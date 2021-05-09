Борцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались

Россия в нынешнем веке пережила две важные эволюции. Во-первых, состоялась консолидация, она же нормализация после хаоса 90-х. К ней можно относиться как угодно: одни видят в ней черную реакцию, другие — преодоление разрухи. Но в любом случае можно заметить, что хаос — энергетически неустойчивое состояние, так что обретение какой-то новой формулы было неизбежным. По-другому в истории не бывает.

Во-вторых, нация в лице подавляющего количества своих граждан осознала, что День Победы есть величайший праздник, русская Пасха, когда наша страна, смертию смерть поправ, одолела величайшее зло. "Ад, где твоя победа?" И 9 Мая стало для нашей страны последним ковчегом завета, последним источником силы и единства, в котором сочеталась судьба человеческая с судьбой народной. А тут еще явился и "Бессмертный полк", от которого прогрессивную общественность корчило, как от ладана.

Но, как это водится, у завета нашлись и оппоненты. В "Краткой повести об антихристе" В. С. Соловьева грядущий сверхчеловек восклицает: "He вocкpec, нe вocкpec! Cгнил, cгнил в гpoбницe, cгнил, кaк пocлeдняя…" Наши современные сверхчеловеки оказались на сходной линии. Каждый год на 9 Мая раздавались хулы и проклятия, обличающие как ненавистный режим, так и его главную скрепу. "День Победы не должен быть праздником, тем более величайшим. Ни для кого".

Большого дива в этом нет. Россия, по мнению победоборцев, давно пошла явно не туда, а 9 Мая — это присяга людей неверному и гибельному пути. Как же не проклинать?

Диво в другом. В этом году дежурные обличения Дня Победы немало потеряли в своей силе и численности — достаточно посмотреть всем ведомые источники. Конечно, они не исчезли вовсе, да и странно им было бы исчезнуть. Ведь претензии к режиму и к его главному дню остаются в силе, аргументы все те же, от них в соответствующей социальной группе никто не отказывается. Но сила совсем уже не та. Как будто что-то надломилось. Комсомольское мяуканье в пасхальную ночь вроде бы и раздается, но какое-то слабое и сдавленное.

Иные, причем принадлежащие к обоим станам — и освободительному, и охранительному, объясняют это тем, что трудно прати против рожна. Общее давление на "вольную мысль" или "ругательство над народными святынями" (в зависимости от занимаемой точки зрения) таково, что особенно уже не пообличаешь.

Тем более что на днях в Думу был внесен законопроект, криминализирующий речи о том, что "пили бы баварское", "Сталин равен Гитлеру, нет, хуже Гитлера", "СССР — главный виновник войны", etc. Вот смельчаки и приутихли.

Но ведь пока это только проект, авторы не предлагали придать устрожающим поправкам обратную силу. Так что вроде бы можно было оттянуться напоследок. Разве что смельчакам загодя стало страшно.

Возможно, и так. Самые отважные речи раздаются из эмигрантских уст: то из Берлина, то из Киева, а на Украину и Германию российская юрисдикция не распространяется, неси что хочешь. Правда, отличился сатирикер В. А. Шендерович, заклеймивший и День Победы, и В. В. Путина, ровно великодушный боярин, бесстрашно обличающий Иоанна Васильевича. Но сатирикер недавно принял израильское гражданство — "Тэпэр я турок, не козак" — так что и его отвага близка к эмигрантской.

Автохтонная же публика или проповедует (обязательно под 9 Мая) учение гр. Толстого о непротивлении злу насилием, или отмечает эстетические изъяны празднования Дня Победы. Так ведь и околоцерковные либералы тоже вряд ли в сильном восторге от простодушных пасхальных мистерий в верхнебаварском Обераммергау — на вкус, на цвет товарища нет.

И все же очевидно различие между этими осторожными замечаниями и прежним "Все отвергал: законы, совесть, веру". Буйных стало гораздо меньше.

Возможно, однако, еще одно объяснение "Чуда-2021".

Где-то даже не с путинской эпохой, а еще раньше — с гуманитарных бомбардировок Сербии и примаковского разворота над Атлантикой — шел не очень быстрый, но неуклонный процесс общественной диссоциации. И отношение к Дню Победы стало одним из важных, если не важнейшим признаком этого разделения. Рано или поздно количество переходит в качество, и разделение между солидарными со своей страной и ее историей и несолидарными делается очевидным и необратимым.

Те, кто готов по-прежнему обличать победобесие, инкапсулируются, замыкаются в секту верных-праведных, не имеющих уже никакого влияния на общество, над священными скрижалями которого они ругаются. Общество занято своими заботами, своими спорами (порой весьма острыми) и своими радостями, а секту оно перестает видеть. А если так, зачем заряды тратить? Пусть занимаются своими радениями и скаканиями, а нам-то что.