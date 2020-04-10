Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нац...
Главная / В мире

Босния и Герцеговина получат помощь из России: Шойгу распорядился об отправке спасительных рейсов

10 апреля 2020, 07:35  •  37 • В мире
Три рейса с помощью из России будут сделаны в Боснию и Герцеговину. Как сообщили в Минобороны РФ, помощь для борьбы с инфекцией будет переброшена тремя самолётами.
Власти Боснии и Герцеговины попросили Россию о помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении минобороны, по поручению главы государства Владимира Путина помощь будет направлена и на Балканы.
Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу распорядился отправить три рейса Ил-76.
В Боснию и Герцеговину будут переброшены 24 военнослужащих и 5 единиц военной и специальной техники.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской.
Ранее аналогичную помощь из России получили Италия, США, Сербия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
10 апреля 2020, 03:35
"Вот так на самом деле": Витязева показала "бунтующих" против русских медиков итальянцев
10 апреля 2020, 02:35
Готовят Крыму "прибалтийский" сценарий? Американист о планах США
10 апреля 2020, 02:35
Коронавирус одержал четвёртую победу над авианосцами США. USS Nimitz тоже пал перед вирусом
10 апреля 2020, 00:30
Азия восстанавливается, Европа и Америка под ударом: как развивается ситуация с распространением коронавируса в мире
09 апреля 2020, 22:35
Методы Дикого Запада: США отобрали у Германии партию медицинских масок
10 апреля 2020, 01:30
«Используют кризис»: почему в Брюсселе заявили о намерении России и Китая расширить влияние из-за COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
05 апреля 2020, 19:35
"Спасайся, русские идут": Американцы по российской помощи определили мерило сверхдержавы
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
05 апреля 2020, 13:30
«Муж от счастья прыгает»: принявшему христианство египтянину дали статус беженца в России
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
06 апреля 2020, 12:35
Пора подключать Шойгу? Предложен русский ответ на суд по МН17
08 апреля 2020, 04:35
Об укроэкспертах можно сказать одно: каждый суслик-"агроном"...
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.