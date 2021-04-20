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Боширов с Петровым - супергерои? Почему чешские спецслужбы молчат о взрывах

20 апреля 2021, 23:55  •  60 • Политика
Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал громкое "расследование" Bellingcat, в котором говорится о плане взрывов в чешской Врбетице. По версии интернет-издания, якобы в этом плане было задействовано до шести "агентов России". Однако, указывает Клинцевич, интересно, что скандальную историю о взрывах комментируют лишь далёкие от спецслужб представители.
Bellingcat вкупе с рядом изданий выдало версию, как могли быть "подстроены" взрывы во Врбетице. По версии "расследователей", в дело могли быть вовлечены до шести "агентов России". Помимо известных Западу Боширова и Петрова, речь идёт о неких четырёх "шпионах".
Экс-сенатор Франц Клинцевич обратил внимание, что чехи, по всей видимости, пытаются перенять славу лучших русофобов у Польши.
"Наперегонки стараются угодить американцам и быть самыми лучшими русофобами. Эти смешные истории про единственных "супергероев" Боширова и Петрова… Но интересно другое - ладно, если бы дали пояснения спецслужбы, а то ж пояснения дают политики и журналисты. Представители спецслужб, по большому счёту, это не комментируют, потому что дорожат профессиональным авторитетом и не хотят перед коллегами выглядеть идиотами", - отметил он.
По его словам, подобные вбросы то о Боширове с Петровым, то о некой "группе поддержки" из "шпионов" - всё это выглядит странно и даже смешно.
По сути, всё сводится к тому, чтобы вновь попытаться очернить нашу страну. "Цель одна - максимально дискредитировать Россию. И уже факты, доказательства не имеют значения. Значение имеет, кто о них говорит", - пояснил он.
Впрочем, Россия не будет молча терпеть обвинения в свою сторону. Политик подчеркнул, что на несправедливость мы ответим.
"Своих не бросим и не обидим, страну не упустим", - резюмировал он.

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