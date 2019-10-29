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Боширов через С? В Польше нашли некоего "Петра", шпиона России

29 октября 2019, 03:24  •  61 • В мире
Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже офицера Агентства нацбезопасности. СМИ сообщают о том, что некий Пётр С. якобы шпионил в пользу России. Неужели поляки нашли себе собственного "Боширова"?
Очередной шпионский скандал, связанный с Россией, разгорается на этот раз в Польше. Тут, судя по сообщению "Радио Польша", нашли своего "Боширова" - шпиона среди офицеров Агентства национальной безопасности, якобы работающего на русскую разведку.
Известно, что это некий "Пётр С.", и на него следователи якобы уже собрали доказательства работы на Россию. Сам же подозреваемый в шпионаже теперь на три месяца отправлен под арест.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына пояснил, что мужчину задержали во время операции, которую проводило Агентство внутренней безопасности. Обвинения задержанному уже предъявлены.
К слову, после обысков на "шпиона" повесили два новых обвинения: в незаконном хранении оружия и амуниции, а также в использовании фальшивых документов.
Напомним, фамилия Боширов после скандального дела с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стала чуть ли не нарицательной с лёгкой руки британских властей, заявивших о причастности к преступлению "агентов ГРУ" Руслана Боширова и Александра Петрова. "Боширов и Петров" в Сети после этого превратились в мем, использующийся пользователями, когда в западной прессе возникает очередная порция шпиономании и ведется поиск "русского следа".

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