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Борцы с сыровяленной колбасой выходят на тропу войны
17 ноября 2020, 08:30 • 122 • Украина
Не так давно в Харькове разразился превеликий скандал - активисты декоммунизации потребовали от производителя колбасы «Радянська» («Советская») изменить название. Более того, патриоты пожаловались в Институт национальной памяти на «советскую» продукцию Харьковского мясокомбината.
Вы хотите узнать об этих активистах?
В русском Харькове под крылышком украинского нациста Билецкого была создана общественная организация «Свитанок». Возглавляет ее некий Вадим Поздняков…
Идейный побратим Билецкого — правосек Поздняков — участвовал в организации харьковского майдана, с 2014 по 2017 был волонтёром, помогал атошникам, организовывал ежегодные патриотические мероприятия, занимался демонтажем советских памятников на территории Харьковской области, проводил мероприятия против российского бизнеса: пикетировали филиалы «Сбербанка России» и преследовали харьковчан, покупающих товары российского производства. Кроме того, активист «Правого сектора» занимался организацией патриотических мероприятий, мониторингом судов над обвиняемыми в сепаратизме и декоммунизацией. За свою деятельность Поздняков несколько раз был избит неизвестными, но своей «борьбы» не прекратил.
ОО «Свитанок» в 2019—2020 годах была инициатором запрета въезда на территорию Украины ряда российских актёров и музыкантов, которые выступали в Крыму. В числе «подвигов» радикала исключение из реестра памятников бюста маршалу Жукову в Харькове и инициатива по переносу памятника Ватутину из Мариинского парка Киева на кладбище. Петиция, которую он зарегистрировал на сайте Киевсовета собрала необходимые 10 000 подписей.
Воюя с памятниками, правосеки также атаковали колбасу «Советскую», которую харьковчане покупают последние шесть лет. Причём, нареканий на качество и вкус изделия Харьковского мясокомбината не было.
Боюсь даже представить себе, что будет с травмированной психикой украинских патриотов, если они узнают, что там ещё и колбасу под названием «Московская» производят…
А не так давно эти идейные побратимы Билецкого затеяли новую русофобскую акцию: радикалами разработана интерактивная карта Харькова с указанием заведений, где обслуживание осуществляется на русском языке. Цель – совершать погромы этих заведений.
А если себе представить, что украинская полиция никогда не пресекает «акции» украинских националистов, жаловаться и писать заявления на беспредел украинских нациков бесполезное и неблагодарное дело. Да и укроСМИ давно уже не обращают внимания на их бесчинства…
Неугомонные украинские нацисты снова выходят на тропу войны, только уже это может стоить кому-то жизни…
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