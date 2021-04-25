Боширова "засекли" на Украине: Народ взмолился: "Дайте мужикам отгулы!"

Украинский политик Тарас Березовиц выложил в Twitter пост, в котором намекал, что журналиста Шеремета якобы убил полковник ГРУ Анатолий Чепига. В комментариях над ним посмеялись.

Украинский политик Тарас Березовиц сравнил смутный силуэт с камеры видеонаблюдения с фотографией полковника ГРУ Анатолием Чепигой.

Первый кадр – это фото предполагаемого убийцы журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июня 2016 года в Киеве, в результате подрыва автомобиля. Березовец намекал, что в смерти журналиста виноват полковник.

Такое заявление рассмешило пользователей соцсети. Встречались такие фразы: "Опять они? Ну молодцы,везде успевают", "Петров, Боширов, Чепига, Мишкин - это братья или просто однофамильцы?".

"Дайте мужикам отгулы, не берегут себя. И как везде успевают?Два человека, а пол Европы на уши поставили", - написал один из пользователей.