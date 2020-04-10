Босния и Герцеговина получат помощь из России: Шойгу распорядился об отправке спасительных рейсов

Власти Боснии и Герцеговины попросили Россию о помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении минобороны, по поручению главы государства Владимира Путина помощь будет направлена и на Балканы.

Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу распорядился отправить три рейса Ил-76.

В Боснию и Герцеговину будут переброшены 24 военнослужащих и 5 единиц военной и специальной техники.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской.

Ранее аналогичную помощь из России получили Италия, США, Сербия.