понятно, что организовать и реализовать на таком уровне спецоперацию по дискредитации одного из крупнейших политиков Австрии можно было только с подачи какой-то спецслужбы. Да, возможно, какая-то формальная «прокладка», не относящаяся напрямую к разведкам, там и была, но не более того.



Сомнительной выглядит и версия с продажей компромата любому заинтересованному лицу. Столько хлопот, такие проблемы с австрийскими спецслужбами, и все для того, чтобы «наварить» 200 тысяч евро? Было бы понятно, если бы какая-то структура, располагая таким компроматом, сама попробовала бы с его помощью давить на Штрахе, добиваясь каких-то политических или коммерческих выгод для себя. Но нет, она просто пытается его продать. И ей это удается – как раз перед выборами в Европарламент, как говорится, тютелька в тютельку.



То есть очень похоже на то, что слив планировался изначально. А раз так, возникает резонный вопрос: что, русской разведке нужно было искусственно создавать русский след? СВР не могла сделать девушку, например, внучатой прабабушкой какого-то украинского олигарха? Не стоит даже сомневаться – могла, ибо на Украине хватает и олигархов, и красивых девушек.



Сейчас, когда появились хоть и весьма спорные, «причесанные» подробности дела, становится очевидным: речь не идет о провале российских спецслужб. Мы имеем дело с хорошо продуманной, организованной и реализованной провокацией западных разведок. Какой именно, сказать сложно. Но если откровенно, мы имеем дело с ЦРУ или МИ-6, вряд ли кому-то другому с той стороны это и нужно, и по силам одновременно.





Надо отметить, что цель была выбрана ими безукоризненно: одновременно это и националисты, которым не очень нравится торжество либеральной демократии и толерантности во всем мире, и сторонники нормализации отношений с Москвой, и евроскептики, которым не по душе нынешний вектор развития Евросоюза. То есть, нанося это удар, наши замечательные «партнеры» пытались убить сразу несколько зайцев. И у них, в общем, это получилось.



Пока рано говорить, насколько удалась провокация и как сильно она ударит по интересам России. Да, полностью провалить для «правых» выборы в Европарламент не получилось, они по итогам выборов будут довольно неплохо там представлены. Но очевидно, что Австрия как возможный пророссийский плацдарм в Европе для нас потеряна – урок венскими политиками наверняка будет усвоен и впредь они поостерегутся так очевидно демонстрировать свою доброжелательность к Москве.



Называть это недоработкой наших спецслужб наверное, нельзя: противодействие таким провокациям возможно только в случае получения достоверной информации из самого Лэнгли, а источники такого уровня берегут так, что ради них можно пожертвовать и австрийским вице-канцлером. Если же информации о готовящейся провокации не было, можно только посетовать на наивность слишком расслабившихся европейских политиков, которых обводит вокруг пальца какая-то ушлая студентка. Не так давно благополучную Австрию сотрясал мощнейший политический скандал, который в итоге привел даже к отставке канцлера и роспуску парламентской коалиции. Мы подробно писали об этом на страницах «ВО», и, кажется, тема уже должна быть исчерпана. Но нет, австрийские журналисты на днях подкинули нам немного новых «вкусняшек». И картина происходящего буквально заиграла новыми красками – яркими, радужными, какими-то даже слегка вызывающими и бесстыдными.Напомним: одним из темных пятен того скандала была личность неизвестной «россиянки», которая якобы пыталась добиться от вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе определённых коммерческих преференций, взамен обещая щедрые вливания в партийную кассу не очень чистых русских денег. Сама она называла себя Аленой Макаровой, племянницей русского олигарха Игоря Макарова. Но, по другим источникам, которые были, конечно же, «достоверными», девушка была русскоязычной гражданкой Латвии и к Игорю Макарову никакого родственного отношения не имела. Все это породило массу сплетен и слухов: в частности, одно австрийское издание даже обвинило в организации провокации представительницу российского шоу-бизнеса Леру Кудрявцеву. Основания для обвинений были просты, но для европейцев, кажется, достаточны: мужа нашей светской дамы тоже зовут Игорь Макаров.В общем, со стороны это было немного похоже на цирк, хотя серьезные вопросы все-таки вызывало. В частности, было не очень понятно, идет ли речь о провале российских спецслужб или в дело вступили из вечные противники «из-за лужи» — и те, и другие могли вести определенную работу на данном направлении. Да, цели у разведок были бы разными, можно даже сказать, противоположными, но сам по себе объект весьма привлекателен, а значит, никаких версий исключать было нельзя.И вот очередная сенсация. Оказалось, что под видом русской «племянницы олигарха» с австрийскими политиками контактировала некая косовская студентка, свободно говорящая на русском языке. Более того, приводятся даже некоторые подробности дела, прямо намекающие нам на то, что австрийские спецслужбы несколько раздражены происходящим и хотят хотя бы с помощью вброса информации через журналистов немного охладить пыл тех, кто так беззастенчиво ведет себя на австрийской земле. Да, именно так, потому что объем и качество появившейся информации не оставляют шансов для версии о журналистском расследовании.Итак, что нам стало известно из опубликованного «журналистского расследования»? Прежде всего установлена личность «племянницы». Её имя и фамилия пока не называются, известно лишь, что это некая боснийская студентка, свободно говорящая по-русски. Исполнительницу выбирали не абы как: вкусы вице-канцлера Австрии были тщательно изучены и девушку подбирали именно под них. Причем она даже прошла некий кастинг наряду с другими девушками.Направили её не напрямую к вице-канцлеру Штрахе, а сначала к одному из его соратников по партии, Йохану Гуденусу. Только после того, как она смогла войти к нему в доверие, девушку подставили Штрахе.По сообщениям австрийских СМИ, за один день ловкая студентка получила гонорар в семь тысяч евро. Но всего, с учетом гонораров, найма виллы на Ибице, где и происходила попавшая на видео встреча, оборудования для скрытой съемки и тому подобного операцию по дискредитации оценивают примерно в четыреста тысяч евро.Дальше все несколько смутно: если верить публикации, целью злоумышленников была простая перепродажа компромата, а сами они представляли некую частную структуру или даже группу злоумышленников. Они пытались продать эту кассету другим австрийским политикам, ну а когда не получилось, продали её немецкому телеканалу за 600 тысяч евро.Откровенно говоря, версия с частной структурой, которая посягнула на второе лицо в государстве, выглядит просто дико и годится только для европейцев. Нам же даже доказывать ничего не нужно: понятно, что организовать и реализовать на таком уровне спецоперацию по дискредитации одного из крупнейших политиков Австрии можно было только с подачи какой-то спецслужбы. Да, возможно, какая-то формальная «прокладка», не относящаяся напрямую к разведкам, там и была, но не более того.Сомнительной выглядит и версия с продажей компромата любому заинтересованному лицу. Столько хлопот, такие проблемы с австрийскими спецслужбами, и все для того, чтобы «наварить» 200 тысяч евро? Было бы понятно, если бы какая-то структура, располагая таким компроматом, сама попробовала бы с его помощью давить на Штрахе, добиваясь каких-то политических или коммерческих выгод для себя. Но нет, она просто пытается его продать. И ей это удается – как раз перед выборами в Европарламент, как говорится, тютелька в тютельку.То есть очень похоже на то, что слив планировался изначально. А раз так, возникает резонный вопрос: что, русской разведке нужно было искусственно создавать русский след? СВР не могла сделать девушку, например, внучатой прабабушкой какого-то украинского олигарха? Не стоит даже сомневаться – могла, ибо на Украине хватает и олигархов, и красивых девушек.Сейчас, когда появились хоть и весьма спорные, «причесанные» подробности дела, становится очевидным: речь не идет о провале российских спецслужб. Мы имеем дело с хорошо продуманной, организованной и реализованной провокацией западных разведок. Какой именно, сказать сложно. Но если откровенно, мы имеем дело с ЦРУ или МИ-6, вряд ли кому-то другому с той стороны это и нужно, и по силам одновременно.Надо отметить, что цель была выбрана ими безукоризненно: одновременно это и националисты, которым не очень нравится торжество либеральной демократии и толерантности во всем мире, и сторонники нормализации отношений с Москвой, и евроскептики, которым не по душе нынешний вектор развития Евросоюза. То есть, нанося это удар, наши замечательные «партнеры» пытались убить сразу несколько зайцев. И у них, в общем, это получилось.Пока рано говорить, насколько удалась провокация и как сильно она ударит по интересам России. Да, полностью провалить для «правых» выборы в Европарламент не получилось, они по итогам выборов будут довольно неплохо там представлены. Но очевидно, что Австрия как возможный пророссийский плацдарм в Европе для нас потеряна – урок венскими политиками наверняка будет усвоен и впредь они поостерегутся так очевидно демонстрировать свою доброжелательность к Москве.Называть это недоработкой наших спецслужб наверное, нельзя: противодействие таким провокациям возможно только в случае получения достоверной информации из самого Лэнгли, а источники такого уровня берегут так, что ради них можно пожертвовать и австрийским вице-канцлером. Если же информации о готовящейся провокации не было, можно только посетовать на наивность слишком расслабившихся европейских политиков, которых обводит вокруг пальца какая-то ушлая студентка. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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