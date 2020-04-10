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Босния и Герцеговина получат помощь из России: Шойгу распорядился об отправке спасительных рейсов
10 апреля 2020, 07:35 • 37 • В мире
Три рейса с помощью из России будут сделаны в Боснию и Герцеговину. Как сообщили в Минобороны РФ, помощь для борьбы с инфекцией будет переброшена тремя самолётами.
Власти Боснии и Герцеговины попросили Россию о помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении минобороны, по поручению главы государства Владимира Путина помощь будет направлена и на Балканы.
Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу распорядился отправить три рейса Ил-76.
В Боснию и Герцеговину будут переброшены 24 военнослужащих и 5 единиц военной и специальной техники.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской.
Ранее аналогичную помощь из России получили Италия, США, Сербия.
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