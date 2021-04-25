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Боширова "засекли" на Украине: Народ взмолился: "Дайте мужикам отгулы!"

25 апреля 2021, 16:40  •  62 • Политика
Украинский политик Тарас Березовиц выложил в Twitter пост, в котором намекал, что журналиста Шеремета якобы убил полковник ГРУ Анатолий Чепига. В комментариях над ним посмеялись.
Украинский политик Тарас Березовиц сравнил смутный силуэт с камеры видеонаблюдения с фотографией полковника ГРУ Анатолием Чепигой.
Первый кадр – это фото предполагаемого убийцы журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июня 2016 года в Киеве, в результате подрыва автомобиля. Березовец намекал, что в смерти журналиста виноват полковник.
Такое заявление рассмешило пользователей соцсети. Встречались такие фразы: "Опять они? Ну молодцы,везде успевают", "Петров, Боширов, Чепига, Мишкин - это братья или просто однофамильцы?".
"Дайте мужикам отгулы, не берегут себя. И как везде успевают?Два человека, а пол Европы на уши поставили", - написал один из пользователей.

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