Борцы с сыровяленной колбасой выходят на тропу войны

Не так давно в Харькове разразился превеликий скандал - активисты декоммунизации потребовали от производителя колбасы «Радянська» («Советская») изменить название. Более того, патриоты пожаловались в Институт национальной памяти на «советскую» продукцию Харьковского мясокомбината.Вы хотите узнать об этих активистах?В русском Харькове под крылышком украинского нациста Билецкого была создана общественная организация «Свитанок». Возглавляет ее некий Вадим Поздняков…Идейный побратим Билецкого — правосек Поздняков — участвовал в организации харьковского майдана, с 2014 по 2017 был волонтёром, помогал атошникам, организовывал ежегодные патриотические мероприятия, занимался демонтажем советских памятников на территории Харьковской области, проводил мероприятия против российского бизнеса: пикетировали филиалы «Сбербанка России» и преследовали харьковчан, покупающих товары российского производства. Кроме того, активист «Правого сектора» занимался организацией патриотических мероприятий, мониторингом судов над обвиняемыми в сепаратизме и декоммунизацией. За свою деятельность Поздняков несколько раз был избит неизвестными, но своей «борьбы» не прекратил.ОО «Свитанок» в 2019—2020 годах была инициатором запрета въезда на территорию Украины ряда российских актёров и музыкантов, которые выступали в Крыму. В числе «подвигов» радикала исключение из реестра памятников бюста маршалу Жукову в Харькове и инициатива по переносу памятника Ватутину из Мариинского парка Киева на кладбище. Петиция, которую он зарегистрировал на сайте Киевсовета собрала необходимые 10 000 подписей.Воюя с памятниками, правосеки также атаковали колбасу «Советскую», которую харьковчане покупают последние шесть лет. Причём, нареканий на качество и вкус изделия Харьковского мясокомбината не было.Боюсь даже представить себе, что будет с травмированной психикой украинских патриотов, если они узнают, что там ещё и колбасу под названием «Московская» производят…А не так давно эти идейные побратимы Билецкого затеяли новую русофобскую акцию: радикалами разработана интерактивная карта Харькова с указанием заведений, где обслуживание осуществляется на русском языке. Цель – совершать погромы этих заведений.А если себе представить, что украинская полиция никогда не пресекает «акции» украинских националистов, жаловаться и писать заявления на беспредел украинских нациков бесполезное и неблагодарное дело. Да и укроСМИ давно уже не обращают внимания на их бесчинства…Неугомонные украинские нацисты снова выходят на тропу войны, только уже это может стоить кому-то жизни…